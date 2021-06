De bedste to-i-en bærbare er ikke længere forbeholdt dem, der har råd til luksus. Ikke bare er hybride computere hurtigt ved at blive en norm, men der er en del muligheder, særligt i form af Chromebooks, der tilbyder et alsidigt to-i-en design med touch screen, samtidig med de holder prisskiltet tilgængeligt for den almene forbruger.

Så hvis du stadig bruger det traditionelle format, fordi du ikke tror, du har råd til alternativet, kan det være, tiden er inde til at hoppe med på vognen. Ikke blot er de bedste to-i-en bærbare mere overkommelige økonomisk end tidligere, men de vil også ændre og forbedre måden, du tidligere har brugt din maskine. Vigtigst af alt har de bedre processorer, bedre grafikkort og nok RAM til at klare selv de mest krævende opgaver.

Væk er dagene, hvor du blev nødt til at skifte fra din bærbare computer til din tablet. Disse bærbare tilbyder adskillige forskellige indstillinger på en enkelt maskine, som gør dig i stand til let at klare arbejdets krævende opgaver om dagen, hive opskriften på aftensmaden frem ved køkkenbordet, for sidst på aftenen at slappe af med en god bog eller sjov film. Med en touch screen er det let og pålideligt at sketche eller designe ting, hvilket gør dem til et fremragende værktøj til dine kreative projekter.

De bedste to-i-en bærbare er blandt de bedste bærbare på markedet. Uanset om du laver kreativt eller produktivt arbejde, kan de være lige præcis dét, du har brug for, for at komme gennem dine dagligdagsopgaver. Her er de bedste valg i 2021, fra den bedste Chromebook til den bedste Windows-10 maskine.

Elite Dragonfly stryger ind på toppen af vores liste, grundet sit transportable ydre og kraftige indmad. Det er uden tvivl en af de smukkeste bærbare til arbejdsbrug vi har testet til dato, og den er både let, tynd og holder længe på en opladning. Her er gode højttalere, et lækkert tastatur og en valgfri 550 nit 4k-skærm. Denne hybridmaskine fortjener fem store stjerner, som ellers ikke er noget vi deler ud så ofte. Udover den fremragende batterilevetid, som holder dig kørende en hel dag, er der også indbygget LTE-forbindelse, så du kan indsætte et SIM-kort, og være online hvor som helst uden at være afhængig af sløve Wi-FI hotspots.

2. HP Spectre x360 (2021) En fortrinlig opdatering Specifikationer CPU: 11. generation Intel Core i5 – i7 Grafik: Intel UHD Graphics 620 – Iris Xe RAM: 8GB – 16GB Skærm: 13.3" diagonal, FHD (1920 x 1080) OLED touch – 13.3" diagonal, 4K UHD (3840 x 2160) OLED touch Lagringsplads: 256 GB PCIe NVMe M.2 SSD – 2 TB PCIe NVMe M.2 SSD Grunde til at købe + Smukt design + Forrygende batterilevetid + Fremragende ydeevne til dagligdags arbejde Grunde til at lade være - Ventilationen kan støje - Dyr

Flagskibet HP Spectre x360 (2021) er den nyeste flagskibsmodel i linjen og fortsætter traditionen med at parre elegance og kvalitetsdesign med de nyeste specifikationer. Her finder man en to-i-en bærbar, der handler lige så meget om substans, som den handler om stil. Denne smukke Windows bærbar kommer med den nye 11. generations Intel CPU og nok batterilevetid til at holde gennem hele dagen på kontoret. Den kommer dog også med et prisskilt, der matcher dens indmad, og for nogle kan to-i-en funktionen godt blive en smule klodset, når den bruges i tablet mode, for ikke at nævne, at den til tider kan blive højlydt, men alt i alt er det en forbløffende bærbar med glimrende ydeevne.

