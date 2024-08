SWÖM klar med banebrydende redningssvømmetøj til børn

Den nordisk-baserede startup SWÖM er klar til at revolutionere børns sikkerhed i vandet med lanceringen af deres innovative, intelligente svømmetøj. Det banebrydende produkt har lige nu en kampagne på crowdfunding-hjemmesiden Indiegogo, og skal give børn frihed til at lege i vandet uden at gå på kompromis med sikkerheden.

Frihed og sikkerhed i vandet

Hvert år kommer tusindvis af børn verden over ud for drukneulykker. I værste tilfælde er der tale om dødsulykker, mens andre børn oplever varige skader efter ulykkerne. Traditionelle oppustelige hjælpemidler som svømmevinger kan være nyttige, men de begrænser ofte barnets bevægelse og hæmmer svømmeudviklingen. Mange børn dropper derfor brugen af disse hjælpemidler allerede i en alder af 5-6 år, hvilket gør dem sårbare i overgangen fra nybegynder til rutineret svømmer.

SWÖM har sat sig for at ændre dette ved at introducere et nyt, unikt smart svømmetøj, der kombinerer avanceret sensorteknologi med et stilfuldt og funktionelt design. Denne nye teknologi giver børn ekstra beskyttelse i vandet uden at begrænse deres mulighed for at bevæge sig frit, svømme og lege.

Se SWÖM i aktion i videoen her:

Automatisk oppustning ved fare

Det intelligente svømmetøj fra SWÖM er designet med et patenteret indlejret system, der anvender højopløselige dybdesensorer til konstant at overvåge barnets position i vandet. Hvis barnet forbliver under vandoverfladen i en forudbestemt periode (standardindstillingen er otte sekunder ved en dybde på 50 cm), vil svømmetøjet automatisk puste sig op. Dette sikrer, at barnet hurtigt bringes tilbage til overfladen og holdes flydende på ryggen med hovedet og halsen støttet over vandet.

Sammen med prisvindende designere har SWÖM skabt et produkt, der ikke blot prioriterer sikkerhed, men også komfort og stil. Svømmetøjet har desuden UPF50+ UV-beskyttelse og er udstyret med et genopladeligt batteri, som sikrer langvarig brug og ro i sindet for forældre.

"Som forældre er vores største bekymring vores børns sikkerhed, især i vandet. Med SWÖM ønsker vi at afhjælpe disse bekymringer ved at tilbyde en pålidelig, intelligent løsning, der øger børns sikkerhed, mens de nyder at svømme," udtaler Niclas, CEO for SWÖM.

Hvordan virker det?

SWÖM fungerer ved automatisk at puste sig op, hvis barnet har været under vandoverfladen i mere end otte sekunder på en dybde af 50 cm. Denne funktion aktiveres takket være en højopløselig dybdesensor, som løbende kalibrerer vandtrykket. Efter oppustning holder svømmetøjet barnet sikkert flydende på overfladen.

I tilfælde af oppustning kan den indbyggede oppustningsmekanisme let udskiftes, hvilket gør svømmetøjet genanvendeligt. SWÖM er designet i Skandinavien og samles i EU, hvilket sikrer, at produktet er af højeste kvalitet, når det kommer til børns komfort og sikkerhed.

Indiegogo-kampagne

SWÖM er netop gået live med en kampagne på crowd funding-platformen Indiegogo. Her er den til salg til en nedsat pris på 999 kroner (normalt 1.350 kr.). Kampagnen har allerede fået bestillinger nok til at ramme finansieringsmålet, så det ser ud til, at SWÖM dermed bliver en realitet.

Folkene bag forventer at begynde at levere til kunderne i første halvdel af 2025, og svømmetøjet vil komme i forskellige størrelser, der passer til børn fra 3 til 12 år.

Læs mere om SWÖM og se kampagnen på Indiegogo.