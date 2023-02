Advarsel! Disse air fryers er brandfarlige - Komplet liste

Cosori er en producent af air fryers, som er begyndt at vinde indpas på verdensplan, også her i Danmark. Det skyldes i høj grad rigtig gode priser og generelt gode resultater, som vores egne anmeldelser har vist (Åbner i nyt vindue).

Men nu ser det ud til, at firmaet er løbet ind i problemer, i hvert fald i USA. Den amerikanske Consumer Product Safety Commission har meddelt, at over to millioner solgte Cosori air fryers skal tilbagekaldes.

Tilbagekaldelsen er sket efter rapporter om overophedning af produkterne. Ud over at beskadige selve air fryeren ved overophedning kan dette også føre til brand.

Air fryers: Varianter, der sælges i Danmark

Lad os starte med at sige, at dette handler om USA og ikke specifikt om Danmark. Hvordan Cosori ser på sagen her, afventer vi et svar på.

Produkterne på listen nedenfor er tilpasset det amerikanske marked og det amerikanske elnet. Men tilsvarende modeller af disse modeller sælges også i Danmark.

Indtil videre er der ikke noget, der tyder på, at de danske modeller risikerer at blive overophedet, men det er stadig rart at vide, at der er udfordringer med nogle modeller, selv om de er tilpasset det amerikanske marked. Så med denne liste kan du tjekke, når du står og skal købe en air fryer.

Hele listen

Følgende modeller af Cosori air fryers er tilbagekaldt i USA. Dem, der sælges som variant i Danmark er her nedenfor markeret med fed tekst:

CP158-AF

CP158-AF-R19

CP158-AF-RXW

CP158-AF-RXR

CAF-P581-BUSR

CAF-P581-AUSR

CAF-P581-RUSR

CP137-AF

CP137-AF-RXB

CP137-AF-RXR

CP137-AF-RXW

CS158-AF

CS158-AF-RXB

CS158-AF-R19

CAF-P581S-BUSR

CAF-P581S-RUSR

CAF-P581S-AUSR

CO137-AF

CO158-AF

CO158-AF-RXB

CP258-AF