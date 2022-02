Bedste Mac-spil 2022: Topspil, du kan spille på din MacBook og Mac

De bedste Mac-spil i dag er ikke, hvad de plejede at være, og det er en god ting. Apple-økosystemet inkluderer naturligvis Apple Arcade, som er fremragende for hvad det er, men slet ikke det, vi tænker på, når vi tænker på de bedste pc-spil, der er tilgængelige lige nu.

Og lad os være ærlige, i lang tid var selv de bedste MacBooks og Macs ikke i nærheden af at være spillemaskiner af mange grunde – ikke mindst, at udviklerne ikke lavede spil til macOS, og der manglede tilstrækkeligt robust hardware.

Begge dele er det dog vendt på det seneste, bestemt med udgivelsen af M1 iMacs og MacBooks, og især de nye 14-tommer MacBook Pro og 16-tommer MacBook Pro med M1 Pro og M1 Max-processorer, som rummer en seriøs spilydelse.

Hvad angår de bedste Mac-spil, vil du finde mange af dem lige ved siden af deres Windows-pc-modstykker på Steam. Hvilke kom med på vores liste? Læs videre for at finde ud af det.

(Image credit: Larian Studios)

Divinity: Original Sin 2

Divinity: Original Sin 2, der anses for at være et af de bedste rollespil nogensinde, fortjener en plads på enhver Mac-spillers computer.

Uanset din spillestil, slutmål eller endda bagtanker, tilpasser Divinity sig til dine valg og lader dig spille, som du vil. Med en detaljeret verden, rig fortælling og hundredvis af timers indhold er det et dybt og underholdende spil, der fortjener sine udmærkelser og er hver en øre værd.

(Image credit: CCP Games)

EVE Online

Dette næsten 20 år gamle rum-MMO er ikke gået glip af et skridt med alderen, og nu med en dedikeret Mac-klient er den bedre end nogensinde og fuldt optimeret til Apples M1-chip.

Uanset om det er episke rumkampe eller opbygning af et indviklet produktionsimperium, har dette MMO haft næsten to årtier til at forfine sin formel. Og med en nyligt redesignet ny spilleroplevelse, har der aldrig været et bedre tidspunkt at komme ind i et af de mest dynamiske gratis MMO'er på pc-spilscenen.

(Image credit: 2K)

Sid Meier’s Civilization VI

Hvis du er fan af strategispil, burde Sid Meier's Civilization VI være tæt på toppen af din liste. Denne strategiserie ser dig opbygge et imperium fra en lille bosættelse til en verdensdominerende magt, med rivaler du kan knuse eller blive venner med, mens du kortlægger dine fremskridt.

Skal du tage en videnskabelig tilgang og stige foran dine fjender teknologisk, eller feje dem væk med militær magt? Givet rækken af valgmuligheder lige ved hånden og den konstant skiftende kortgenerering og sæt af modstandere, vil intet spil nogensinde være det samme.

(Image credit: Valve)

Portal Bundle

Hvad angår puslespil, har Valves portal fået næsten legendarisk status - og med god grund.

Portal var en banebrydende titel beslægtet med den store amerikanske novelle om videospil. Portal 2 tager sin forgængers mekanik og udformer det til en længere og mere udfordrende historie.

Det vil få dig til at grine højt og råbe i frustration på skift, men følelsen af at gennemføre et særligt vanskeligt niveau er fantastisk. Hvis puslespil er din ting, så skal Portal Bundle være i dit Mac-spilbibliotek.

(Image credit: Unkown Worlds Entertainment)

Subnautica

I Subnautica er du strandet på en mystisk planet – eller rettere sagt i dens tilsyneladende endeløse hav – som en lille fisk i en meget, meget stor dam.

For at overleve skal du udforske de underjordiske dybder og fange de små ressourcer, du kan, men det er ikke nogen nem opgave. Begrænset ilt, ufattelige dybder og monstrøse væsner gør udforskning til en ofte farlig opgave, men det skal gøres, hvis du skal holde dig i live. Få spil kombinerer skønhed med spænding så vellykket.

(Image credit: ZA/UM)

Disco Elysium: The Final Cut

Hvis du er fan af tidligere tiders isometriske RPG'er som Planescape: Torment og Fallout 2, så er Disco Elysium lige noget for dig.

Disco Elysium byder på en af de mest karakteristiske kunststile i ethvert spil vi kan huske takket være dets oliemalede scener, dybe historiefortælling og stemmeskuespil.

Spillet har modtaget flere priser efter udgivelsen i 2019, og er almindeligt anset for at være en af de bedste RPG'er i nyere tid. Du kan nu spille det i al sin herlighed på Mac.

(Image credit: Campo Santo)

Firewatch

Elsker du fantastiske spil i langsomt tempo? Så kunne Firewatch være noget for dig.

Dette maleriske spil foregår i Shoshone National Forest og sætter dig i en mands sko, som finder sig selv og sin vejleder være involveret i et mærkeligt mysterium.

Mens du udforsker skoven, tager spillet stadig mørkere drejninger, mens du dykker ned til bunden af historien. Dets solbeskinnede miljø og fortællende historiefortælling - udført over walkie-talkies - gør det til en overdådig oplevelse for enhver Mac-spiller.

(Image credit: Sega)

Total War: Three Kingdoms

Du kunne nemt udskifte et hvilket som helst af Total War-spillene her, og det ville stadig høre til på denne liste.

