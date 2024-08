Google lancerer Pixel Watch 3 med en potentielt livreddende funktion

At Google selv siger, at Pixel Watch 3 er deres "største skridt fremad" i denne produktkategori, er ingen overdrivelse. Det skyldes i høj grad, at Pixel Watch 2 var en ubetydelig opgradering i forhold til originalen, men der er nogle væsentlige nye funktioner i år, hvoraf den ene endda redder liv.

To størrelser, én batterilevetid

Pris og tilgængelighed Google Pixel Watch 3 (41 mm) er tilgængelig fra 3.090 kroner og Pixel Watch 3 (45 mm) fra 3.490 kroner. LTE-versioner af begge modeller er også tilgængelig, men så koster hver model 800 kroner mere. Uren kommer i butikkerne den 10. september.

Indtil nu har der kun været én størrelse Pixel Watch, men det ændrer sig nu, da Google vil sælge Pixel Watch 3 i to størrelser: 41 mm og 45 mm. Derudover er skærmkanterne på begge ure blevet mindre, så du får også lidt mere skærmplads i samme formfaktor på entry-level-modellen. Den anden skærmopgradering er opdateringshastigheden, som nu er dynamisk og kan justeres fra 1 til 60 Hz for at spare energi.

Batterilevetiden er stadig et problem, hvis ikke har lyst til at lade op hver dag. Selv om de er forskellig størrelse, så får man samme batterilevetid med begge ure. Her er 41 mm-modellen interessant, da den oplader lidt hurtigere. Med den forbedrede batterilevetid burde du kunne få op til 36 timers brug på en fuld opladning, så det ser ud til, at du kan nøjes med at oplade Pixel Watch 3 hver anden dag.

Yderligere indsigt og SOS-funktion

Google introducerer tre nye værktøjer med Pixel Watch 3: Daily Readiness, Cardio Load og Target Load. Det første analyserer alle mulige faktorer (puls, søvn, træningsbelastning) og bruger det til at skabe en score, der indikerer, hvor hårdt du kan presse dig selv den kommende dag. Cardio Load ser på sin side på din puls under træning og i løbet af dagen. Baseret på disse data kan Google Pixel Watch 3 i sidste ende også vurdere, om du over- eller underpræsterer under træningen. Target Load kombinerer i bund og grund Daily Readiness og Cardio Load for at skabe et personligt træningsmål for dagen.

Der er flere nye værktøjer til rådighed for løbere på Pixel Watch 3. Du kan f.eks. sammensætte personlige træningsprogrammer, hvor du ønsker at holde et bestemt tempo pr. kilometer. Takket være nye bevægelsessensorer kan Pixel Watch 3 også give indsigt i din kadence, jordkontakttid og meget mere. Fitbit Premium-brugere vil også få AI-baserede anbefalinger til deres kommende træning.

Google introducerer nu også en potentielt livreddende funktion på uret. Den hedder Loss of Pulse Detection. Hvis Google Pixel Watch 3 registrerer, at din puls pludselig stopper, kan uret automatisk sende besked til alarmcentralen automatisk med beskrivelse af nødsituationen og din aktuelle placering.

Denne funktion vil blive aktivere i "flere lande" i Europa fra 3. september. Men det er endnu ikke er klart, om denne potentielt livreddende funktion også vil være tilgængelig i Danmark med det samme.