Anmeldelse: Asus Zephyrus G14

Anmeldelse på to minutter

Asus Zephyrus G14 var den bærbare computer, som AMD viste frem, da de demonstrerede sine Ryzen 4000processorer til gaming laptops. Nu kan vi forstå hvorfor. Det er en relativt tynd og let enhed, der leverer ydelse og batterilevetid, som vi aldrig har set før i denne kategori. Både AMD og Asus står som vindere.

Med en startpris omkring 9.999 kroner, er Zephyrus G14 en smule dyr, men sammenlignet med lignende systemer som Lenovo Legion Y740

kan du få en RTX 2060-udstyret model til samme pris, men med mindre RAM og en meget svagere processor.

Så hvis du ser på den høje pris i en anden sammenhæng, placerer Asus en AMD Ryzen 9-udstyret bærbar computer mod Intel Core i7-systemer, der simpelthen ikke kan sammenlignes.

Hvad angår designet, er maskinen selvfølgelig ikke lige så sexet som MSI GS65 Stealths, men hvis du er interesseret i en maskine, der både er kraftigt og spækket med batterilevetid, skal du ikke se på et Intel-system lige nu.

Alligevel er Asus Zephyrus G14 begrænset til en RTX 2060-GPU. Det ydelsesniveau, som processoren byder ind med, får os til at undre os over, hvad et system med en mere kraftfuld GPU ville være i stand til, men i sidste ende er det mere end nok til en 1080p-skærm.

Som den første gaming-bærbare computer med AMDs nye Ryzen 4000-processorer, har Asus Zephyrus G14 meget at bevise. Men i vores tid med enheden kan vi bestemt se denne bærbare computer som en forløber for nogle af de mest utrolige bærbare computere i historien, der udkommer senere i 2020.

Spec sheet Specifikationer på Asus Zephyrus G14, som vi havde til test på TechRadar: CPU: 3.0GHz AMD Ryzen 9 4900HS (8-core, 12MB cache, up to 4.3GHz)

Grafik: Nvidia GeForce RTX 2060 (6GB GDDR6)

RAM: 16GB DDR4 (3,200MHz)

Skærm: 14" Full HD (1,920 x 1,080) IPS, 120Hz

Lagerplads: 1TB SSD (PCIe)

Porte: 2 x USB 3.1 Gen2, HDMI-out, Gigabit Ethernet, 2 x USB 3.2 Gen1, 1 x Mic-in, 1 x Headphone-out

Forbindelser: Intel Wi-Fi6 (802.11ax); Bluetooth 5.0

Vægt: 3.53 pounds (1.60kg)

Mål: 32.4 x 22.4 x 1.79 cm; W x D x H

Pris og tilgængelighed

Der findes lige nu kun én konfiguration af Asus Zephyrus G14, på Asus hjemmeside i USA. Det er samme konfiguation, som vi har fået tilsendt. Her får du Ryzen 9 4900HS, 16 GB RAM og en Nvidia GeForce RTX 2060. Men tingene er lidt mere komplicerede, når vi ser på andre regioner.

I Danmark ser det dog ud til, at der pt. kun er én model tilgængelig via danske netbutikker og forhandlere. Konfigurationen på denne hedder GeForce GTX 1660 Ti, Ryzen 7 4800HS, 16GB RAM, 512 GB PCIe SSD, Windows 10 Home. Prisen er 12.995 kroner.

Design

Asus Zephyrus G14 tyndere og lettere end du kan forvente. Den er kun 1.7cm tyk og vejer 1.36kg. Dette er en ekstremt bærbart gaming-bærbar. Den er ikke så tynd og let som f.eks. din gennemsnitlige XPS 13, men det behøver den heller ikke at være.

Selv sammenlignet med andre tynde og lette gaming-bærbare computere som Razer Blade 15 og MSI GS65 Stealth, er det lige så tyndt og endnu lettere end nogen af dem takket være det magnesiumlegeret udstyrede chassis. Hvis du var efter en tynd og let gaming-bærbar computer, der passer i tasken uden at tynge dig ned, er Asus Zephyrus G14 et godt valg.