Mens Three Kingdoms er den seneste Total War-tilføjelse, er de seneste Warhammer-installeringer i serien (såvel som den kommende Total War: Warhammer III) alle godt repræsenteret på Mac, ligesom Total War-favoritterne Rome og Rome II.

Så hvis du ønsker at grave ind i Total War-oplevelsen, uanset din foretrukne periode, kan du nemt gøre det på den nyeste Mac.

(Image credit: Owlcat Games)

Pathfinder: Wrath of the Righteous

Pathfinder RPG-serien tog et spring og blev godt modtaget i 2018 med Pathfinder: Kingmaker. Nu følger 2020's Pathfinder: Wrath of the Righteous denne succes op med et helt nyt eventyr på Mac.

Hvis du ikke er særlig bekendt med Pathfinder-universet, er det ikke den slags spil, der holder dig i hånden, indtil du får styr på det, men det mere end opvejer for dette med dets utrolige dybde og karakterer.

Gameplayet har ikke ændret sig meget fra Kingmaker, men spillet er lige så lækkert at se på – og lige så sjovt at spille – takket være kraften fra M1, M1 Pro og M1 Max processorerne på de nye Mac enheder.

(Image credit: Supergiant Games)

Hades

Hvad er der ellers at sige? Et af de bedste roguelike RPG'er nogensinde er tilgængelig på Mac, og hvis du endnu ikke har tjekket Hades ud, er tiden nu inde.

Som Zagreus, Hades søn, er din mission at nå Mount Olympus ved at skære et skår gennem underverdenen med hjælp fra den græske mytologis største navne. Gennem hele spillet opnår Zagreus evner, dør og begynder igen i et sisyfusisk forsøg på at undslippe dødsriget.

Som vinder af flere priser som Critics Choice Award ved Golden Joystick Awards og Best Action ved 2020's Games Awards, er dette en af de bedste titler på Mac lige nu.

(Image credit: Bethesda)

Elder Scrolls Online

Når det kommer til MMORPG'er, flyver Elder Scrolls Online (ESO) nogle gange under radaren, men det gør det ikke til et mindre spektakulært spil.

Som den definitive online Elder Scrolls-oplevelse, uanset om det er PvE eller PvP, har ESO en utrolig dybde af indhold, som spillere kan fare vild i.

Det skal bestemt også understreges, at ESO nemt har en af de bedste PvP-oplevelser af enhver MMORPG, selv hvis du normalt ikke kan lide PvP.

Der er intet som at storme et slot med 40 af dine landsmænd, mens de bliver overhældt med brændende olie og overlever prøvelsen for at bidrage til den større militære indsats for at regere Cyrodiil.

(Image credit: Paradox Interactive)

Stellaris

Stellaris er et af de bedste 4X strategispil, der nogensinde er lavet, så hvorfor ikke spille det på en Mac?

Uanset om det er at forsøge at danne alliancer med andre interstellare imperier eller dominere hyperlane-netværkets chokepoints for at hjørne markedet på en strategisk ressource, er strategielementerne her virkelig i toppen.

Dertil kan føjes evnen til at bygge et imperium op omkring en bevidsthed af insektoide-slugere – som ikke vil stoppe før hele galaksen er optaget af dem – og så har du et strategispil med utrolig dybde og uendelig genspilbarhed.

Bare pas på de faldne imperier i periferien af dit domæne...

(Image credit: Square Enix)

Shadow of the Tomb Raider

Bare så du ikke tror, at alle de bedste Mac-spil er strategi og RPG'er, anbefaler vi virkelig, at du tjekker Shadow of the Tomb Raider ud.

Ud over at være et af de bedste actionspil nogensinde, er Shadow of the Tomb Raider helt fantastisk med sine vidtstrakte eksotiske lokaliteter og sprudlende godhed.

Det er den sidste del af denne Tomb Raider reboot, men heldigvis er alle de tidligere installeringer også tilgængelige, så der er ingen bedre tid til at dykke ned i Lara Crofts forløsende genstart-trilogi end med den helt nye Mac, du lige har fået.

(Image credit: Limbic Entertainment)

Tropico 6

Som El Presidente for en totalt ikke-Cuba caribisk ø, er det op til dig at hæve din lille ø-nation op til storhed ved at eksportere råvarer, afværge imperiale kapitalister og undgå bonderevolutioner over ubetalte lønninger.

Når du er i tvivl, så lyt altid til Trotsky.

(Image credit: Red Hook)

Darkest Dungeon

Darkest Dungeon er nemt et af de bedste Lovecraft-inspirerede spil, der nogensinde er lavet, og er den slags spil, der belønner masochisme.

Vær forberedt på at fylde en kirkegård med helte. Forlad quests for at gemme favoritter. Se dit mandskab langsomt falde fra hinanden under stresset ved at udforske et ikke-euklidisk mareridt.

Smid dem derefter på et bordel og bed dem om at komme over det, før du kaster dem tilbage i blandingen for at forsegle noget cyklopisk rædsel, som din forfader udløste til verden. Din Mac er skabt til dette øjeblik, lad dem ikke fortælle dig andet.

(Image credit: Techland)

Dying Light

Når det kommer til zombiespil, er der få, der når Dying Lights niveau.

Det er nemt et af de bedste actionspil derude. Selv efter flere år ser det fantastisk ud og har ikke misset et skridt med hensyn til gameplay.

Hvis du leder efter noget zombie-dræbende action på en Mac, er dette helt sikkert spillet for dig. Forståeligt nok er dette spil en smule mere krævende end de fleste, så vi vil ikke anbefale noget mindre end M1-chippen.