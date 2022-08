Anmeldelse: Asus TUF Dash F15 (2021)

Asus TUF Dash F15 er en mester til at mixe en pris, der er til at betale, med en elegant formfaktor. Den har stærk ydeevne i et chassis, der ikke vil tynge dig, når du skal et sted hen. Og det skader ikke, at den har noget af den længste batterilevetid i en gaming-bærbar på markedet i dag.

Kort opsummering

Gaming-laptops (opens in new tab) som Asus TUF Dash F15, der pakkede mid-range ydeevne i en tynd og let pakke, har traditionelt været meget dyrere end din traditionelle gaming-laptop. Normalt, hvis du vil have en gaming-laptop, der kan afvikle de nyeste AAA-pc-spil ved høje indstillinger, og du vil kunne tage den komfortabelt med dig i din rygsæk, så kommer du til at spendere mange tusinde på den.

Men denne gang, i høj grad takket være Intels nye 11. generation af Tiger Lake-H35-processorer, bringer Asus TUF Dash F15 en luksuriøs gaming-oplevelse til en overkommelig pris på ned til omkring 8.000 kr.

Der er dog et par kompromiser for at få denne laptop tned på denne lave pris. Det mest bemærkelsesværdige er manglen på et webcam. Det er heller ikke første gang, vi har set dette i en Asus gaming-laptop, Asus ROG Zephyrus G14 (opens in new tab) fra 2020 – stadig en af ​​vores yndlings gaming-laptops – savnede også et webcam. Det var det værd dengang, og det er det stadig værd nu.

Det er også vigtigt at fremhæve, at på grund af denne laptops lette design, vil Asus TUF Dash F15 nok ikke være den mest kraftfulde RTX 3070-drevne gaming-laptop på markedet – men den var mere end kraftig nok til at køre alt i vores testsuite med en solid framerate.

Hvis du har ventet på en gaming-laptop, der både kan spille de nyeste spil ved høje indstillinger og ikke koster så meget som en udbetaling på en bil, burde Asus TUF Dash F15 være tæt på toppen af ​​din liste .

(Image credit: Future)

Pris og tilgængelighed

Specifikationer Her er Asus TUF F15-konfigurationen TechRadar modtog til denne anmeldelse:

CPU: Intel Core i7-11375H (fire kerner, 12 MB cache, op til 5.0 GHz Turbo)

Grafik: Nvidia GeForce RTX 3070

RAM: 16GB DDR4-3200

Skærm: 15 tommer 1080p IPS, 240 Hz

Lagerplads: 1TB SSD

Optisk drev: N/A

Porte: 3 x USB-A 3.2, 1 x USB-C med Thunderbolt 4, 1 x HDMI 2.0, 1 x ethernet, 1 x 3,5 mm audio

Tilslutningsmuligheder: Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.1

Kamera: HD Webcam

Vægt: 4.41lbs (2.0kg)

Mål: 36 x 25,2 x 1,92 cm; B x D x H)

Asus TUF Dash har været tilgængelig siden januar 2021, og basiskonfigurationen vil koste dig omkring 11.000 kr. Til den pris får du en Intel Core i7-11370H-processor, 16 GB RAM, en 512 GB SSD og en Nvidia GeForce RTX 3060, som alle står bag en 15-tommer 1080p 144 Hz-skærm.

Dette er sandsynligvis en af ​​de bedste værdifulde bærbare computere med en RTX 3000 GPU på markedet lige nu, især når du tænker på den lange batterilevetid og superbærbare design, som TUF Dash F15 bringer til bordet.

Den konfiguration, vi gennemgår her, anført til højre, vil koste dig 11.300 kr. er formentlig det bedste sted for de fleste mennesker. Til denne pris vil du sandsynligvis ikke se mange andre gaming-bærbare computere med tilsvarende hardware, især ikke i en så velbygget bærbar.

