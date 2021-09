Anmeldelse: Deathloop

Deathloop byder på en engagerende blanding af skydning og stealth i en uendelig looping dag. Det efterlader meget plads for spillere til at eksperimentere med deres foretrukne tilgang til kamp og udforskning, hvilket gør det stimulerende og spændende at spille. En multiplayer invasionstilstand har også så meget potentiale, hvis det rent faktisk tager fart - det kan få dig til at spille i mange timer mere. Deathloop vil ikke være for alle, men dets blanding af ideer samler sig så selvsikkert, at det let bliver til årets kampspil for os.

Vil du vide det hidtil sejeste, vi har gjort i Deathloop? Der er en kraft i dette spil kaldet Nexus - at bruge det på en fjende betyder, at hvis der sker noget med dem, gentages effekten på alle forbundne fjender i umiddelbar nærhed.

Anmeldelse information Spilletid: 30 timer Platform: PlayStation 5

Vi sneg os ind i en fest om natten i Updaam området i spillet, fulgte en gangbro rundt i et travlt rum og kastede Nexus på en stor gruppe vagter, der dansede nedenfor. Med et omhyggeligt, stille hovedskud fra et af spillets sømkanoner på bare en enkelt fjende, døde hele lokalet af gæster stille på en gang.

Det var mord på dansegulvet, og det føltes fantastisk - men det tog et stykke tid at nå dertil. Når du starter i Deathloop, vågner din karakter Colt op på en strand uden noget, sidder fast og lever den samme dag igen og igen. Din rejse i dette spil er en langsom ophobning af kræfter, våben og information. Det er en first-person shooter bygget op omkring et stealth system, der blander tingene sammen med overnaturlige evner. Det er et spil med rodet ildkamp, eksperimentering og eventuelle øjeblikke med stor tilfredshed, hvor en potentielt langvarig multiplayer invasionstilstand venter på dig i sit slutspil.

Colts overordnede mål er at udføre otte mål - kaldet Visionaries - på Blackreef på en enkelt dag for at bryde sløjfen. I første omgang virker dette uopnåeligt. Med tiden, efterhånden som mordet på hvert af målene bliver rutine, og du begynder at finde genveje, samler du langsomt prikkerne for, hvordan du får det gjort.

Deathloop pris og udgivelsesdato

Hvad er det? Et førstepersons stealth - og skydespil, der foregår i en tidssløjfe

Et førstepersons stealth - og skydespil, der foregår i en tidssløjfe Udgivelsesdato? 14. september 2021

14. september 2021 Hvad kan jeg spille det på? PlayStation 5 and PC

PlayStation 5 and PC Pris? PS5 versionen koster 416.-

Dag og nat

Deathloop deler hver dag op i fire perioder, og øens fire regioner ændres afhængigt af, hvilket tidspunkt du er der. Vagtplaceringer ændres, og nogle steder vil kun være tilgængelige på bestemte tidspunkter af dagen - hvilket opfordrer dig til at vende tilbage til den næste sløjfe på et tidspunkt, hvor en bestemt dør kan være åben, eller en bro er tilgængelig.

At gøre fremskridt gennem Deathloop er at forstå, at du ikke ligefrem spiller et spil, der starter igen, hver gang Colt vasker op på stranden, klar til at genopleve samme dag. Du kan bære våben og kræfter mellem sløjfer med en ressource kaldet Residuum, så du har et permanent arsenal til når dagen starter igen. Det hjælper også, at Colt husker, hvad der sker mellem sløjfer - så historien og din rejse som spiller er funktionelt lineær, selvom verden omkring dig gentager sig.

I stedet begynder du at tænke strategisk over de mange spor i din målmenu og sammensætter genveje om, hvordan du skal håndtere hver af de visionære. Som et eksempel er der et hus i Updaam området i Blackreef, der er brændt ned om aftenen - men hvis du vender tilbage tidligere på dagen, kan du stoppe det fra at tage ild og udforske rummet. Mange brødsmuldsstier som denne får handlingen med at opklare Deathloop's sidste mordpuslespil til at føles overbevisende.

Skyde eller stealth spil?

