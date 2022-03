Anmeldelse: Elden Ring

Elden Ring skinner som et absorberende, udfordrende eventyr, der giver FromSoftware mulighed for at fremvise sin kreativitet som aldrig før. Alt imens gennemlever du en fængslende historie.

Anmeldelsesoplysninger Tid spillet: 70+ timer Platform: PC

Her er endnu et dystert fantasy-episk RPG fra FromSoftware, holdet bag Dark Souls og Bloodborne. Den titulære Elden Ring er blevet knust, hvilket efterlader The Lands Between i stykker og opdelt med fraktioner, der kæmper om at udnytte situationen. Det er så dig, der skal op imod kæmpende dyr og "bosses"af enhver art.

At sige, at dette er mere af samme skuffe, ville være urimeligt; ikke kun er hvert FromSoftware-spil kreativt og usædvanligt godt udformet, men spillene har heller aldrig været så store før. Elden Ring har overgivet sig helt til åben-verden-ambitionen med blændende, svimlende resultater.

Elden Ring pris og frigivelsesdato

Hvad er det? Et åben verden fantasy action RPG-spil

Et åben verden fantasy action RPG-spil Frigivelsesdato? 25. februar 2022

25. februar 2022 Hvad kan jeg spille det på? PC, PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One

PC, PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One Pris: 359,- kr. (PC) eller 399,- kr. (konsol)

Bestemt ikke ringe...

Elden Ring kan meget vel blive årets mest omtalte spil, hvilket vil være uudholdeligt for dem, der ikke forstår, hvorfor vi alle er besat af at kaste os ud i bosskampe mod folk som Lord Massive, Master of the Biggest Swords. Det tillokkende ved disse spil er, at du enten elsker spillets spidsfindige og hårde kampe, eller er du ikke gør det. FromSoftware har nu mindste tilføjet almindelige tutorial-pop-ups, men selv med dem, er det, spillet fortæller dig, kun toppen af isbjerget. Der gemmer sig en enorm krop skjult under overfladen.

Elden Ring er enormt. Der er alt for meget at komme ind på i en enkelt anmeldelse. Det metodiske tempo og de indviklede kampe i et Souls-spil udvidet til et kontinent er kun begyndelsen, og det er let at blive overvældet af de mange muligheder. Selv efter snesevis af timer fortsætter kortet kun med at vokse, fordobles og tredobles i størrelse. Der findes adskillige NPC-questlines (inklusive nogle af de bedste FromSoftware har skabt), og du vil næsten helt sikkert gå glip af flere helt ved en første gennemspilning. De to væsentligste tilføjelser til formlen, den åbne verden og den monterede kamp, virker uspændende på papiret, men de er vævet ind i stoffet på smarte måder i selve udførelsen.

FromSoftwares spil er kendt for deres høje sværhedsgrad, en overvurderet kvalitet, som dog ikke er usand. Du kender, den boss, du ikke helt kan slå, det baghold, du ikke kan overliste, eller det puslespil, der virker uløseligt. Hvad den åbne verden bringer er simpelthen en måde at frigøre dig fra kampe. Når en hård boss virker umulig, kan du gøre fremskridt andre steder. Kom stærkere tilbage. Find veje rundt om udfordringen. Du kan argumentere for, at dette har været sandt i FromSoftwares ældre spil, men det var med en eller to alternative stier. Dette er en hel verden at udforske.

En verden fyldt med håb

Og hvilken verden det er. Mens elskere af rodede fantasiland vil få deres kick, er Elden Ring et bemærkelsesværdigt farverigt og lidt mere venligt sted at strejfe rundt. Musikken i hovedmenuen sætter scenen, begyndende med varselstoner, før du dykker ned i højlydt messing, der fremtryller det mere grandiose eventyr, der venter.

Det er en fortælling om, hvordan de magtfulde kvæler verden for at bevare deres regime.

I Dark Souls og Bloodborne vandrer du gennem døende gader og kloakker. I Elden Ring stormer du over bakker oversået med giganter under skæret fra et tårnhøjt glødende træ. Du er en "Tarnished", en glemt kriger, der har til opgave at nå rollen som Elden Lord, for at reparere Elden-ringen og måske genoprette orden i verden. Det er selvfølgelig det, du bliver bedt om - at lære, hvad der virkelig foregår, og hvilke andre veje, der findes, er den virkelige gave ved dette spil.