At være tynd og let er imidlertid ikke alt, og den bærbare computer skal også kunne yde. Asus Zephyrus G14 har en generel æstetik, der muligvis grænser lidt meget til typiske gamere, men det er ikke så slemt. Låget på den bærbare computer er delt diagonalt, hvor den ene halvdel er dækket af små prikker. Der er en version af denne bærbare computer, der har disse oplyst med hvide lysdioder, og selvom vi har set den version på et væld af messer, er den ikke til stede i vores vurderingsmodel, så vi kan ikke rapportere tilbage, hvilken indflydelse det har på brugervenlighed eller batteriets levetid.

Der er masser af åbninger overalt sammen med et meget kantet look. Disse åbner er gode og giver en god luftgennemstrømning. Når du leder efter en enhed til enten at spille de bedste pc-spil eller få noget kreativt arbejde udført, vil du ikke løbe ind i problemer med overophedning.

Chiclet-tastaturet er ekstremt godt placeret og behageligt at skrive på. Det er overraskende, fordi det ikke fylder ret meget. Imidlertid vil der sandsynligvis være nogle mennesker, der er ikke bryder sig om den bløde fornemmelse på tastaturet, da det er knap så taktilt, som andre gaming-bærbare.

Hvad vi virkelig kan lide ved tastaturet, er dog de dedikerede knapper øverst. Her har du muligheden for at skifte lydstyrke uden at røre ved at kombinere Fn-tasten med en af funktionstasterne øverst er et dejligt touch. Der er også en dedikeret nøgle til åbning af Armory Crate, som giver dig muligheden for at kontrollere systemydelsen og RGB-belysningen med understøttede Aura Sync-klare komponenter. Dette er en god ting, men fordi der ikke er noget RGB på dette system, kan vi ikke teste det. Pegefeltet er fint. Multi-touch-bevægelser fungerer og det er nøjagtigt nok - dybest set får det jobbet gjort. Fordi dette er en gaming-bærbar computer, og mange nok vil bruge en ekstern mus, betyder det ikke så meget. Kreative typer vil nok bruge den mere, men vi anbefaler stadig en rigtig mus.

Skærmen er også ret forbløffende til prisen. Jo, det er ikke en af disse 4K OLED-paneler, som vi ser på ultra-premium laptops, men det betyder ikke noget med den hardware du får. Du får en utroligt solid 1080p skærm med en hurtig 120Hz opdateringsfrekvens. Displayet rammer 100% af sRGB-spektret, så det er mere end farverigt nok til spil. Plus, da den kun er på 14 tommer, behøver skærmen ikke have en højere opløsning alligevel.

Der er en tendens i bærbare computere, hvor producenterne propper skærme med superhøj opløsning ind i maskinerne, og vi synes ikke, at det er det værd. Du mister batteriets levetid, og de fleste mennesker vil ikke mærke forskellen med en bærbar computer af denne størrelse. Plus, når det er parret med en RTX 2060, kan du ramme 120Hz, mens du spiller. Hvilket vi kunne. Vi var i stand til at spille Doom Eternal på 1080p på Ultra Nightmare-indstillinger (skønt bare Ultra-strukturer, tak 6 GB rammebuffer). Bevægelse var så glidende, at det føltes som at spille på vores premium gaming monitor.

Hvad angår højttalere, er vi nødt til at bifalde Asus her: de er ikke så dårlige, som de kunne være i en bærbar computer. Vi ville ønske, at højttalerne havde lidt mere oomph, da Doom Eternal ikke lyder så bombastisk som vi kunne ønske. Du kan stadig tilslutte et gaming headset til en af de mange tilgængelige porte – og dem er der mange af. Med Asus Zephyrus G14 får du to USB 3.2 Gen 1 Type A-porte og to USB 3.2 Gen 2 Type-C-porte, hvoraf den ene kan bruges til opladning af den bærbare computer. Du får også en dedikeret opladningsport, en HDMI og et kombinationsstik 3,5 mm hovedtelefon / mikrofon. På en bærbar computer, der er så let at transportere, elsker vi absolut det store udvalg af indgange.