Der er også en 13.500 kr.-konfiguration tilgængelig, men det eneste, den ændrer, er at flytte processoren fra Intel Core i7-11370H til Intel Core i7-11375H og bringe en slank hvid farvevariant. Hvis du virkelig vil have en prangende bærbar, men du får ikke meget i betragtning af, hvor mange ekstra penge du skal smide efter den.

(Image credit: Future)

Design

Da vi åbnede Asus TUF Dash F15, var vi nødt til at se efter en ekstra gang for at sikre, at dette var et TUF-produkt og ikke en ROG Zephyrus. Det skyldes, at Asus' TUF-sortiment af bærbare gaming-laptops og tilbehør er rettet mod et budgetpublikum, der bare vil have mest muligt for pengene. Disse produkter har typisk en utilitaristisk tilgang til deres design, men Asus TUF Dash F15 er alt andet end det.

Denne laptop er kun 0,8 tommer (20,3 mm) tyk og vejer kun 2 kg., hvilket gør den ekstremt tynd og let af en gaming-laptop. Både tastaturpladen og låget er lavet af aluminium i en smuk grå farve, så den ikke mister stivhed af hensyn til bærbarheden. Bundener dog af plastik, så tro ikke, at du får et unibody-design eller noget – det er desværre noget, der stadig er forbeholdt meget dyrere enheder.

Det gør dog denne laptop nemmere at servicere. Mens Asus TUF Dash F15 er utroligt tynd og let, kan du stadig tage bagsiden af ​​den for at opgradere din lagerplads og hukommelse. Alt du behøver for at komme ind i den er en skruetrækker, og den nederste halvdel af undersiden springer af, hvilket giver dig hurtig adgang til M.2-portene, to af dem, hvis du skulle få brug for mere lagerplads i fremtiden.

Du bliver dog nødt til at fjerne hele bunden for at komme til RAM, men du kan stadig opgradere den med op til 32 GB DDR4. Dette gør den lave indgangspris endnu mere tiltalende, da du kan opgradere den senere i stedet for at skulle betale en formue på forhånd.

Asus TUF Dash F15 har også et væld af porte med to USB-A-porte på højre side. Til venstre får du endnu en USB-A sammen med en Thunderbolt 4, HDMI, Ethernet, et 3,5 mm combo-stik og en dedikeret port til opladning. Nu, mens Asus bruger en dedikeret port til opladning, kan du stadig oplade TUF Dash F15 via USB-C, den er bare ikke helt så hurtig.

Skærmen er et FullHD-panel med en opdateringshastighed på 240 Hz, hvilket gør den perfekt til e-sport, især parret med et RTX 3070. Med en gennemsnitlig lysstyrke på omkring 265 nits og 110 % af sRGB-spektret, er den også lys og farverig nok også at levere fremragende singleplayer-oplevelser.

Kanterne omkring skærmen er langt fra de tyndeste i verden, men de er bestemt ikke så tykke,at de distraherer. Alligevel kan vi ikke lade være med at undre os over, hvorfor Asus ikke kunne få plads til et webcam i den øverste kant. Den er mere end tyk nok, men dette er sandsynligvis kun en omkostningsbesparende foranstaltning for at holde prisen på Asus TUF Dash F15 lav. Det er skuffende, men det er ikke verdens undergang, især hvis du alligevel ikke skal bruge de til videoopkald eller streaming på Twitch. Hvis du vil gøre dette, kan du vælge at investere i et af de bedste webcams (opens in new tab).

Tastaturet er behageligt at skrive på, med masser af trykafstand i betragtning af den tynde konstruktion. Afstanden er også på plads, selvom vi ville ønske, at belysningen var en smule anderledes. Der er ingen RGB-belysning, igen sandsynligvis af hensyn til prisen. I stedet er der kun blågrøn baggrundsbelysning, og det er ikke den mest attraktive farve i verden. Værst ser det ud omkring WASD-tasterne, som er klare. Det giver mening, at disse taster vil blive fremhævet på grund af spil, men baggrundsbelysningen får det til at se noget brutalt ud.

