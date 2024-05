Samsungs nye Galaxy Book4 Edge-laptop får tredobbelt AI-power

Samsung annoncerer "den næste generation af AI-computere" med lanceringen af sin nye Galaxy Book4 Edge. Den bærbare computer, som oprindeligt blev afsløret under Microsofts AI Era-event, er en unik kombination af hardware og software fra tre af verdens største teknologivirksomheder med kunstig intelligens i centrum.

Indeni huser den Qualcomm Snapdragon X Elite, et chipsæt, som udvikleren hævder er dobbelt så hurtigt som deres gamle x86-hardware. En stor del af hastigheden skyldes den bærbare computers NPU (neural processing unit), som lover op til 45 TOPS (billioner operationer pr. sekund) processorkraft. NPU'er, hvis du ikke er bekendt med dem, er dedikerede processorer, der bruger AI til at øge en computers ydeevne yderligere.

Ud over Qualcomm har Samsungs Galaxy Book4 Edge teknologi fra Microsoft og Google. Enheden er en Copilot+-pc, hvilket betyder, at den udnytter Microsofts AI til at drive visse funktioner. Du kan få adgang til din mobilenhed "via Copilot voicemail" for at indstille alarmer, sende beskeder, hente kontakter og meget mere. Den introducerer også Recall, et nyt chatbot-værktøj, der registrerer alt, hvad du gør på den bærbare computer.

Så vidt vi ved, er den eneste Google-funktion, der dukker op, Circle to Search. Ligesom på Galaxy S24 kan du nemt foretage en Google-søgning ved at cirkle om eller fremhæve et element på skærmen.

Pris og tilgængelighed

Samsung meddeler, at Galaxy Book4 Edge med Copilot+ vil være tilgængelig i Danmark i udvalgte butikker fra d. 18. juni.

Priser:

Galaxy Book4 Edge - 16 tommer - 16GB/1TB: 15.799 kroner

Galaxy Book4 Edge - 14 tommer - 16GB/512GB: 14.299 kroner

Galaxy Book4 Edge - 14 tommer - 14GB/512GB: 13.499 kroner

Hardware-specifikationer

Som du sikkert allerede har gættet ud fra funktionen Circle to Search, har Book4 Edge en touchscreen. Den har en 14" eller 16" 3K (2.880 x 1.800 pixels) Dynamic AMOLED 2X 120Hz-skærm - som kan prale af en "bred farveskala", der dækker 120 procent af DCI-P3. I tråd med den høje kvalitet har skærmen også en antireflekterende belægning.

Få daglig indsigt, inspiration og tilbud i din indbakke Tilmeld dig de seneste nyheder, anmeldelser, meninger, topteknologiske tilbud og mere. Kontakt mig med nyheder og tilbud fra andre Future mærker Modtag e-mail fra os på vegne af vores betroede partnere eller sponsorer

14-tommers modellen af Book4 Edge vejer 1,16 kg og er 10,9 mm tyk, mens 16-tommers modellen er lidt tykkere med 12,3 mm, men kun vejer 1,55 kg. Så uanset hvilken konfiguration du køber, får du en ekstremt bærbar laptop.

Samsung hævder, at Galaxy Book4 Edge kan holde "op til 22 timer" til videoafspilning og understøtter "Super Fast Charging". Ifølge meddelelsen kan 16-tommers modellen oplades op til 40 procent på ca. 30 minutter.

(Image credit: Samsung)

Andre bemærkelsesværdige funktioner omfatter understøttelse af Wi-Fi 7, 1 TB lagerplads og Samsung Knox til beskyttelse af enheden mod cyberangreb.