Deathloop er et svært spil at kategorisere. Ligesom Dishonored fra de samme udviklere virker det som et stealth spil i hjertet - du starter hvert niveau, uden at fjender ved, hvor du er, og du kan snige dig til dem med en machete for et stealth -drab. Men i modsætning til Dishonored giver dette spil dig en masse våben, sprængstoffer og kraftfulde evner til at bruge i åben kamp, og du fornemmer, at udviklerne vil have dig til at få dine hænder beskidte.

"Arkane has done a fabulous job of moving out of its comfort zone and making a game where it feels good to pull the trigger."

Fjenderne har et mærkeligt mannequin eller crash test dummy-lignende udseende. Der er lidt variation mellem disse NPC'er bortset fra de kanoner, de bærer, og de er ikke overvældende intelligente, hvilket er en lettelse taget i betragtning af, at du vil støde på dem mange gange.

En af Deathloop's svagheder er den måde, det bombarderer skærmen med udråbstegn på, når fjender fanger dig, hvilket uanset om det er forsætligt eller ej, får det til at føles som at blive fanget, er en fejl, du har begået som spiller. Faktum er dog, at du skal spille Deathloop som et skydespil for virkelig at få mest muligt ud af det, og hvis du ligner os, bliver du for utålmodig til at snige dig hen til de samme grupper af fjender hver gang dagen nulstilles. Det er meget lettere bare at komme ind i nogle ildkampe - og PS5s adaptive udløsere hjælper med at få det til at føles rart.

Deathloop's kræfter kaldes plader, og du tager dem fra døde visionære. De inkluderer evner som Shift, som lader dig teleportere til høje steder på kortet med det samme eller Karnesis, som er som at slå en fjende med en usynlig tentakel - dette er sjovt for at slå fjender fra klipper. Aether lader dig blive usynlig i en kort periode, og vi har allerede nævnt Nexus. Ved hjælp af tilbehør kaldet trinkets kan du tilpasse Colts belastning hver gang du indtaster et niveau - måske forstærke din magi, hvis du prøver at forblive usynlig eller øge dit helbred, hvis du planlægger at gå gennem hoveddøren.

Selvom den komplicerede blanding af kræfter og tidssløjfer kan virke afskrækkende for spillere, der er mere fortrolige med traditionelle skydespil, har Arkane gjort et fantastisk stykke arbejde med at rykke ud af sin komfortzone og lave et spil, hvor det føles godt at trykke på aftrækkeren.

Julianna og 'the Visionaries'

Arkane har bygget en sjov beliggenhed i Blackreef. Spillets tone er spot-on - det fokuserer historien omkring Colts dynamik med Julianna, en af visionærerne, der har positioneret sig som hans rival. I den uendelige tidssløjfe på denne ø er det blevet en sport at dræbe hinanden. At håne hinanden er en del af det sjove. Indstillingen fra 60'erne blander en hel masse påvirkninger fra Saul Bass-kunst til Connery/Lazenby-æra James Bond, mens Colts stemmeskuespiller Jason E Kelley sjovt formidler luften fra en træt mand, der permanent har tømmermænd i limbo.

"As an AI opponent, Julianna is easy enough to kill but still a vaguely interesting threat. If a human player takes on the role of Julianna, though, Deathloop comes to life in the most extraordinary way."

Også visionærerne tilføjer noget til spillet. Der er Frank, en grusom crooner, der kan lide at hænge ud i sit musikstudie, et rum du ikke kan komme ind i med dine kræfter. Der er Charlie, en fyr, der har designet sit eget spil i et forlystelsesparklignende område, og hele stedet er stablet med vagter. Der er en prædikantdame ved navn Harriet, der kan lide at fylde sine omgivelser med gas, hvis hun ser dig. Hvordan vil du håndtere denne samlede vifte af b ****** s, sammen med fem mere, på bare en sløjfe?

Det, du i sidste ende bygger mod, er en enkelt mulig måde at dræbe alle disse mål på - og menuen guider dig undervejs, måske du bliver lidt for meget holdt i hånden. Efter at alle er døde og kreditterne har rullet, hvilket tog os omkring 20 timer, kan du gøre det hele igen og perfektionere det eller prøve nogle lidt forskellige metoder undervejs.

