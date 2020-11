Anmeldelse: Acer Swift 3 (2020)

Acer Swift 3 (2020) Tilbud Acer Swift 3 SF313-52 13,5"... Komplett 7.795 kr.

Når det kommer til en bærbar computer som Acer Swift 3, er det svært at have for høje forventninger, men det er præcis, hvad vi har haft til denne bærbare i starten af året. Vi har konsekvent haft den på listen over vores foretrukne Ultrabooks, og 2020-modellen er ingen undtagelse.

Mens Dell XPS 13 muligvis er en af de førende Ultrabooks, ligger Acer Swift 3 ikke overraskende lige bagefter hvad angår ydeevne, og du kan få den til mindre end halvdelen af prisen på XPS 13.

Den har nogle af de samme problemer, som vi fandt i tidligere modeller – her tænker vi på de nedadvendte dåsehøjttalere - men med forbedret ydelse og bedre batterilevetid.

Dette betyder, at Acer Swift 3 er et af vores bedste valg til enhver, der vil have bærbarheden fra en Ultrabook uden at skulle ofre ydeevne eller betale en alt for høj pris.

(Image credit: Future)

Pris og tilgængelighed

Spec Sheet Her er konfigurationen af Acer Swift 3 (2020), som vi fik tilsendt: CPU: Intel Core i5-1035G1 (quad-core, 6MB Intel Smart Cache, up to 3.6GHz)

Grafik: Intel UHD Graphics

Hukommelse: 8GB DDR4 (2,667MHz)

Skærm: 14" FHD 1080p IPS

Lagerplads: 512 GB M.2 PCIe NVMe SSD

Porte: 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, USB-C (Thunderbolt 3), HDMI

Forbindelser: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax | Bluetooth 5.0

Kamera: 720p

Vægt: 2.7 lbs (1.2kg)

Mål: 32 x 21.59 x 1.5cm W x H x D

Den 14-tommer Acer Swift 3 (2020)-model, som vi har testet, er udstyret med en 10. Gen Intel Core i5-1035G1-processor, 8 GB DDR4 RAM, integreret Intel UHD-grafik og en 512 GB M.2 PCIe SSD.

Denne konfiguration koster ca. 5.500 kroner. Du kan både få dyrere og billigere konfigurationer, så se dig for, inden du bestiller.

(Image credit: Future)

Design

Acer fortsætter sin minimalistiske designæstetik med dette års Acer Swift 3. Det tynde, lette aluminiumskabinet, der uden tvivl låner fra Apple MacBook Air, vil være velkendt, for alle, der er bekendt med tidligere Acer Swift 3-modeller.

Det matte sølv-finish med poleret Acer-logo på bagsiden er omtrent så prangende som den bærbare computer bliver, og - for nogle – er det er præcis, hvad de leder efter. Swift 3 måler 32 x 21.59 x 1.5cm og vejer 1.2 kilo, hvilket gør enheden utroligt bærbar uden at den føles spinkel. Vi kom ved et uheld til at rive maskinen på gulvet et par gange. Det tog den ikke synderlig skade af. Vi anbefaler dog ikke hermed, at du bør smide rundt med din egen maskine, men det er godt at vide, at der er en chance for, at Acer Swift 3 overlever i den virkelige verden.

Tastaturet er af chicklet-typen og der er en indbygget Windows Hello-aktiveret fingeraftryksscanner. Hvor nogle måske vil synes, at tastaturet er lidt trangt, er der stadig god plads imellem tasterne i forhold til andre bærbare computere af denne størrelse, og de sorte taster er baggrundsbelyste med bløde hvide LED'er for bedre synlighed.

Pegefeltet er også af en god størrelse og reagerer godt under almindelig daglig brug. Det artede sig også temmelig godt i et par pc-spil sessioner med Stellaris og Civilization VI, men til alt andet bør du tilslutte en mus eller gamepad.

Hvad angår porte er Acers 2020-model af Swift 3 udstyret med en USB 2.0, en USB 3.0 og en USB-C Thunderbolt 3-port samt en HDMI-port og en udgang hovedtelefon/mikrofon. Der er ingen SD-kortlæser eller optisk drev, men det er standarden for en Ultrabook i dag.

Swift 3 har en 14-tommer Full HD (1920 x 1080) skærm, der måske ikke er den sprødeste på markedet, men alligevel er mere end nok til de fleste formål. Flere timers HD-streaming af film så fremragende lyse nok ud, undtagen i direkte sollys.

Skærmens farveprofil skiller sig ikke synderligt ud, men det føles som om den som et minimum opfylder standarden for moderne 1080p-skærme. Kanterne langs siderne og toppen er ikke de tyndeste, men er heller ikke de tykkeste. Den nederste kant er den bredeste, men den er ikke forfærdelig.

Det samlede skærmareal føles passende til computerens samlede størrelse, og man føler altid, at der er rigelig med plads. Det var sågar muligt at have to applikationsvinduer åbne side om side, uden for meget behov for at scrolle i Chrome eller Microsoft Word.

