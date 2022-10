Anmeldelse: Google Pixel Buds Pro

Google Pixel Buds Pro: Anmeldelsen kort

Google Stores nyåbnede danske afdeling forhandler bl.a. Googles Pixel Buds Pro, men de risikerer at flyve under radaren, da virksomhedens andre øretelefoner synes at være statister på en scene, der domineres af stjerner fra Sony, Bose, Sennheiser og Cambridge Audio. Det er produkter fra de sidstnævnte, der indtager de øverste pladser på vores liste ovre de bedste trådløse øretelefoner (Åbner i nyt vindue) og bedste støjreducerende øretelefoner (Åbner i nyt vindue) . Ændrer billedet sig med Googles første Pro--version?

Nå, ingen kan tale dårligt om Google Pixel Buds Pro i forhold til nyttige og uventede funktioner: ANC (aktiv støjreduktion), wearer detection (anvendelsesdetektion), en dedikeret app og multipoint-teknologi med automatisk lydskift (så Pixel Buds Pro kan forblive forbundet til to forskellige enheder samtidigt og skifte nemt mellem dem), en 31-timers batterilevetid, når du lytter uden ANC aktiveret og kombineret med opladningsetuiet (som kan oplades trådløst), Google Assistant-understøttelse og tilpassede on-ear touch-kontroller giver et fristende tilbud på kun 1.799 kr.. På papiret er de levedygtige rivaler til Apple AirPods Pro (Åbner i nyt vindue) til Android-brugere.

Og den positive side af vores Google Pixels Buds Pro-gennemgang er, at når det gælder støjreduktion og gennemsigtighedsprofiler, synes vi, at de er det hele værd. Berøringskontrollerne på enheden fungerer godt, og brugeroplevelsen i appen (hovedparten af vores test udføres ved hjælp af en Google Pixel 6 Pro-smartphone – bemærk venligst, at der ikke er nogen iOS-app til iPhone-brugere) er virkelig også god.

Ingen af disse beundringsværdige funktioner giver os problemer. Vores problemer handler om langt mere grundlæggende ting. Vi kan godt lide øretelefoner, der sidder sikkert og lyder godt, og her er der bemærkelsesværdige problemer med Google Pixel Buds Pro. Se på din tommelfinger, fra rod til kno. Forestil dig nu, at du prøver at sætte dette lodret ind i dit øre. Det er det niveau af pasform, vi fandt her, og på trods af at Google fortæller os, at de passer meget sikkert, er vi ikke helt enige – selvom andre brugere selvfølgelig kan føle det anderledes med deres øreform.

Men i sidste ende lever og dør ethvert sæt trådløse hovedtelefoner på grund af deres lydkvalitet - og her er vores andet problem. Vi lyttede over flere dage og forsøgte at konkludere på¨de niveauer af detaljer, neutralitet, energi og sammenhængskraft, vi ved kan opnås på det niveau, og fandt ud af, at Google Pixel Buds Pro ikke var på niveau med førende modeller som Sony WF- 1000XM4 (Åbner i nyt vindue), Honor Earbuds 3 Pro (Åbner i nyt vindue) og Bose QuietComfort Earbuds (Åbner i nyt vindue).

Google Pixel Buds-appen er omfattende og intuitiv på Google Pixel 6 Pro (Image credit: TechRadar)

Google Pixel Buds Pro: Pris og lanceringsdato

1.799 kr.

Udkom den 28. juli 2022

Googles Pixel Buds Pro fås i fire farver – tåge, trækul, citrongræs og koral - desværre kun de to førstnævnte i Danmark - og din valgte nuance pryder kun den berøringskapacitive topplade på ørepropperne.

Resten af hver øreprop er sort og etuiet er glat og hvidt med et stærkt hængsel. Det er en klassisk æstetik og føles værdig til prisen.

Google har underbudt den officielle pris på AirPods Pro og Sony WF-1000XM4 en god del her, og det er en fornuftig beslutning, der gør Google Pixel Buds Pro et konkurrencedygtigt prissat alternativ, givet funktionssættet. Når det er sagt, betyder prisfald på disse øretelefoner, at du kan finde dem til omtrent samme pris som Pixel Buds Pros lanceringspris, så det er en mere konkurrencedygtig beslutning, end den ser ud til.

Pixel Buds Pros form er ikke den mest sikre pasform for os (Image credit: TechRadar)

Google Pixel Buds Pro: Design og funktioner

Respektabel, pålidelig støjreduktion

Mærkeligt formede ørepropper som kan føles lidt utrygge

IPX4 vandtætte øretelefoner (IPX2 cover)

Google Pixel Buds Pros småstenslignende etui føles robust og køligt i vores hænder, og den børstede plastik samler aldrig fingeraftryksudtværinger. Den oplader enten trådløst eller via USB-C, selvom det er vigtigt at bemærke, at du ikke får et ladekabel med i kassen, hvilket ikke ligefrem føles premium.

