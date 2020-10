Google Maps får endelig dark mode

Det virker som om, det er meget lang tid siden, at Google gav os det første glimt af dark mode til Google Maps. Men hvor mange Google-apps og -tjenester allerede har fået en dark-makeover, er der gået over et år, siden virksomheden begyndte at afprøve muligheden.

Nu ser det endelig ud til, at Google Maps' dark mode begynder at rulle ud – i det mindste til nogle brugere. Her er, hvad du har brug for at vide.

På Reddit har nogle brugere, der anvender version 10.51.1 af Google Maps-appen, delt skærmbilleder, hvor dark mode er aktiveret. På Google Maps kan man allerede vælge nattilstand, men den nye dark mode går lidt længere.

Sammenlignet med nattilstand er dark mode meget mere raffineret, og det er tydeligt, at Google har brugt tid og kræfter på at få det hele til at spille. Farverne er slet ikke så skarpe, og du vil også opleve, at dark mode er meget mere skånsom for øjnene.

Vælg den mørke side

Som du nok håber og forventer, kan du skifte mellem lys og dark mode manuelt. Du kan også bare få Google Maps til at bruge de farvetemaindstillinger for hele systemet, som du har valgt.

I øjeblikket er muligheden for at øge mørket ikke tilgængelig for alle. Selvom det er fornuftigt at sørge for, at du har den nyeste version af appen installeret, ser det ud til, at ankomsten af dark mode er en ændring på serversiden. Det betyder, at du får adgang til den, når Google mener, at tiden er den rette for dig!

Kilde: Droid Life