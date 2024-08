Google Pixel Buds Pro 2 klar med Googles egen Tensor A1-chip og 2x støjreducering

Google har officielt lanceret Google Pixel Buds Pro 2 med et væld af forbedringer, herunder markant forbedret ANC og meget bedre komfort. De nye øretelefoner er mindre og lettere end nogensinde før, og de bør blive siddende, uanset om du træner eller løber efter metroen. Hvor små? De er 27 % mindre end før og har en stabilisator, der kan drejes for at holde dem på plads, når du bevæger dig meget.

Den store nyhed her er en ny chip, Tensor A1. Det er den første Tensor-chip, der driver øretelefoner, og den bidrager ifølge Google til den markant forbedrede aktive støjreduktion, som Pixel Buds Pro 2 leverer.

Google siger, at Tensor A1 betyder, at øretelefonerne får dobbelt så effektiv støjreducering i forhold til tidligere, og de fjerner også flere frekvenser end tidliger. Ifølge Google er det frekvenser, som nogle ANC-systemer har svært ved at isolere og blokere, så det bliver spændende at se, hvor effektiv støjreduceringen i Google Pixel Buds Pro 2 egentlig er.

Læs mere om Pixel Buds Pro 2 hos Google.

Pris og tilgængelighed

De nye Google Pixel Buds Pro 2 har en vejledende udsalgspris på 1.999 kroner, og du kan forudbestille dem i Google Store nu.

Du må dog være lidt tålmodig, hvis du bestiller nu, for de vil først komme i butikkerne og ud til kunderne den 26. september.

Google Pixel Buds Pro 2 kommer i fire farver: Porcelain (hvid), Hazel (sort), Wintergreen (lysegrøn) og Peony (lyserød).

Få daglig indsigt, inspiration og tilbud i din indbakke Tilmeld dig de seneste nyheder, anmeldelser, meninger, topteknologiske tilbud og mere. Kontakt mig med nyheder og tilbud fra andre Future mærker Modtag e-mail fra os på vegne af vores betroede partnere eller sponsorer

Google Pixel Buds Pro 2: Hvad er nyt?

(Image credit: Google)

Gemini Live

Høretelefonerne kommer også med Googles nye Gemini Live-samtaleteknologi. Det skal gøre det muligt at føre en samtale med Googles AI - Gemini - uden at du behøver at tage telefonen op ad lommen. Ifølge Googles præsentation vil interaktioner med Gemini nu mere få karakter af en helt almindelig samtale, hvor du kan stille flere spørgsmål og bede Gemini om at udføre mere komplekse opgaver.

Meet Google Pixel Buds Pro 2 | Light Ears Ahead - YouTube Watch On

De nye Google Pixel Buds Pro 2 bygger på Google Pixel Buds Pro fra juli 2022. De har 11 mm-drivere og et nyt højfrekvenskammer til "jævn diskant", men den mest interessante ændring her er Tensor-chippen. Google har selv lavet den chippen og siger, at den nye Tensor A1 gør det muligt for et nyt dedikeret, diskret lydsignal at omgå den støjreducerende behandling og levere "uforfalsket, ren lyd" til driverne. Det skulle betyde en markant forbedret lydkvalitet sammenlignet med de nuværende Buds Pro.

Der er forbedret Clear Calling til telefonopkald med stemmeforbedring, som skulle betyde klarere lyd fra den anden ende af opkaldet; Google giver et eksempel på, at man kan tale med en ven i undergrundsbanen og høre dem meget tydeligere, uanset hvilket mærke telefon og ørepropper, de bruger. Google siger også, at der senere i år vil komme flere algoritmeforbedringer for at reducere støj i flere indstillinger.

En anden spændende forbedring er tilføjelsen af Conversation Detection, som kan opfange, når du taler, og som automatisk skifter til transparenstilstand (hvor støjreducering slås fra, og lyde udefra bliver "lukket ind"). Og når du er færdig med at snakke, skifter den tilbage til ANC-tilstand. Høretelefonerne er udstyret med Bluetooth 5.4 for mere stabil forbindelse.

Ifølge Google kan du forvente 12 timer med ANC slået fra (48 med etuiet) og 8 timer / 30 timer med det tændt - hvilket gør dem konkurrencedygtige i forhold til andre støjreducerende øretelefoner. Der er også hurtig opladning, hvor ca. 5 minutters opladning giver op til 1,5 times lyd med ANC slået fra.