3. Lenovo Yoga 9i Kraftig, stilet to-i-en, der kan gå distancen Specifikationer CPU: 11. generation Intel Core i3 – i7 Grafik: Intel Iris Xe Graphics RAM: Op til 16 GB LPDDR4X Skærm: 14.0" FHD (1920 x 1080) IPS, skinnende med Dolby Vision – 14.0" UHD (3840 x 2160) IPS, skinnende, touch screen, HDR 400 Lagringsplads: Op til 1 TB PCIe SSD Grunde til at købe + Enestående batterilevetid + Indbygget plads til at opbevare stylussen Grunde til at lade være - Dyr

Hvis du vil have en to-i-en bærbar med høj ydeevne, der vil fortsætte med at virke lang tid efter dens rivaler har givet op, så er den Intel Evo certificerede Lenovo Yoga 9i den rigtige to-i-en bærbar for dig. Indgangsprisen er ikke just, hvad man ville kategorisere som billig, men med kraften, batterilevetiden og de sublime features, såsom den genopladelige Lenovo Active Pen og den relativt hurtige ’quick pen’ opladning indbygget i computeren, taget i betragtning, er det faktisk en ganske fornuftig pris. Ved at betale lidt mere, får du altså virkelig meget for pengene.

Er det en Chromebook eller en tablet? Heldigvis behøver du ikke tage beslutningen. Denne Chromebook lever op til sit navn og leverer to former i én. Den udnytter alsidigheden ved Chrome OS, samtidig med at være langt billigere end mange andre top Windows tablets på markedet. Tro mod sit Chromebook navn har den en batterilevetid på utrolige 22 timer – du ville kunne holde en døgner, hvor du arbejdede gennem hele dagen, og du ville stadig have batteri på computeren, inden du selv gik død. For at få denne pris er der, naturligvis, nødt til at være nogle ofre – tastaturet er småt, touchpadden er ikke så pålidelig, og opladeren og hovedtelefoner deler den samme indgang. Med alt det sagt, så er dette virkelig en af de bedste to-i-en bærbare i 2021, specielt hvis budget er din topprioritet.

5. Dell XPS 13 to-i-en (2020) En af de bedste Windows bærbare på markedet Specifikationer CPU: 10. generation Intel Core i3 – i7 Grafik: Intel Iris Plus RAM: Op til 16GB 4267MHz LPDDR4x Skærm: 13.4'' touch skærm Lagringsplads: Op til 512GB PCIe NVMe SSD DAGENS BEDSTE TILBUD Low Stock 4.299 kr. Læs mere hos Refurb - Genbrugt IT Grunde til at købe + Forrygende skærm + Fantastisk batterilevetid Grunde til at lade være - Dyr

Siden de blev lanceret, har Dell XPS-produkterne forhøjet indsatsen i den bærbare verden, og det har ikke ændret sig. Med Dell XPS 13 to-i-en (2020) har nu meldt sin ankomst på den dyrere ende af markedet, hvilket kan tvinge budget-bevidste fans til at kigge efter billigere alternativer, men man får også mere alsidighed takket være dens hybride design. Vi elsker computeren så meget, at vi ville få investere i den udelukkende på baggrund af fornøjelsen ved at bruge den. Hvis prisen holder dig tilbage, så lad os forsikre dig om dette: den er værd er betale ekstra for.

6. Acer Spin 5 (2020) En fantastisk to-i-en bærbar Specifikationer CPU: 10. generation Intel Core i5 – i7 Grafik: Intel Iris Plus Graphics RAM: 8GB – 16GB Skærm: 13.5" (2256 x 1504) 3:2 touch screen Lagerplads: 256GB – 512GB SSD DAGENS BEDSTE TILBUD Low Stock 9.253 kr. Læs mere hos Proshop.dk Grunde til at købe + Fantastisk batterilevetid + 3:2 skærmen er perfekt til at tage noter + Kommer med en stylus, der er rig på funktioner Grunde til at lade være - 3:2 skærmen er ikke ideel til 16:9 videoer - Bloatware inkluderer pop-up reklamer på skrivebordet

Et godt sæt funktioner tilføjer helt sikkert en masse værdi til en computer, og hvis du er på udkig efter den bedste to-i-en bærbar, så er det bestemt en ting at have for øje. Dette, kombineret med en fornuftig pris, gør Acer Spin 5 (2020) til en fortrinlig kandidat. Denne to-i-en bærbar er ikke bare alsidig på baggrund af dens forskellige former og fantastiske batterilevetid, men kommer også med en 3:2 skærm og funktionsrig stylus, der giver en ekstra fordel i forhold til dens rivaler på ét aspekt: en simpel og ukompliceret oplevelse med at tage noter. Særligt studerende og professionelle vil finde dette interessant. Så hvis du er typen, der foragter at skrive noter i timen, så kan det være, denne gammeldags tilgang er noget for dig.