Her er den ting, vi ikke har nævnt endnu: Julianna er i hemmelighed slutspillet i Deathloop. Gennem hele historien dukker hun tilfældigt op som en fjende i alle spillets niveauer, og du kan vælge i menuen, om hun er AI-kontrolleret, eller om du vil have spillere til at invadere dit spil som hende. Som AI -modstander er Julianna let nok at dræbe, men stadig en vagt interessant trussel. Hvis en menneskelig spiller indtager rollen som Julianna, kommer Deathloop dog til live på den mest ekstraordinære måde.

Når du spiller som Julianna, går du ind i Colts spil med et dybt kendskab til Blackreef, og hvor han godt kunne tænke sig at være på forskellige tidspunkter af dagen. Et sted, der normalt er fyldt med fjender, kan blive ryddet ud og fortælle dig, at han har været der - og at følge sporet bliver et spændende spil kat-og-mus, da den anden spiller er på udkig efter dig. Julianna kan ikke genoplives, hvorimod Colt har tre chancer, hvilket betyder, at det er sværere for hende at vinde. Det gør sejren endnu sødere, når du klarer den samme spiller tre gange.

Det betyder dog også for Colt spillere, at gentagelse af spillets sidste loop for at myrde visionærerne ikke længere er grunden til at spille. Du starter løkken igen, fordi du vil have en menneskestyret Julianna til at invadere dit spil - spændingen ved at blive jagtet i denne tilstand er ekstraordinær, og det skaber nogle utroligt sjove øjeblikke.

Vi havde en sløjfe som Colt, hvor vi lå på et tag med en snigskytteriffel. Julianna har en evne, der lader hende påtage sig rollen som en regelmæssig fjende i spillet - i teorien kan hun blande sig med en omhyggelig tilgang. Vores modstander begyndte dog at lave de vildeste parkour træk på tværs af hustage, mens han spillede som en NPC, en død giveaway, det var en Julianna spiller uden finesser. Flere kugler senere var hun nede.

Men vi har også stødt på en Julianna, der ikke gjorde andet end at svinge vildt med en machete på tæt hold. Vi har mødt en anden, der dræbte os to gange med omhyggelige placeringer af miner, mens vi blev usynlige på hustage. Vi har mødt en anden, der forfulgte os gennem gangene til en fest, men lod så mange døre åbne, at vi kunne se hende komme. Den anden spiller får sat sit eget præg på, hvordan de invaderer, og nyheden ved at se en modstander dukke op i dit spil er tiltalende.

Uendeligt

Det betyder, at når du er færdig med spillet, er det ikke slut. Hvor lang levetid der er i denne invasionstilstand, skal stadig opleves - men at spille det i en pre-release tilstand, det er meget fantastisk, selvom vi har haft en vis forsinkelse, når vi tog Julianna rollen (afgørende nok kan dette bare ikke testes effektivt, indtil spillet er live). Det er lige så spændende, uanset om du er jægeren eller den jagtede, og vi håber, at det tager fart med spillere.

På nogle måder er Deathloop en mærkelig pasform til at gøre det tunge løft for at være PS5's eneste store eksklusive spil i ferien i 2021. Sony støttede dog den rigtige hest, og Arkane har skabt en enestående stealth-skyde-hybrid med en masse personlighed, og et potentielt helt andet spil med dets multiplayer invasioner.

Måske er det ikke for alle, og nogle spillere vil ikke bryde sig om de samme steder for mange gange. Og selvom Arkanes talentfulde kunstnere har skabt en smuk verden med så meget karakter, er det ikke nødvendigvis et PS5 udstillingsvindue, når det kommer til visuel heft. Vi noterede også en sjælden afmatning i travle steder i ydeevntilstand.

Dem, der engagerer sig i ånden af Deathloop vil dog absolut elske det. Dette er ikke et spil, der spiller sig selv for dig, og det reagerer virkelig på din tilgang som spiller på interessante måder - det betyder, at de potentielle belønninger er massive, selvom det kan tage et stykke tid at mestre det. Colt er måske træt af at leve samme dag igen og igen, men du har masser af grunde til at se frem til at vågne om morgenen.