PlayStation og Chili Klaus indgår stærkt samarbejde

Den 9. november kan spillere igen gå i Kratos’ fodspor når God of War Ragnarök udkommer til PlayStation 4 og PlayStation 5. Forud for udgivelsen har Playstation Nordic indgået et samarbejde med chili-fænomenet Chili Klaus og udviklet en række eksklusive og stærke produkter, så spillerne kan holde sig varme under de kolde forhold i den mytologiske Fimbulvinter.

Før Ragnarök kommer Fimbulvinteren - den hårdeste vinter i mands minde, der samtidig markerer begyndelsen på verdens undergang.

Den mytologiske Fimbulvinter er startskuddet på Kratos og Atreus rejse i God of War Ragnarök, hvor de begiver sig ud på en rejse for at stoppe Ragnarök. Med afsæt i denne fortælling har Playstation Nordic indgået et stærkt samarbejde med den danske chili connoisseur, Chili Klaus.

Sammen har de bl.a. udviklet en helt ny God of War Ragnarök-inspireret serie af produkter under navnet Holmgang, der består af en chokolade samt en ny chili-sauce som spillere kan nyde mens de navigerer rundt i det barske terræn i Fimbulvinteren.

Holmgang stammer fra den oldnorske tradition Hólmganga, en en-mod-en kamp-udfordring, der tjente som en måde at afgøre uenigheder og stridigheder på.

Holmgang chili-sauce har en fyldig smag og med et pift fra Carolina Reaper, en chili der med en styrke på omkring 1,8 millioner Scoville Heat Units sparker fra sig. Til sammenligning leverer en almindelig jalapeño-peber ca. 5 000 Scoville Heat Units.

Som det står skrevet i pressemeddelelsen om samarbejdet: De krydrede chokolader fra Holmgang er for de spillere, der elsker at tage chancer. Alle chokoladerne ser nemlig identiske ud, nogle giver et lille kick, men et par af dem får Muspelheims flammer til at ligne barnemad. Skift til at spise chokoladerne hver især og se hvem der er bedst forberedt på de barske forhold i God of War Ragnarök.

Gaming har næppe nogensinde været en stærkere oplevelse!