Ny MacBook Pro med M2-chip kan blive annonceret i næste måned

Apple planlægger at introducere en ny MacBook Pro, der vil indeholde anden generation af M2 SoC (system-on-a-chip) ved deres Apple Spring 2022 event i marts, ifølge en rapport fra DigiTimes.

Denne MacBook Pro vil erstatte den nuværende M1-drevne 13-tommer model, som fortsat er den eneste MacBook Pro, der stadig har den kontroversielle Touch Bar, samt en mangel på porte, der blev genindført med udgivelsen af 14-tommer MacBook Pro og 16-tommer MacBook Pro. Dette er en forudsigelse baseret på forsyningskæde rygter, der hævder, at produktionslinjer blev holdt kørende under Lunar nytår.

Dette er ikke den eneste enhed, der forventes at blive lanceret i marts, med andre Mac-produkter såsom en ny MacBook Air, iMac og Mac Mini, der også forventes at indeholde den næste generation af Apple silicon, ligesom vi så ved lanceringen af den første M1 SoC. En ny budgetvenlig 5G-kompatibel iPhone og iPad forventes også at blive annonceret ved samme begivenhed.

Bloomberg journalisten Mark Gurman forventer, at denne opdaterede 13-tommer model ikke vil have den samme Mini LED ProMotion skærm, som findes på de større, mere kraftfulde MacBook Pro laptops. Dette ser ud til at blive understøttet af DigiTimes rapporten, der hævder, at "bortset fra processoren, vil de fleste andre komponenter, der bruges i den nye MacBook Pro, angiveligt have næsten de samme specifikationer som dem for eksisterende model med M1-chips".

Dette tyder på, at vi ikke vil få meget af en design- eller funktionsopgradering fra den nye MacBook Pro, men Gurman forudsagde, at Apple sandsynligvis vil droppe Touch Bar med sin nye MacBook Pro på entry-level.

Som med alle rygter, skal det ikke forstås som en sikkerhed, før en officiel meddelelse er givet. Apples forudsigelser kan variere voldsomt i tiden op til en sæsonbegivenhed, så det er bedst at være forsigtig for at undgå skuffelse, men vi skal i det mindste ikke vente længe.

Analyse: Hvor er kærligheden til Pro desktop?

Vi elsker alle en MacBook, men tingene er mistænkeligt stille med hensyn til Pro-serien af Mac stationære computere. Der var tidligere rygter om, at der ikke ville blive lavet andre opdateringer til MacBook Pro-serien, før resten af Mac familien er blevet opdateret til at indeholde en variant af Apple Silicon, men i betragtning af den eksplosive popularitet af M1 MacBook Line, kan vi næppe bebrejde Apple for forsømmelsen. Når alt kommer til alt, er bærbarhed blevet kongen i en verden, hvor så mange har måttet tilpasse sig en hybrid arbejdsstil.



Alligevel har iMac Pro haft en særlig hård tid. Efter at være blevet lanceret tilbage i 2017 modtog den et par opdateringer i 2019 og 2020 og blev derefter stille og roligt udgået den 19. marts 2021. Det er uklart, om denne afbrydelse vedrørte serien som helhed, eller om der stadig er planer om at afsløre en ny iMac Pro i de kommende måneder.

I betragtning af de produktlinjer, vi allerede forventer at se, kunne vi se en M1 Pro- og M1 Max-powered version af iMac Pro blive annonceret under Apple Spring 2022 eventet, hvilket derefter ville efterlade Mac Pro som eneste system, der stadig bruger Intel-processorer og AMD-grafik. En opdatering vil komme til det ikoniske 'cheesegrater' Pro Desktop på et tidspunkt, det er kun et spørgsmål, om det vil blive opdateret til at indeholde Apple silicon som resten af Mac familien.

Via MacRumors