I en laptop, der er så smuk som Asus TUF Dash F15, skiller disse klare taster sig virkelig ud, og vi ville ønske, at det enten var valgfrit, eller at de slet ikke var der.

Det smarte er, at der er nogle dedikerede taster over tastaturet, som virkelig er nyttige. Du kan styre lydstyrken uden at skulle skræve mellem Fn-tasten og funktionstasterne, og der er en dedikeret mikrofonknap og en, der åbner Asus Armory Crate-softwaren.

Pegefeltet er fint. Det er stort nok til at bruge bevægelser, og klikmekanismen føles robust nok, men med en gaming-laptop bør du virkelig bruge med en gaming-mus alligevel. Men feltet fungerer da.

Asus har valgt at placere højttalerne i bunden - den ene til venstre og den anden til højre. Dette irriterer os, især når der er rigelig plads på hver side, som der er her. De lyder ikke så dårlige som mange andre bærbare computere, og de passer til dette designvalg, men det er stadig ikke ideelt.

De er dog høje nok til at kunne høres over blæserstøjen, når der games. Med "Performance"-profilen - valgt gennem Armory Crate - er blæserne ikke nær højlydte nok til at distrahere. Du vil helt sikkert stadig høre dem, når den bærbare computer er under hård belastning, men det er ikke alt for højt.

Og vblæserne gør også deres arbejde. Selv efter timers benchmarking var tastaturet ikke ubehageligt varmt, takket være ventilationsåbningerne rundt om siderne.

(Image credit: Future)

Ydelse

Benchmarks Sådan klarede Asus TUF Dash F15 sig i vores suite af benchmark-tests:

3DMark: Night Raid: 30.505; Fire Strike: 17.025; Time Spy: 7.546

Cinebench R23 Multi-core: 6.715 point

GeekBench 5: 1.573 (single-core); 5,167 (multi-core)

PCMark 10 (Home Test): 6.136 point

PCMark 10 Batterilevetid: 8 timer og 43 minutter

Batterilevetid (Techradar filmest): 9 timer og 43 minutter

Total War: Three Kingdoms (1080p, Ultra): 62 fps; (1080p, Low): 142 fps

Metro Exodus (1080p, Ultra): 59 fps; (1080p, Low): 110 fps

Når det kommer til gaming-laptops, er vi tilbøjelige til at tænke på dem i en af ​​tre forskellige kategorier: der er de ultra-kraftfulde desktop-erstatninger, de ultra-bærbare, der lader dig game lidt på farten, og dem i midten, der giver dig lidt af kolonne A og lidt af kolonne B. Asus TUF Dash er bestemt, hvad vi vil kalde en ultra-bærbar gaming-laptop.

Så selvom den pakker det nyeste silicium fra både Intel og Nvidia, er hardwaren konfigureret på en sådan måde, at den ikke vil bryde i flammer i så lille et chassis,. Du får altså ikke den hurtigste RTX 3070-laptop på markedet her.

Det betyder dog ikke, at Asus TUF Dash F15 ikke køre de seneste AAA-spil. Uanset hvilket spil vi smed efter denne laptop, viste den en acceptabel framerate, uanset om det er Watch Dogs med RTX, Assassin's Creed Valhalla eller endda Dirt 5.

RTX 3070 her er også bygget på Nvidias Ampere-arkitektur, hvilket medbringer andengenerationsimplementeringen af ​​dennes ray-tracing-teknologi. Og ydeevnen bliver hjulpet meget af dette i spil, der understøtter det. For eksempel benchmarkede vi Metro Exodus ved Ultra-indstillinger, hvor den opnåede et gennemsnit på 59 fps uden strålesporing. Da vi tændte denne, faldt den kun til 48 fps takket være Nvidias geniale DLSS-teknologi.

