Razer lancerer Blade 16 og 18 gaming-laptops med fokus på bedre skærme

Razer har annonceret opdateringen af to gaming-laptops i Razer Blade-serien, Razer Blade 16 og 18, som vil blive afsløret på CES 2024.

Ifølge Razer er Razer Blade 16 den første 16-tommers OLED-skærm med en opdateringshastighed på 240 Hz og en responstid på 0,2 ms. Den skulle også være verdens første VESA-certificerede ClearMR 11000 laptop, som kombineret med et kontrastforhold på 1M:1 og QHD+ (2560x1600) opløsning forbedrer billedets klarhed og skarphed.

Der er også Razer Blade 18, som Razer hævder er verdens første 4K 165Hz 18-tommers skærm, en ret imponerende bedrift i betragtning af den meget højere opløsning. Den har også en responstid på 3 ms og understøtter Nvidia G-Sync samt et DCI-P3-farvespektrum på 100 %. Skærmen giver en flydende gameplay-oplevelse og fungerer også som en solid skærm til kreative, takket være dens høje farvenøjagtighed.

På nuværende tidspunkt har Razer ikke offentliggjort nogen pris, udgivelsesdato eller tilgængelighed, da det højst sandsynligt vil blive afsløret under CES 2024. Vi kan forvente, at MSRP vil være ret dyr, især da dette er desktop-erstatningsmodeller, der sandsynligvis vil have de nuværende højest mulige specifikationer.

Razer har fokus på skærmen

I betragtning af at vi stadig ikke ved, hvad Nvidia vil tilbyde med hensyn til grafikkort, bortset fra de rygtede RTX Super-opdateringer, er fokus denne gang for de nye Razer Blade-laptops på skærmforbedringer snarere end de mere åbenlyse forbedringer med at hæve barren for specifikationer og ydeevne.

Og vi ved ikke, hvor meget mere ydeevne der kan presses ud af Super-versionerne af RTX 4070, 4070 Ti og 4080. Så det giver mening, at fokusere på at opgradere skærmene, så de bedre kan håndtere de mere avancerede GPU'er.

Det vil sandsynligvis også passe med de kommende Intel Ultra Core CPU'er, som vil nyde godt af skærmforbedringen. Men det er heller ikke blevet nævnt af producenten, hvilket også er interessant i betragtning af, at Intel annoncerede dem tilbage i december 2023.

Det bliver interessant at se de andre Razer Blade-laptops som Razer Blade 14 og 15, når de bliver afsløret senere i 2024. Og hvis 16 og 18 ikke er udstyret med Super Series GPU'er eller Ultra Core CPU'er nu, vil der så komme andre modeller i 2024 med de specifikationer?