Der er tre medfølgende gummipropper, men vi kæmper for at få Google Pixel Buds Pro til at sidde sikkert i vores ører. Formen minder lidt om en lille flip-top rygsæk eller rygsæk, og den føles ikke særlig velafbalanceret eller ergonomisk, selvom halsen på knopperne er pænt skrå for at vinkle ind i dine øregange.

Vi vil bestemt ikke begynde at danse eller tage en zumba-time med dem... så Google Pixel Buds Pro kommer nok ikke med i vores guide til de bedste høretelefoner til træning og løb (Åbner i nyt vindue) – men at gå i fitnesscenteret er ikke, hvad de er designet til.

For at udfordre vores forbehold med hensyn til designet, gennemgår Pixel Buds-appen på vores Google Pixel 6 Pro i første omgang en 20-sekunders pasformstest, der fortæller os, at vi bestod med glans, og vores "øretelefoner lyder fantastisk!" Vi er ikke så sikre...

Bortset fra dette problem, får du dog en masse frynsegoder for pengene. Touch-kontrollerne er meget gode her, og der er on-ear lydstyrkekontrol ved at swipe frem eller tilbage, hvilket fungerer meget godt, og du kan tilpasse disse, så et langt tryk på den venstre øretelefon er en fysisk måde at tilkalde Google Assistant, og den højre ruller mellem støjreduktionsprofiler.

Opkaldshåndtering er også en problemfri oplevelse, og dem i den anden ende af linjen rapporterer, at vores stemme lyder klar, hvilket uden tvivl er hjulpet af de tre mikrofoner per ørestykke, noget Google kalder et "stemmeaccelerometer" og "vindblokerende mesh-covers".

Aktiv støjreduktion? Ja, det er godt, ligesom gennemsigtighed. Du kan ikke justere niveauerne for hverken længere end 'tændt' eller 'fra', menbegge fungerer på et acceptabelt niveau.

Google leverer også masser af brugervenlige funktioner her, inklusive superhurtig parring, hvor knopperne simpelthen dukker op på din startskærm og beder om at være venner, 'find mig'-funktioner og den dedikerede app og multipoint-teknologi med automatisk lydskift, så Pixel Buds Pro kan forblive lykkeligt forbundet til to forskellige enheder og skifte nemt mellem dem. Vi prøvede det med Google Pixel 6 Pro, Samsung Galaxy S21 og endda en iPhone 8 uden nogen som helst problemer, forudsat at du slår multipoint til i Buds-indstillingerne (den er slået fra som standard, men det tager sekunder at slå til).

Og batterilevetiden er ret fantastisk. Med ANC slukket får du op til 11 timers lyttetid fra knopperne og op til 31 timers samlet lyttetid med opladningsetuiet. Med aktiv støjreduktion aktiveret får du op til syv timers lyttetid til høretelefoner og op til 20 timers samlet lyttetid med opladningsetuiet – det er dog meget bedre fra kun knopperne end Samsung Galaxy Buds 2 Pro eller AirPods Pro. mindre samlet levetid end AirPods Pro giver dig.

Ydermere leverer en fem-minutters opladning af øretelefoner i opladningsetuiet op til en times lyttetid med aktiv støjreduktion tændt, og et 15-minutters stød med øretelefonerne i opladningsetuiet giver op til tre timers lytning med aktiv støjreduktion slået til.

Design og funktioner: 4/5

Lidt større ørestykker, men de rokkes ikke – og der er masser af udholdenhed her (Image credit: TechRadar)

Google Pixel Buds Pro: Lydkvalitet

Lyder bedre end Googles ældre Pixel Buds – men ikke meget

11 mm dynamisk højttalerdriver

Musik lyder noget fladt og ordinært

Google lancerede sine originale Pixel Buds tilbage i 2020 og fulgte op på dem med de mere overkommelige Google Pixel Buds A-Series. Og overskriften er, at selv efter kun et par timers lytning er lydkvaliteten, når man lytter til musik, en forbedring i forhold til Googles tidligere versioner. Men det er så også det.

Hver Google Pixel Buds Pro-øretelefon rummer en relativt stor 11 mm dynamisk driver, hvilket burde love godt for en talentfuld ydeevne. Men lige fra starten af

vores test (efter at have kørt dem fuldt ud, forstår du) bliver vi opmærksomme på adskillige mangler med hensyn til den soniske ydeevne.

Når vi lytter til The Waterboys This is the Sea på en remasteret Tidal-fil, mangler vi følelsen af at vokse dynamisk opbygning øverst på nummeret. Denne sang formodes at bygge ud fra knapt mærkbare forløb, som om den starter i det fjerne, og her overgår fx Cambridge Audio Melomania 1 Plus klart Google-produktet, på trods af at de er meget billigere, idet de tydeliggør Mike Scotts vokal på den måde, som Pixel Buds Pro ikke kan.

