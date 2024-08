Google klar med Gemini-opdatering: AI-assistenter og fotorealistiske billeder

Ny opdatering giver dig skræddersyede AI-assistenter i Google Gemini. Opdateringen gør skal gøre det muligt at lave tilpassede AI-assistenter, som Google kalder "Gems".

Google har i dag opdateret sin chatbot Gemini med en ny funktion kaldet Gems. Denne funktion gør det muligt for brugere at oprette personlige profiler, der kan hjælpe med specifikke opgaver som løbetræning, sprogindlæring eller kodning. Brugerne kan tilpasse profilerne efter deres præferencer, eksempelvis ved at vælge, om deres virtuelle løbecoach skal være opmuntrende eller mere bestemt.Fremover kan du nemmere skabe og følge et personligt løbeprogram, lære om fysikkens love eller få hjælp til at kode en hjemmeside. Google lancerer i dag funktionen Gems til sin chatbot Gemini.

Med funktionen kan man udvikle profiler som eksempelvis sin egen løbecoach, sproglærer eller kodningsekspert. På den måde kan man hurtigere og nemmere vælge og skifte mellem profiler, som målrettet hjælper med at udføre specifikke opgaver.

Du kan tilpasse profilerne helt til dine behov. Med løbetræneren kan du eksempelvis sætte specifikke mål og vælge, om træneren skal motivere dig ved at være opmuntrende eller mere kommanderende.

“Generativ AI rummer utallige muligheder for at udvikle nye kompetencer eller få hjælp til at udføre komplekse opgaver. Med ‘Gems’ kan man nu nemmere tilpasse Gemini til specifikke behov. Professionelt kan en profil hjælpe brugerne med at analysere komplekse rapporter, mens de privat kan få træningsprogram frem mod en halvmaraton,” siger Jesper Vangkilde, kommunikationschef i Google Danmark.

Avanceret billedgenerering på dansk

Google opdaterer også Gemini's billedgenereringsfunktion, Imagen. Den nye model giver ifølge Google mulighed for at skabe billeder med en hidtil uset grad af fotorealisme. Med den nye opdatering blier Imagen nu også tilgængelig på dansk. Udrulningen af Imagen starter i dag og forventes at være tilgængelig på danske enheder i løbet af de næste par uger.

Imagen 3 bliver tilgængelig i både den gratis og betalte version af Gemini, men funktioner som billedgenerering af personer forbliver eksklusive for den betalte version, Gemini Advanced, og kun på engelsk.

