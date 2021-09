macOS 12 Monterey: Udgivelsesdato, funktioner og alt hvad du behøver at vide

Da Apple annoncerede macOS 12 Monterey til WWDC, bragte det en overflod af opdateringer og nogle funktioner til Mac og MacBooks.

Med genveje, en redesignet Safari, Universal Control og flere funktioner er det en betydelig opgradering, som de fleste ikke havde forventet.

Det er igen en gratis opdatering, der er planlagt at blive frigivet 'i efteråret'. Men den offentlige beta for den er tilgængelig i øjeblikket op til beta 7, så du kan få et forspring i, hvad der er nyt.

Men brugere bør vente, indtil den sidste version af macOS 12 Monterey frigives, da de fleste fejl og problemer vil være blevet identificeret og rettet af tidligere tests. Når vi overvejer tidligere macOS udgivelser, tror vi, at den endelige version kunne komme hurtigere snarere end senere.

Imidlertid annoncerede Apple en begivenhed den September 14, hvor der blev annonceret opdateringer til iPad, iPhone og Apple Watch sammen med en udgivelsesdato til iOS 15, som nu er tilgængelig. Hvis du gik glip af begivenheden, kan du indhente det, der blev annonceret.

Men der var ingen omtale af Mac, hvilket indikerer, at vi måske hører om en udgivelsesdato for macOS 12 Monterey på et senere tidspunkt.

(Image credit: Apple)

Direkte til sagen

Hvad er det? macOS 12 Monterey, efterfølgeren til macOS 11 Big Sur

macOS 12 Monterey, efterfølgeren til macOS 11 Big Sur Hvornår udkommer det? Senere i år

Senere i år Hvad vil det koste? Det er gratis

macOS 12 Monterey systemkrav

Listen over Macs, der vil kunne køre macOS 12 Monterey, er blevet annonceret, hvor Apple lovede, at "macOS Monterey vil understøtte den bredeste serie af Macs i historien, herunder den nyeste iMac, MacBook Air, 13-tommer MacBook Pro og Mac mini, samt Apples Intel-baserede Macs ".

Her er de enheder, der kan køre macOS 12 Monterey:

iMac late 2015 og senere

iMac Pro 2017 og senere

MacBook Air tidlig 2015 og senere

MacBook Pro tidlig 2015 og senere

Mac Pro sent 2013 og senere

Mac mini sent 2014 og senere

MacBook tidlig 2016 og senere

macOS 12 navn: Monterey

Apple har annonceret macOS 12's nye navn: Monterey, valgt fordi det er en del af Big Sur ved den californiske kyst.

macOS 12 Monterey udgivelsesdato

Dette blev annonceret på WWDC, med et udvikler eksempel af macOS Monterey udgivet sammen med meddelelsen. Dette er kun tilgængeligt for udviklere, men der vil være en offentlig betaversion, som du kan prøve i juli.

Mens en septemberbegivenhed traditionelt bekræfter udgivelsesdatoer for iOS og iPadOS, hvilket skete, sker det sædvanligvis en måned senere for Mac. Især med rygter om en kommende M1X MacBook Pro, kommer vi måske først til at høre om en udgivelsesdato for Monterey i oktober.

Introducing iPhone 13 and iPhone 13 Pro, all-new iPad mini, Apple Watch Series 7, and so much more! Check out the highlights from today’s #AppleEvent. pic.twitter.com/2Vas3M4NB4September 14, 2021 See more

Som sædvanlig vil dette være en gratis opdatering til alle med et kompatibelt system. Hvis du ikke er sikker på, om din Mac eller MacBook er kompatibel, kan du tjekke systemkravene ovenfor.

Hvornår er macOS 12 Monterey tilgængelig til download?

Den sidste macOS 12 Monterey opdatering bør være tilgængelig til download via din Macs Systemindstillinger menu, eller du kan downloade den via Mac App Store appen, når den er udgivet mod slutningen af året, hvilket sandsynligvis afspejler tidligere udgivelser af macOS.

I mellemtiden har Apple opdateret deres offentlige beta side, der viser Monterey tilgængelig som test. Selvom vi har en guide til, hvordan du downloader det, anbefaler vi ikke at installere det på din hovedmaskine i øjeblikket, da det kan være tilbøjeligt til et par fejl.

(Image credit: Apple)

macOS 12 funktioner

Apple har afsløret, hvad vi kan forvente af macOS 12, når det kommer til nye funktioner.

Ifølge Apple "kommer macOS Monterey med nye måder, hvorpå brugerne kan oprette forbindelse, få mere gjort og arbejde mere flydende på tværs af deres Apple enheder".

Fra hvad vi har set, er dette en opdatering, der helt sikkert vil appellere til folk, der har flere Apple enheder, såsom iPad og iPhone.

Der er dog nogle funktioner, der kun vil være tilgængelige på M1 Macs, hvilket ser ud som om at Apple allerede flytter til Apple Silicon og efterlader Intel Macs længere bagefter.

