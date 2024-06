Google overrasker med et Pixel-event i august

Vi har lige fået en behagelig overraskelse fra Google. Virksomheden ser ud til at have mere at fortælle os efter en længere åbningskeynote på I/O og vil måske gerne overgå Apple, som normalt holder en særligt event i september for at fremvise ny hardware, da tech-giganten netop har sendt invitationer ud til en "Made by Google"-begivenhed.

Hvornår? De annoncerer ikke en oktober-event super tidligt, men har i stedet nogle ting at vise os den 13. august 2024 kl. 19.00 dansk tid.

Tidlig Pixel-lancering

Ud over invitationen med den korte tekst giver Google os ikke meget mere at gå efter. Men vi ser dog ordet Pixel og romertallet ni - IX. Så vi er ret sikre på, at Pixel 9 bliver introduceret her.

Det vil i givet fald være næsten to måneder tidligere, end lanceringen af Pixel 8-serien sidste år. De blev lanceret i oktober, så en lancering i august er virkelig tidlig.

Det er ikke til at sige, hvad der får Google til at rykke lanceringen. Men lige for tiden gælder det om at komme først med de nyeste AI-tricks, hvis man vil være med i AI-kapløbet.

Samtidig giver det selvfølgelig også Google mulighed for at være på markedet i længere tid inden f.eks. julehandlen.

Også andet end Pixel på programmet

Invitationen lover et event, der viser "det bedste fra Google AI, Android-software og Pixel-enheder". Det er ret bredt, men det kan betyde en betydelig funktionsopdatering til Pixels, nogle nye AI-tricks for at holde trit med Apple Intelligence eller ChatGPT samt ny hardware.

Google udgiver normalt ny Pixel-hardware i oktober. I 2023 afslørede virksomheden Pixel 8, Pixel 8 Pro og Pixel Watch 2. For nylig annoncerede Google sin mellemklasse Pixel 8a, som var klart adskilt fra I/O 2024.

Hvad vi ellers kan forvente af Google i 2024, er anden generation af den foldbare mobil Pixel Fold 2 , Pixel Watch 3 og Pixel 9 og Pixel 9 Pro. Selvfølgelig er der altid en chance for andre enheder, måske en opdatering til Pixel Buds eller en ægte Google-fremstillet genstandstracker til at bruge det omarbejdede Find My Device-netværk.

Vi håber, at Google kommer med spændende nyheder og glæder os allerede ti