Det er ikke de ideelle 60 fps, som du måske håber på, men det er stadig mere end spilbart. I betragtning af at du kan få den ydelse i en computer, der nemt kan passe i din rygsæk, betragter vi det som en succes.

CPU-ydeevnen er ikke helt så stærk, som du får i andre laptops. Det skyldes særligt anvendelsen af ​​en Tiger Lake-H35-processor. Core i7-11370H er en 4-kernet, 8-tråds del, der kan booste op til omkring 4,8 GHz. Det er mere end nok til spil – vi løb ikke ind i nogen problemer med, at GPU’en udgjorde en flaskehals eller noget – men for de kreative, der ønsker at bruge en gaming-laptop som en arbejdsstation, som bliver mere og mere populær, vil du måske se på andre laptops.

(Image credit: Future)

Batterilevetid

Gaming-laptops har et ry for at have kort batterilevetid, selvom de er blevet forbedret på det seneste. I begyndelsen af 2020 kom Asus ROG Zephyrus G14 ud med en AMD Ryzen 4000-processor og en RTX 2060, og den klarede en fantastisk 8 timers batterilevetid i vores videoafspilningstest.

Asus TUF Dash F15 er endnu bedre, og den nærmer sig 10 timers batterilevetid med en endnu mere kraftfuld GPU og en hurtigere 240Hz-skærm. Selv i PCMark 10-batteritestene, som simulerer en bred vifte af forskellige computerarbejdsbelastninger, holder den omkring 9 timer, hvilket betyder, at den absolut ikke burde have noget problem med at få dig igennem en hel arbejdsdag. Og med tanke på, hvor tung opladningsklodsen er, er det et stort plus, atdu kan nøjes med at tage laptoppen med på arbejde uden opladeren.

(Image credit: Future)

Software og funktioner

Asus TUF Dash F15 har kun de essentielle softwarefunktioner, og det er faktisk en god ting. Der er ikke meget bloatware, ud over Asus-værktøjerne til drivere og Armory Crate-softwaren, som virkelig er nyttige. Dette lille program giver dig mulighed for at tilpasse belysningen - selvom der kun er én farve tilgængelig - og det giver dig også kontrol over ydeevneprofiler, så du kan beslutte, om du vil have stille blæsere eller den bedste ydeevne, den kan presse ud.

Den har også en spilstarter indbygget, så du har ét program, du kan starte spil fra i stedet for konstant at skulle jonglere mellem Steam, GOG, Epic og andre launchers du skal bruge for at spille dine yndlings pc-spil.

Fordi der ikke er noget webcam på den, er der ingen IR-ansigtsgenkendelse, og der er heller ikke en fingeraftrykslæser. Det betyder intet biometrisk login, men i betragtning af at denne laptop er sådan et godt køb for den hardware, der tilbydes, er det ikke rigtig en funktion, vi vil savne.

(Image credit: Future)

Køb den, hvis...

Du vil spille spil på farten

Med en tykkelse på under en tomme og mindre end 2 kg. er dette en gaming-laptop, du nemt kan bære den rundt, hvor end du skal hen. Og med den lange batterilevetid vil den endda være god på et fly.

Du behøver ikke et webcam

Mange af vores hverdage inkluderer video-opkald i disse dage, men hvis du ikke rigtig behøver at være på kamera nogensinde, eller hvis du har et eksternt kamera, du alligevel bruger, burde Asus TUF Dash F15 være i orden

Du vil have en billig gaming-laptop, der ikke stinker

Asus TUF Dash F15 startkonfigurationen giver dig en Nvidia GeForce RTX 3060 og en Core i7-processor. Det ret meget i betragtning af prisen.

Køb den ikke, hvis...

Du skal bruge et webcam

Webcams er vigtigere end nogensinde før i disse dage, og det er sådan, vi forbinder os med venner og kære såvel som kolleger. Hvis du har brug for en bærbar med indbygget webcam, skal du være opmærksom på, at Asus TUF Dash F15 ikke har et.