Samsung Galaxy Tab S10 vil tage kampen op med iPad ifølge nyt læk

Samsung er tilsyneladende ved at forberede flere Android-tablets i Tab S-serien, som skal tage kampen op med Apples iPad-serie.

Efterfølgerne til Samsung Galaxy Tab S9-serien af tablets burde ikke være så langt væk nu, og et nyt læk giver os vores første indikation af, hvilke modeller der er klar til at tage kampen op med de bedste iPads, Apple har at byde på.

Dette læk kommer via Android Headlines: Der er dukket modelnumre op, som tilsyneladende peger på Samsung Galaxy Tab S10 Plus- og Samsung Galaxy Tab S10 Ultra-modeller, som begge vil blive lanceret internationalt (som forventet).

Der er ingen omtale af en standard Samsung Galaxy Tab S10-model, men det kan meget vel skyldes, at tabletten stadig er i de tidlige udviklingsfaser. Der er ingen tvivl om, at der også kommer en basisversion af tabletten.

Det er stort set alt, hvad dette læk har at byde på - det fortæller os ikke meget, men det er i det mindste noget, og det viser, at der arbejdes på at tilbyde Android-alternativer til nye Apple iPad Air 13" (2024) og iPad Pro 13" (2024).

Hvornår bliver Galaxy Tab S10 lanceret?

(Image credit: Future / Philip Berne)

Tablets - uanset om de er lavet af Samsung, Apple eller andre - har ikke tendens til at blive lanceret så regelmæssigt som telefoner, hvilket gør det svært at forudsige, hvornår vi rent faktisk får Samsung Galaxy Tab S10-serien at se.

Tab S9-tabletterne (inklusive 14,6-tommers modellen Samsung Galaxy Tab S9 Ultra) Den tidligere Galaxy Tab S8-serie debuterede i februar 2022 - hvilket betyder en ventetid på omkring 18 måneder.

Hvis vi skal vente 18 måneder igen, ender vi i februar 2025, hvor Galaxy Tab S10, S10 Plus og S10 Ultra kommer. Det er muligt, at Apple har tid til at udgive flere tablets - som iPad mini 7 - inden da.

Vi har ikke hørt noget om Galaxy Tab S10-tabletterne med hensyn til specifikationer eller design, og vi har kun fået vist nogle få rygter om denne serie indtil videre. Det vil sandsynligvis ændre sig, når vi nærmer os anden halvdel af 2024.