Shokz lancerer Openrun Pro 2 - knogleledende høretelefoner til løb

Shokz har lanceret Shokz OpenRun Pro 2, en ny udfordrer til de bedste knogleledende høretelefoner til løbere. Med lydopgraderinger, der lover dybere bas og længere batterilevetid end den oprindelige OpenRun Pro, ser de ud til at blive Shokz' bedste hovedtelefoner til dato.

Shokz OpenRun Pro 2 har samme udseende som deres forgængere, de originale Shokz OpenRun Pro (og det går helt tilbage til ældre modeller, da mærket hed Aftershokz), og består af et nakkebånd med silikoneovertræk og transducerpuder, der er designet til at sidde ved ørerne.

Dette standard knogleledende design lader dine ører være fri til at høre verden omkring dig. Det er super praktisk, fordi man som løber så kan være opmærksom på potentielle farer under løb, imens lyden fra yndlingsplaylisten bliver sendt direkte gennem kraniet til trommehinden.

OpenRun Pro 2 har flere små ændringer her, med både knogleledende drivere og åbne højttalere. De knogleledende drivere siges at have et »nyt innovativt design, der stabiliserer vibrationssystemet og giver en renere stemmelyd«, mens højttaleren nu giver en »buldrende, dyb bas«.

OpenRun Pro 2 har også længere batterilevetid (12 timer sammenlignet med originalens 10), multipoint-parring til to enheder og en fast-charge funktion, der giver 2,5 timers lyttetid med kun fem minutters opladning.

Pris og tilgængelighed

Shokz OpenRun Pro 2 er tilgængelige nu til en pris af 1.599 kroner.

Holder fast i det, der virker

(Image credit: Shokz)

Knogleledende hovedtelefoner har fundet sit marked, siden den første generation af modeller. OpenRun Pro2 ser ikke ud til at ændre det store i forhold til, hvad der har fungeret godt for forgængeren.

I praksis er de forbedringer, som producenten beskriver, mere en generel justering end en ny innovation. Den forbedrede lydkvalitet og batterilevetid vil selvfølgelig blive hilst velkommen, men den afprøvede formel kunne godt have brugt lidt mere vovemod.

Den nye model bør stadig være en fornøjelse for ørerne på eksisterende ShokzOpenRun-ejere. En lytteoplevelse af højere kvalitet og hurtig opladning er gode forbedringer i hverdagen. Om de er prisen værd, vil blive afsløret i vores kommende anmeldelse.