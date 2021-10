Ny MacBook Pro 16" (2021): Her er alt, hvad vi ved indtil videre

Apple MacBook Pro 16 "(2021) er her endelig, og dette er faktisk en af ​​de mest spændende laptops, vi nogensinde har set. Er dette mon en af de bedste bærbare computere nogensinde? Den nye MacBook Pro 16" blev afsløret ved Apples Unleashed-event den 18. oktober, og vi kan med ro i stemmen sige, at enheden var ventetiden værd.

Efter at M1 havde stor succes i MacBook Pro, Air og mac Mini i 2020 og i iMac 2021, var alle øjne rettet mod WWDC 2021 i juni i håbet om, at Apple ville præsentere sine nye MacBook Pro-modeller allerede da. Det viste sig at være mere end optimistisk, og vi måtte så vente til oktober på en ny 16-tommer MacBook Pro.

De nye maskiner kan konfigureres med enten den ny M1 Pro-chip eller M1 Max-chip, der begge har 10 CPU-kerner. Disse består yderligere af 8 højeffektive kerner og 2 energieffektive kerner. Da M1 kun havde 4 højtydende kerner, er der ingen tvivl om, at den nye MacBook Pro 16 "(2021) bidrager med et stort spring i ydeevne, men dette er bare en forsmag på alle ændringerne.

Apple oplyser, at både M1 Pro og M1 Max er dobbelt så hurtige som Intel Core i9, som blev brugt i MacBook Pro 16" (2019). M1 Pro kan maksimalt bruge 32 GB RAM, mens M1 Max kan klare hele 64 GB.

Apple nævnte også, at de nye MacBook Pro 16" (2021) modeller er så energieffektive, at du kan forvente hele 21 timers batterilevetid (hvis du ser videoer). Det er utrolig meget bedre, end hvad Intel og AMD har at tilbyde.

Hvad angår GPU-delen, har den M1 Pro-baserede MacBook Pro 16" en 16-kerner grafikkomponent, mens den M1 Max-baserede MacBook Pro 16" har 32 GPU-kerner, hvilket gør det til det hurtigste integrerede grafikkort nogensinde i MacBook Pro-serien.

Der er en ekstremt stor mængde information at gå igennem om den nye MacBook Pro 16" (2021), så lad os starte med priserne.

Kort og godt

Hvad er det? Efterfølgeren til den originale MacBook Pro 16" (2019)

Efterfølgeren til den originale MacBook Pro 16" (2019) Hvornår lanceres den? Den kan forudbestilles allerede nu (kommer i butikkerne den 26. oktober)

Den kan forudbestilles allerede nu (kommer i butikkerne den 26. oktober) Hvad koster den? Den nya MacBook Pro 16" (M1 Pro, 2021) koster fra 21.799 kr. M1 Max-modellen koster fra 30.799 kr.

MacBook Pro 16" (2021): lanceringsdato og pris

Den nye Apple MacBook Pro 16" (2021) kan forudbestilles allerede nu. Ved forudbestilling afhænger leveringsidspunktet af, hvor man bor, mun umiddelbart lader det til at ligge omkring 10.-17. november. Apple oplyser dog også, at den kan "Fås fra den 26/10", hvad det så end lige betyder.

Grundmodellen, dvs. MacBook Pro 16" (2021) med en M1 Pro-processor koster 21.799 kr. for 512 GB SSD-lager, mens 1 TB SSD-lagerplads koster 23.599 kr. M1 Max-modellen med 1 TB SSD-lagerplads koster 30.799 kr.

MacBook Pro 16" (2021): design

Med hensyn til designet på MacBook Pro 16" (2021) er der ikke sket noget helt radikalt, selvom chassiset er helt nyt. Formen ligner meget de tidligere MacBook Pro-modeller, men med nye detaljer på undersiden (det ser ud til, at fødderne er nye, og der står "MacBook Pro" i aluminiummet).

Når det kommer til porte, er historien en anden. MacBook Pro 16" (2021) får tre Thunderbolt 4-porte, en HDMI-port, en SDXC-hukommelseskortlæser og en Magsafe 3-indgang. Desuden får du, hvad der i praksis er et Magic Keyboard med Touch ID, en såkaldt Force Touch-pegefelt og en oplader, der yder 140 watt (du bør kunne oplade batteriet til 50 % på 30 minutter) og bruger USB-C.