Der mangler kun en ting her, men det er måske lidt vigtigt for nogle brugere: intet webcam. Nu synes vi ikke, at det er så alvorligt, da du ikke rigtig har brug for et webcam til spil, medmindre du streamer. Og selvom du streamer, er du bedre stillet med et af de bedste webcams alligevel. Der er sandsynligvis en bestemt gruppe af brugere, der søger at bruge denne bærbare computer til arbejde, og de kan muligvis støde på problemer. Grundlæggende er det noget man bør huske på. Hvis det er en ”deal breaker”, ikke at have et indbygget webcam, må du kigge på noget andet.

Benchmarks Sådan klarede Asus Zephyrus G14 sig i vores benchmark tests: 3DMark Sky Diver: 34,347; Fire Strike: 13,950; Time Spy: 5,872

Cinebench R20: 3,961 cb

Geekbench 4 Single-Core: 5,265; Multi-Core: 29,907

Geekbench 5 Single-Core: 1,202; Multi-Core: 7,815

PCMark 8 Home: 4,692

PCMark 8 Battery Life: 5 hours 37 minutes

Battery Life (TechRadar movie test): 8 hours 10 minutes

Total War: Three Kingdoms: 128fps (1080p, Low) 44fps (1080p Ultra)

Metro Exodus: 115fps (1080p, Low), 38fps (1080p, Ultra)

Ydelse

Wow, AMD Ryzen 9 4900HS kan noget. Den er udstyret med 8-kerner og 16-tråde med en base clock på 3,0 GHz og et boost på 4,3 GHz – et ægte hastighedsmonster. I alle vores CPU-tunge testarbejdsbelastninger smadrede den konkurrenterne.

Selv sammenlignet med den fede og overclock-bare Intel Core i9-9980HK, der findes i Alienware m17, ser vi AMD sejre. I Cinebench R15 får den AMD-drevne Zephyrus for eksempel solide 1.782 point sammenlignet med Alienwares 1.182. Det er et kæmpe spring på 34% i ydelsen, som findes i en bærbar computer, der bogstaveligt talt koster det halve af Alienware m17-, som vi gennemgik tilbage i december.

Det slutter ikke der. I Geekbench 4 vinder Zephyrus ikke kun åbenlyst multi-core-konkurrencen med 29.907 point og slår Core i9 med 24%, men kommer endda inden for fejlmargenen, når det kommer til sin single-core score på 5.265.

Meget af dette er muligt på grund af ændringen til 7nm AMD Zen 2-arkitekturen på mobilen. Dette plus noget kreativt design fra folkene hos AMD har gjort det muligt for denne processor at tilbyde virkelig desktop-klasse-ydelse på en bærbar computer, der vejer lidt over 1.35kg.

Men selvfølgelig er Asus Zephyrus G14 en bærbar pc, så spilpræstation er måske vigtigere end rå CPU-ydelse. Og takket være RTX 2060 Max-Q, der er inkluderet her, slår Zephyrus også an i spil - op til et vist punkt.

Med en 3DMark Time Spy-score på 5.872 og muligheden for at køre Metro Exodus på Ultra-indstillinger med en anstændig billedfrekvens på 38 fps, kan du forvente solid spilydelse. Og vi gentager: vi er i stand til at få stabile 120 fps i det nye Doom Eternal.

Det er svært at sammenligne dette med et system med en lignende Intel-chip, simpelthen fordi der ikke er mange bærbare computere derude, der parrer en Intel Core i9-processor med RTX 2060. Det er underligt, at denne parring findes med Asus Zephyrus G14, men det ser ud til at AMD har forpligtet sig til at undgå markedets høje ende i øjeblikket, så forhåbentlig kan vi se nøjagtigt, hvordan disse chips klarer sig i spil i fremtidige systemer - vi ville meget gerne se en gaming-bærbar computer med en Ryzen 9 og en Nvidia GeForce RTX 2080, og vi tror ikke, at vi er de eneste.