(Image credit: Apple)

Universal Kontrol

Denne praktiske funktion betyder, at du kan bruge en enkelt mus og et tastatur og skifte mellem Mac og iPad. Brug pegefeltet på din MacBook, og glid problemfrit over til din iPad.

Du kan også trække og slippe filer mellem iPads, MacBooks, iMacs og mere. Der kræves ingen opsætning, du kan bare placere dine enheder ved siden af hinanden og flytte markøren mellem dem. Dette kan vise sig at være en af de mest nyttige nye funktioner i macOS 12 Monterey.

Der har endnu ikke været tegn på det i de offentlige betas, men vi er klar over, at det er en opdatering, der kan tage længere tid for at blive vist, tilsvarende SharePlay, der allerede er vendt tilbage i den offentlige beta af iOS 15.1.

FaceTime

I det forløbne år har måden, vi arbejder og kommunikerer ændret sig på drastiske måder, og videoopkald er nu vigtigere end nogensinde før. Så det er godt at se, Apple bringer nye funktioner til FaceTime opkald i macOS 12 Monterey.

Dette inkluderer rumlig lydunderstøttelse (et stort tema i Apples WWDC 2021 keynote), så afhængigt af hvor personen sidder, skal deres lyd føles som om den kommer fra deres position.

Der er også Voice Isolation, der bruger maskinlæring til at fjerne baggrundsstøj og gøre stemmer tydeligere og lettere at forstå.

Der er også Wide Spectrum, som gør det modsatte, og betyder, at alle omgivende lyde (såvel som stemmer) forstærkes, hvilket kan være nyttigt i nogle tilfælde, hvor du skal kunne høre det miljø, du befinder dig i.

MacBooks og Macs, der bruger Apples M1 chip, vil også kunne sløre bruger baggrunde takket være Neural Engine, selvom det er noget, der har været en del af andre videoopkaldsprogrammer i et stykke tid nu og ikke kræver specialhardware.

Mere nyttig er muligheden for at invitere alle til at oprette forbindelse til et FaceTime opkald, selv folk, der bruger Windows og Android enheder, og de vil stadig have fordel af end-to-end kryptering.

Airplay

Du kan nu bruge AirPlay på en Mac og bruge din Mac eller MacBook som højttaler eller videoudgang.

(Image credit: Apple)

Genveje

Genveje kommer også til Mac. Disse giver dig mulighed for at automatisere hverdagens opgaver. Du kan indstille dine egne, eller bruge nogle der allerede er lavet.

Disse kan udløses via Siri uden at bruge dine hænder, og du kan importere Automator workflows med genveje.

Genveje vil blive integreret i hele macOS 12 Monterey, herunder menulinjen, Finder og Spotlight.

(Image credit: Apple)

Safari

Safari, Apples webbrowser til macOS, er blevet redesignet til macOS 12 Monterey. Faner er nu mere kompakte, værktøjslinjen er forfinet, og du kan bruge fanegrupper.

Dette gemmer og grupperer faner sammen for let adgang. Nyttigt for folk, der ender med at surfe med masser af faner åbne på en gang.

Du kan navngive grupperne, og de kan være tilgængelige på alle enheder. Foretag en ændring på en Mac, og grupperne på iPad og iPhone ændres også.

Du kan bruge et søgefelt til at finde bestemte websteder, og fanebladet ændrer farve afhængigt af hvilket websted du er på.

Noter

Appen noter er blevet forbedret, hvilket gør det lettere at organisere noter. Funktionen Hurtig note lader dig skrive noter fra enhver app eller et websted, og du kan tilføje links fra Safari eller Maps.

Flere mennesker kan arbejde med noter, og de kan tilføje deres egne kommentarer. Personers redigeringer kan let findes i den nye aktivitetsvisning, og tags kan tilføjes, så du let kan finde dem senere.

(Image credit: Apple)

Fokus

Den nye Focus funktion ser ud til at være en kraftfuld 'ikke forstyr' indstilling for Macs og MacBooks på macOS 12 Monterey. Afhængigt af din aktuelle aktivitet kan meddelelser filtreres fra.

Du kan indstille din status, så andre ved, at du ikke skal afbrydes, og hvis du konfigurerer Fokus på en enhed, vil den blive spejlet på alle dine andre Apple enheder.

Det ser dog ikke ud til, at vi får en Big Sur lignende kæmpe opdatering. I stedet ser macOS 12 ud til at være en udgivelse til at reparere fejl og forfine operativsystemet yderligere.

Tænk på denne version som en Snow Leopard af macOS udgivelser. Tilbage i 2009 gjorde Apple en indsats for at presse igennem, at det var en raffineret udgivelse og ingen nye funktioner.

Med et skifte til en helt anden chip sidste år, giver det mening, at macOS bliver forfinet igen for at være endnu hurtigere på de nye Apple Silicon chips.