Hvad angår webcam og indbygget mikrofon, er begge dele funktionelle, om end heller ikke meget mere. De er hverken gode nok til Twitch-streaming, professionel YouTube-transmission eller noget i den retning, men de rækker fint til telekonference via Zoom eller lignende.

(Image credit: Future)

Ydelse

Benchmarks Således klarede Acer Swift 3 (2020) sig i vores benchmark tests: 3DMark: Sky Diver: 6054; Fire Strike: 1614; Time Spy: 530

Cinebench R20 Multi-core: 1140; Single Core: 395

GeekBench 5 Multi-core: 3164; Single Core 1113

PCMark 10 (Home Test): 3532 points

PCMark 10 Battery Life: 7 timer og 25 minutter

Battery Life (Techradar movie test): 7 timer og 06 minutter

Efter at have kørt en række benchmark-tests på Acer Swift 3, for at teste dens CPU, GPU og batteri, er vi glade for at kunne sige, at der er en målbar forbedring i forhold til de sidste års model.

Når det kommer til at afspille video og generelt brug, er der ikke meget at klage over med Acer Swift 3. Som eksempel kan vi nævne, at Swift 3 uden problemer afviklede Google Chrome med to dusin faner åben, til trods for at en af disse faner viste et Udemy-kursus og en anden havde en aktiv Slack-kanal kørende. Systemet så dog ud til at kæmpe en smule, når det forsøgte at køre adskillige reklame-tunge faner, men det samme kan siges om de fleste andre systemer, og det er mere et generelt problem end et problem for Acer-bærbare.

Acer Swift 3 2020 håndterede også let spil via Steam uden problemer og holdt en solid billedhastighed igennem et spil som Stellaris, men kæmpede alligevel senere med samme, da der skete for meget på skærmen på én gang, hvilket betød, at blæserne gik i gang og maskinen reagerede langsommere. Multimedieindhold håndteres omvendt helt fint med de 8GB RAM. Indlæsning af Photoshop og grundlæggende fotoredigering med et dusin åbne filer fungerede uden problemer.

(Image credit: Future)

Batterilevetid

Den største forbedring, vi så i forhold til sidste års Acer Swift 3, skal ses i batteriafdelingen. Vores batteritidstest, hvor vi kører en 1080p-video i loop, kørte i 7 timer og 6 minutter, omtrent det samme som ældre modeller af Swift 3, men på PC Mark 10-batteritesten kørte Swift 3 i 6 timer og 12 minutter i ydelsestilstand med en afbalanceret strømprofil og klarede det hele otte timer på en beskeden batterisparetilstand og afbalanceret strømprofil.

Hvad angår den termiske ydeevne, fungerer Swift 3 komfortabelt og bliver aldrig mærkbart varm, selv under pres, og den bærbares blæsere er effektive og hviskende stille, mens de aktivt køler alt ned.

Den varmeste del af den bærbare computer er nederst på bagsiden af maskinen ved batteriet, så det er nok mest sandsynligt, at du over tid vil bemærke en eventuel varmeophobning netop herfra. Men selv da bliver det ikke ubehageligt "varmt", som det kan blive med andre computere. Desværre kommer Swift 3 til kort, når det kommer til dens højttalere. Lyden fra den bærbare computer er tynd og det hele kommer til at lyde noget fladt. Den er fin at lytte til Spotify eller YouTube, mens du arbejder på et projekt eller skriver en rapport, men lad være med at skrue op på maksimal lydstyrke – det lyder bare ikke godt. Dette er for øvrigt gældende, når Swift 3 står på en flad overflade uden nogen hindringer, som kunne blokere for lyden. Dette har været et tilbagevendende problem med mange bærbare computere i årenes løb, og Acer Swift 3 er ikke anderledes. Vi vil dog mene, at det burde være adresseret på nuværende tidspunkt.

(Image credit: Future)

Køb den hvis...

Du ønsker ikke at tage et kviklån til en Ultrabook

Ultrabooks har altid været lidt dyrere end andre bærbare, men Acer Swift 3 sigter mod at bringe en Ultrabook af høj kvalitet til den bredere og mere budgetbevidste forbruger. Det lykkes de i høj grad med.

Du leder efter en meget bærbar bærbar computer

Det kompakte format og lave vægt på Acer Swift 3 gør den til en af de mest bærbare bærbare computere lige nu, hvilket gør den perfekt til studerende, der styrter rundt imellem timer eller for freelance-fagfolk på farten.

Du leder efter et minimalistisk design på din bærbare computer

Selvom den ikke er så raffineret som MacBook Air, er det ikke helt utænkeligt, at Acer Swift 3 kunne forveksles med en, hvis du kniber øjnene sammen.

Køb den ikke, hvis...

Du vil have en spillemaskine

Vi vil altid have det hele, når det kommer til teknik, men det er vigtigt at vide, hvad Acer Swift 3 ikke duer til. Hvis du leder efter en bærbar computer til e-sport - er det IKKE her, du skal kigge.

Du er audiofil

Vi kommer ikke udenom de knap så gode højttalere. De kan spille og går an til et minimalt behov, men tro ikke, at du kan erstatte dit stereoanlæg. Der er de simpelthen for dårlige.