MacBook Pro 16" (2021): skærm

Skærmen på MacBook Pro 16" (2021) er en anden smuk detalje fra Apple. Her får du en såkaldt Liquid Retina XDR-skærm med mini-LED-teknologi, der leverer op til 1000 nits lysstyrke (på tværs af hele skærmen.) Hvad er endnu mere imponerende er, at skærmen kan klare op til 1600 nits maksimal lysstyrke og en kontrastfrekvens på 1.000.000:1.

Skærmen formår også at vise hele P3-farvespektret og understøtter visning af op til en milliard farver, hvilket gør overgange mellem farver (gradienter) meget mere problemfri. Derudover har den en opdateringshastighed på hele 120 Hz.

MacBook Pro 16" (2021): specifikationer

Ja, hvor skal vi starte? Vi skal selvfølgelig tage et kig på M1 Pro og M1 Max.

M1 Pro-processoren formår at producere meget bedre ydelse end sin forgænger, Apple M1. Apple lover, at enhederne med M1 Pro og M1 Max vil være dobbelt så hurtige som Apples MacBook Pro 16" (2019), som bruger en Intel Core i9-processor. Selvfølgelig skal vi teste dette selv, før vi kan være sikre, men det er meget muligt, at dette er tilfældet, da den pågældende Intel Core i9-processor har otte kerner (uden forskel mellem kerner med fokus på henholdsvis effektivitet og ydeevne).

Her er nogle af de vigtigste oplysninger, Apple gav os med hensyn til forventet ydelse fra MacBook Pro 16 "(2021).

Op til 3,7x hurtigere kompilering i Xcode.

Op til 3x flere Amp Designer-tilføjelser i Logic Pro.

Op til 2,8x hurtigere behandling af væskedynamik i NASA TetrUSS.

Op til 9,2x hurtigere 4K-gengivelse i Final Cut Pro med M1 Pro og op til 13,4x hurtigere med M1 Max.

Op til 5,6x hurtigere kombineret vektor- og raster-GPU-ydeevne i Affinity Photo med M1 Pro og op til 8,5x hurtigere med M1 Max.

Op til 3,6x hurtigere effektgengivelse i DaVinci Resolve Studio med M1 Pro og op til 5x hurtigere med M1 Max.

Op til 8,7x hurtigere objektsporing i Final Cut Pro med M1 Pro og op til 11,5x hurtigere med M1 Max.

Op til 7,2x hurtigere såkaldt scene edit detection i 1080p ProRes 422 i Adobe Premiere Pro.

Op til 2,6x hurtigere ydelse, når du vælger motiver i billeder i Adobe Photoshop.

Op til 2,1 gange hurtigere publiceringsydelse i Vectorworks.

Op til 2,5x hurtigere renderingtider i Maxon Cinema 4D med Redshift med M1 Pro og op til 4x hurtigere med M1 Max.

Op til 1,7x hurtigere 8K renderingtid i Final Cut Pro med M1 Pro og op til 2,9x hurtigere med M1 Max.

Ifølge vores kollega Jackie Thomas skulle 16-kerne-varianten af GPU i M1 Pro have en clockfrekvens på omkring 1,26 GHz (baseret på hendes beregninger), men vi ved stadig ikke meget om 32-core GPU'en i M1 Max, fordi M1 Pro ifølge Apple burde være en 30 watt GPU, mens GPU-delen af



M1 Max er 100 watt. Flere kerner betyder mere strømforbrug, men ikke nødvendigvis i en lineær kurve, så det er svært at forudsige den endelige clockhastighed for Apples mest kraftfulde laptop-GPU.

MacBook Pro 16" (2021): batterilevetid

Et andet stort fremskridt for Apple med de nye MacBook Pro 16" (2021)-laptops er, at batterilevetiden er blevet stærkt forbedret. Den er endnu bedre end i de M1-baserede MacBook Pro 13" (2020) og MacBook Air (2020)-enheder , ifølge Apple.

Apple oplyser, at de nye MacBook Pro-modeller kan klare op til 21 timers videoafspilning, hvilket er 10 timer længere end den tidligere generation MacBook Pro 16" (2019).

Udover at afspille video time efter time, vil udviklere være i stand til at kompilere fire gange så meget kode via Xcode, og fotografer vil kunne få op til to gange batterilevetiden, når de bruger Adobe Lightroom Classic på farten.