Det faktum, at det næsten er umuligt at besvare det simple spørgsmål "hvad er en Elden Ring?" ved spillets start siger meget om spillets intentioner. Udforskning fører til reel opdagelse, der afdækker verdens mysterier og intriger. Led dog ikke efter entydige og klare svar. Efter 70 timer med spillet eksisterer det meste af historien stadig som en tåget samling af temaer. Det er en fortælling om, hvordan de magtfulde kvæler verden for at bevare deres regime.

I modsætning til FromSoftwares andre spil, der foregår i døende verdener, føles det i Elden Ring som om, måske, bare måske, du kan redde denne verden. Måske et forgæves håb, men at finde ud af det med sikkerhed drev os til at opsøge verdenens fjerne hjørner.

På trods af al dens tegn og undergang har Elden Ring også øjeblikke med sjov. Tonen skifter mellem den episke fantasi om Ringenes Herre til popcorneventyr fra 80'er-film som Excalibur eller The Neverending Story. Skeletterne kunne være lige fra Jason og Argonauterne. Der er et heavy metal albumcover til ethvert storslået landskab med dystre, sørgmodig undertoner eller en kæmpe skildpadde, der deler historielektioner ud.

Selvom vi er stødt ind i en række problemer med ydeevnen, var disse ikke ødelæggende for spiloplevelsen. Vi taler om lejlighedsvis hakken og billedtab. Spillet frøs også mere end én gang, men det forhindrede os ikke i at spille. Alligevel er disse en plage i et spil, hvor du ikke vil have nogen distraktioner i de brutale bosskampe. Udgiveren Bandai Namco og FromSoftware har udgivet patches for at løse disse problemer.

Dungeons & Dragons og alt det andet

Veteraner fra FromSoftware vil hurtigt føle sig hjemme i Elden Ring. Kampsystemet er lige så stærkt som tidligere. Du skal holde styr på din udholdenhed, vælge dit øjeblik til at slå eller undvige. Et hektisk angreb vil efterlade dig træt og sårbar på vejen for fjender, der slår hårdt og skærer din sundhedsbar ned til ingenting på blot et par angreb. Duskal sørge for, at du er klar og blokerer deres angreb eller slet ikke bliver ramt af deres våben.

Der er et væld af muligheder for at specialisere din karakter, med mange våben og besværgelser til at understøtte din spillestil. Du kan nu endda bringe tilkaldelige monstre til kampe, Pokemon-stil. Under al Elden Rings eventyrlige verden og verdensdesign er der en simpel glæde ved at smadre fjender med et stort sværd i hele Elden Rings verden.

Du vil ryge ind i et fangehul med en vild bosskamp eller en række vittige valg, der fører til sjove overraskelser.

Mens nogle af Elden Rings valgfrie fangehuller er lidt kedelige, vil du lige så ofte ryge ind i et fangehul med en vild bosskamp eller en række vittige valg, der fører til sjove overraskelser. Der er meget lidt i spillets åbne verden, der føles som en kedsommelig opgave - noget man kan sige om få open-world-spil. Det hele er meningsfuldt, selvom nogle dele er mindre gennemtænkte end andre. I Dark Souls og Bloodborne passer hvert nyt stykke af verden sammen som et urværk, hvilket udvider din forståelse for historien og omformulerer det, der kom før. Elden Ring har tilsvarende indviklede dele, men de skaber ikke den samme sammenhængende helhed. Du vil udforske et stort slot på kanten af verden og blive underholdt i helt vanlig klassisk FromSoftware-stil, men vil det give bedre indsigt i spillets større historie? Ikke altid.

Nu er det ikke sådan, at alt skal hænge sammen med et større og omfattende plot. Vi har accepteret side-quests og lignende i årtier. Selv Bloodborne havde sine Chalice Dungeons. Men vi kan ikke lade være med at spekulere på, om mere - endnu flere gode ting - nødvendigvis er bedre. Kvalitetsniveauet, der opretholdes gennem de mange timer, er næsten uden sidestykke, og alligevel fylder det mindre i fortællingen? Hvis verdens buer og temaer går tabt i den store mængde af ting, burde de så overhovedet være der? Det vil tiden vise. For nu kan vi ikke benægte det underfundige og tillokkende ved at have en FromSoftware-titel, der er så omfattende. Det er alt, hvad vi har tænkt på i flere uger nu, og uanset hvordan det sammenlignes, er det et vidunder i sig selv.