7. Dell XPS 15 to-i-en En konvertibel der ikke går på kompromis Specifikationer CPU: Intel Core i5 – i7 Grafik: Radeon RX Vega M GL (4GB HMB2) RAM: 8GB – 16GB Lagringsplads: 128GB – 512GB PCIe SSD Grunde til at købe + Imponerende kraft + Ultra-tyndt design Grunde til at lade være - Temmelig dyr

Er du på udkig efter en af de bedste to-i-en bærbare, der kan levere en solid ydeevne og seriøse hestekræfter? Det finder du i Dell XPS 15, som i øvrigt også får en af vores stemmer på den bedste Ultrabook, du kan købe. Denne to-i-en er muligvis en af de mest eftertragtede to-i-en bærbare, der også kommer med et diskret klasse Radeon RX Vega grafikkort. Med denne computer får du en spektakulær konvertibel, der ikke ofrer rå kraft. Så selvom prisskiltet er i den dybe ende, så er det også fuldstændig værd at åbne sparegrisen.

8. Dell Inspiron 13 7000 to-i-en Et skridt op for Inspiron Specifikationer CPU: 10. generation Intel Core i5 – i7 Grafik: Intel UHD Graphics RAM: 8GB – 16GB Skærm: 13.3'' FHD (1920 x 1080) – 15.6'' UHD (3840 x 2160) Truelife Touch Narrow Border WVA skærm med Active Pen understøttelse Lagringsplads: Intel Optane Memory H10 32 GB med 512 GB Solid-State lagringsplads – 1TB M.2 PCIe NVMe SSD Grunde til at købe + Enormt alsidig + Kvalitetsdesign Grunde til at lade være - Finurlig skærm

Dell Inspiron 13 7000 to-i-en er en alsidig computer, der gemmer på en masse under kølerhjelmen. Denne kvalitetsbærbar er mere end bare dens dyre design. Den har også en avanceret indmad, der gør den i stand til at konkurrere med den mere kraftige Dell XPS 13. For at runde computeren af, har den også en 4K skærm og en godt udtænkt holder til en stylus – faktisk er den så godt udtænkt, at den får os til at undre os over, om de kom før Microsoft med den idé. Skærmen er dog lidt af en batteri røver, men højtalerne er imponerende, og det her er stadig en af de bedste to-i-en bærbare, du kan finde.

9. Lenovo Yoga C940 Lenovo Yoga er tilbage, og den mener det alvorligt Specifikationer CPU: Op til 10. generation Intel Core i7 Grafik: Intel Iris Plus Graphics RAM: Op til 16GB Skærm: 14” FHD (1920 x 1080) IPS, touch screen, skinnende, 400 nits –14" UHD (3840 x 2160) IPS, touchscreen, skinnende, HDR 400, 500 nits Lagringsplads: Op til 2TB SSD PCIe Grunde til at købe + Fremragende design + God ydeevne + Behageligt tastatur Grunde til at lade være - Dyr - Batterilevetid

Lenovo Yoga C940 er en betagende bærbar. Det er tydeligt, at Lenovo ikke sparede på noget i skabelsen af dens design, hvilket gør den til en virkelig flot bærbar. Men den kommer også med rigeligt med kraft under det flotte design. For at fuldende oplevelsen har den også et behageligt tastatur, en roterende lydbar med to ekstra højtalere, en touch-pen og TrueBlock Privacy Shutter. Selvom det ikke er en perfekt computer – dens batterilevetid lader meget tilbage at ønske – kan den godt hamle op med konkurrenterne, og Lenovo tilbyder her en stilet og kraftfuld Ultrabook, der er ideel til enhver digital nomade.

På mange måder er Surface Book 3 et fremragende eksempel på, hvor langt de bedste bærbare er kommet på ganske få år. Den har en virkelig stærk pakke; en af de bedste skærme vi har brugt på en bærbar, et tastatur der gør MacBook Pro’ens nye Magic Keyboard til skamme og et hybrid design med en aftagelig skærm. Denne opfølger til den sublime Surface Book 2 er så sandelig en af de bedste to-i-en bærbare 2021 har at byde på. Desværre bliver den holdt tilbage af en, sammenlignet med sine konkurrenter, svag processor, skuffende højtalere og et dyrt prisskilt. Hvis du har pengene til den, er det dog stadig en fremragende bærbar.