Albummet This is the Sea fortsætter til The Pan Within, og violiner, tangenter og alternative vokalharmonier antydes af Pixel Buds Pro, men de er ikke i stand til at komme fuldt ud til udtryk i det, der generelt er en let komprimeret klingende blanding. Da en elektrisk guitar kører et lavt riff, bliver vi også opmærksomme på, at nummeret heller ikke er så slagkraftigt, gribende eller vægtigt gennem basregistrene, som det burde være.

Vi anvender 'HD-lyd' gennem hele vores test (som er defineret som AAC-lydcodec, dvs. bedre end MP3, men stadig tabsgivende, og det er det bedste, du får her), men i løbet af vores lytning er klarheden ikke, hvad vi ville håbe på på dette niveau.

Når du lytter til Sam Fenders Get You Down, er der tredimensionelle og heftige saxofondetaljer, du kan få ud af sangen, når du bruger Honor Earbuds 3 Pro, men her er det underspillet gennem diskanten, til et punkt, hvor den overordnede profillyd føles lidt mudret og ulden, selv i mellemtonen. Vi ville ønske, at der bare var lidt mere plads omkring hver musikalsk passage.

Lydkvalitet: 3/5

Google Pixel Buds Pro: let og stilrent udseende, men ikke nødvendigvis behageligt (Image credit: TechRadar)

Google Pixel Buds Pro: Værdi

Velfungerende til prisen

Konkurrerende produkter lyder generelt bedre

Google Pixel Buds Pro ser skarpe ud, og du får meget til prisen. Den aktive støjreduktion er pålidelig, og hvis du er en Pixel-telefonejer, gør de intuitive funktioner og app-support dem til et levedygtigt forslag. Og batterilevetiden er fremragende.

Men hvis du prioriterer lyd-per-krone-værdi frem for alt andet i ægte trådløse øretelefoner, vil du måske kigge efter endnu billigere muligheder såsom Cambridge Audio Melomania 1 Plus eller, hvis de er tilgængelige i din region, Honor Earbuds 3 Pro.

Værdi: 3,5/5

Google Pixel Buds Pro: Skal jeg købe dem?

Google Pixel Buds Pro Egenskab Bemærkninger Karakter Design og funktioner Vi kunne ikke lide den usikre pasform, men der er mange funktioner 4/5 Lydkvalitet Gode niveauer af ANC og en anstændig gennemsigtighedsprofil, men lyden er i bedste fald acceptabel. 3/5 Value Værd at se på, hvis du er ude efter Google-produkter og ANC 3,5/5

Køb dem, hvis…

Du vil kunne sige "Hey Google" til dine øretelefoner

Hvis du ejer en Google Pixel-telefon, og Google Assistant er den eneste virtuelle stemmeassistent, du stoler på, kan disse knopper være dem, du vil have.

Du prioriterer aktiv støjreduktion over detaljeret lyd

Google Pixel Buds Pros aktive støjreduktion er solid og slipper meget lidt uvedkommende støj ind, og gennemsigtighedsprofilen er lige så god til at dykke ned i samtaler.

Du har brug for en god batterilevetid

Google Pixel Buds Pro tilbyder op til 11 timers lyttetid til høretelefoner og op til 31 timers samlet lyttetid med opladningsetuiet. Slet ikke dårligt.

Køb dem ikke, hvis…

Du leder efter den bedste lyd til denne pris

For detaljer, timing, klarhed, smidighed, basvægt og musikalitet er du bedre tjent andre steder. I første omgang vil vi pege dig på Cambridge Audios Melomania 1 Plus eller Honor Earbuds 3 Pro.

Du vil have adgang til de nyeste Bluetooth-codec

Google Pixel Buds Pro understøtter Bluetooth 5.0, men hvis du vil have aptX, aptX Low Latency, Auracast og/eller Bluetooth LE (Low Energy), skal du have Bluetooth 5.2 og nyere.

Du ønsker at opleve fordybende lyd

Ikke muligt, desværre. Du skal se efter LG Tone Free T90, AirPods Pro eller AirPods 3.

Overvej også…

Hvis du ikke tror, at Google Pixel Buds Pro er de rigtige trådløse øretelefoner for dig? Ro på! Her er to alternativer, der kunne tilbyde netop det design, funktionssæt og lydkvalitet, du leder efter.

(Åbner i nyt vindue) Honor Earbuds 3 Pro (Åbner i nyt vindue)

Disse femstjernede øretelefoners lydkvalitet imponerede os under intens gennemgang , og prisen er meget tæt på Google Pixel Buds Pro. Hvis du rent faktisk kan købe dem, hvor du bor, er disse et levedygtigt alternativ.

(Åbner i nyt vindue) Apple AirPods Pro (Åbner i nyt vindue)

Apple AirPods Pro, som er populære og perfeke til Apple-brugere, tilbyder fremragende støjreduktion, imponerende Spatial Audio og en mere stilfuld pasform – og de virker med Android. Men regn ikke med klasseledende batterilevetid her.