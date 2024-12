Du kan få Sony PlayStation Portal til den laveste pris nogensinde

Havde du planer om at købe Sony PlayStation Portal under Black Friday, men kunne ikke finde det rigtige tilbud? Bare rolig, vi har fundet et Cyber Monday-tilbud på en populær Sony PlayStation Portal, som er værd at tjekke ud. Så hvis du stadig mangler den perfekte julegave til en PS5-ejer, så kan det være din sidste chance for at slå til.

PlayStation Portal Remote Player giver adgang til at spille på sin PS5 via Wi-Fi derhjemme. På den måde kan man hoppe direkte ind i spil uden at skulle spille på et tv.

PlayStation Portal Remote Player kan bruges til at spille alle de kompatible spil, som du har installeret på din PS5-konsol. I forhold til mobilspil, får du her samme lækre DualSense® trådløse controller-funktioner med haptisk feedback, responsiv vibration, dynamisk modstand og adaptive triggers i understøttede spil.

PlayStation Portal Remote Player kan levere gameplay med op til 60fps og høj billedkvalitet på sin 1080p-opløsningsskærm. Nedenfor finder du Cyber Monday-tilbuddet på PlayStation Portal.

Cyber Monday-deal på PlayStation Portal