Batterilevetid

Ydelsen fra AMD Ryzen 4000 CPU-en er bestemt en god grund til at vælge denne bærbare computer, men batteriets levetid er langt mere interessant. Men først lidt baggrund.

Generelt set, når det kommer til gaming-bærbare computere, er vi nået til et punkt, hvor vi ikke engang forventer, at de vil kunne holde strøm i tre til fire timer. Hvis vi er heldige, ser vi en gaming-bærbar computer kan nå de 5 timer. Men det er yderst sjældent, at vi ser en, du kan bruge til at arbejde hele dagen - væk fra en oplader. De tider er forbi.

I vores filmtest, hvor vi kører en 1080p video i loop, holdt Asus Zephyrus G14 utrolige 8 timer og 10 minutter. HP Elite Dragonfly, en bærbar computer, der sælges baseret på batteriets levetid, klarer 8 timer og 11 minutter i samme test.

Dette er med en CPU, der har mindre end halvdelen af TDP for AMD Ryzen 9 4900HS - og uden nogen dedikeret GPU.

I PCMark8-batteritesten scorer Asus Zephyrus G14 4 timer og 47 minutter. For at sætte det i perspektiv med de nyeste gaming-bærbare computere klarer den fantastiske Alienware m15 R2 kun 2 timer og 45 minutter i denne test.

Vi har aldrig set en gaming-bærbar computer, der kan nå dette niveau eller i nærheden af det. AMD har fremsat nogle dristige påstande om Ryzen 4000 batterilevetid, og de leverede faktisk. Intel skal tage noter.

Software og funktioner

Der er kun tre stykker software inkluderet med Asus Zephyrus G14. ROG Game Visual, Armory Crate og GameFirst VI. Alle tre giver dig overblik over, hvordan den bærbare computer fungerer. Med Game Visual kan se på skærmen skifte mellem forskellige forudindstillinger og det giver dig mulighed for at justere farvetemperatur.

GameFirst VI hjælper dig med at optimere dit netværk til online spil, og hjælper endda med at finde det kraftigste netværk i nærheden. Vi har testet maskinen midt i New York, hvilket betyder, at skærmen, at der er proppet med mobile netværk. Hvis du er i et hjem med adgang til flere netværk, vil dette hjælpe dig med at vælge det rigtige.

Sidst lader Armory Crate dig dybest set overvåge alt andet. Gennem denne software kan du justere alt fra blæserhastighed til RGB (gennem tilsluttede perifere enheder, der er ingen RGB indbygget i den bærbare computer). Der er sågar en fane, der scanner din computer efter installerede spil og lader dig starte dem derfra uden at bekymre dig om at sortere gennem de snesevis af pc-spiltjenester, som vi er nødt til at leve med i disse dage.

Køb den hvis...

Du vil have lang batterilevetid

Har du ventet på en gaming-bærbar med lang batterileveitd, der kan holde trit med en Ultrabook, er den endelig her. Asus Zephyrus G14 holder batteri hele dagen.



Du har brug for en stærk CPU

Uanset om du laver tungt kreativt arbejde, eller du bare vil have den bedste CPU-ydelse, der findes, finder du det i Asus Zephyrus G14. Dette gør den også god til streaming - du skal bare købe et webcam.

Du vil have en let gaming laptop

Den er kun 0,7 tommer tyk og vejer 3,5lb. Dette er en bærbar, som du kan bære rundt på. Endelig kan du spille dine spil på farten

Køb den ikke hvis...

Du har brug for et webcam

For mange er manglen på et webcam sandsynligvis ikke så stort en ting, især hvis du bare er ude efter en billig bærbar til spil. Men hvis du har brug for at foretage videoopkald via Overwatch, skal du muligvis kigge andre steder eller tilføje et webcam til din indkøbsvogn.