Der er dog ikke kun nyheder overalt. I de senere områder af Elden Ring vil du finde en håndfuld lignende bosser, der befolker de valgfri fangehuller, der fylder verden ud.

Denne gentagelse er kun bemærkelsesværdig, fordi spillet i øvrigt er så konsekvent opfindsomt, så glad for at overraske og bringe glæde. At disse korte svigt overhovedet bemærkes er virkelig et bevis på spillets overordnede kvalitet, da vi simpelthen blot tolererer dem i andre spil.

FromSoftware retfærdiggør næsten det enorme omfang af Elden Rings verden. Vi følte, at det var tre eller fire FromSoftware-titler pakket ind i ét spil. Der har været større spil, men ingen er så tæt pakket med ideer. spillet forudsætter dog, at du synes godt om FromSoftwares særlige måde at kommunikere ting til spilleren på.

Usamarbejdsvillige fans

De tidlige dage af Dark Souls, hvor spillere delte opdagelsen, har givet plads til et rum domineret af dem, der løber foran.

Elden Ring er både hjulpet og hæmmet af sit multiplayer-fællesskab. Populariteten sikrer, at der altid er nogen, som kan hjælpe dig med bosskampe. Du kan gå online for at bede om hjælp fra venner eller fremmede og tilkalde dem til din verden uanset deres fremskridt.

Men de beskeder, som spillere efterlader i verden, en grundpille i FromSoftwares spil, er mindre nyttige. Tidligere ville disse mystiske noter sige ting som "Fjende forude", "Hæv dit skjold" eller "Baghold". Nu er de fyldt med memes og in-jokes i stedet for hjælp.

De tidlige dage af Dark Souls, hvor spillere delte opdagelsen, har givet plads til et rum domineret af dem, der løber foran. Det er dejligt at hjælpe nye spillere gennem spillet som en veteran, men det er svært ikke at guide andre for meget og fratage dem deres egne mindeværdige fiaskoer og triumfer.

Elden Ring er absurd godt. Et nyt FromSoftware-spil er som juleaften, for dem der elsker masochistiske fantasy-RPG'er. Der er et vidtstrakt galleri af monstre, et titanisk arsenal af våben, du kan bruge dem til, og en massiv arena, der er fantastisk at se på og overbevisende at optrevle. Der har simpelthen aldrig været så meget af det på ét sted eller så pænt pakket ind. Det er ærligt talt næsten uanstændigt.

Alligevel er jeg lidt bekymret for den kollektive destination for FromSoftwares spil. Dagene med fællesskaber og samarbejde, der løfter FromSoftwares spil, kan være forbi - spillerbasen er for fortrolig med studiets arbejde.

Det er næsten umuligt for FromSoftware at skrue tiden tilbage, men det er en skam, at dets rigeste, største spil måske er mindre, når man ser på helheden. Elden Ring er ikke for alle - det forsøger det heller ikke at være - men dem, der er ivrige efter at lære, kan få det svært på grund af, hvordan der diskuteres, inde i spillet gennem dets noter og uden for spillet. Måske er det uretfærdigt at kritisere spillet for dette, men det er svært at lade være, når FromSoftware inviterer fællesskabet ind i oplevelsen. Ligesom The Lands Between er Elden Ring en storslået oplevelse, der til tider er overvældende og for omfattende.

Dom

Elden Ring er FromSoftware, når det er mest legende, og det omfatter nærmest enhver idé, det kan udtænkes for at trække spillere gennem The Lands Between. Spillet forlader sine forgængeres stramme rammer til fordel for en mere vidtstrakt, overvældende åben verden. Kun tiden vil vise, om spillet forbliver lige så stærkt hos spillerne som de tidligere spil, men det er i sig selv et obskønt overbevisende eventyr for dem, der nyder udfordringen.