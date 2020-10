Anmeldelse: Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy S20 er ikke den bedste fra Samsung S20-serie – den ære tilfalder Galaxy S20 Ultra – men her er stadig tale om en kraftfuld telefon med et ergonomisk og attraktivt design, ligesom introduktionen af nye funktioner som 5G, 120Hz-skærm og opgraderede kameraer på bagsiden, hvorfor her stadig er tale om en fremragende telefon.

Samsung Galaxy S20-anmeldelse på to minutter

Hvor blev Galaxy S11 af? Samsung sprang flere tal over med sin seneste Galaxy S20-serie, som overtager pladsen på øverste hylde fra 2019s Galaxy S10. Selvom springet kan virke forvirrende, er der en god grund til det, da Samsung har mange nyheder i den nye serie: her er tale om en stor opgradering, især hvis du er på udkig efter din første 5G-telefon.

Galaxy S20 er billigere, lettere at håndtere end Galaxy S20 Plus og den gigantiske Galaxy S20 Ultra, men det betyder nu ikke, at den er billigere eller mindre kraftig.

Her er hvad du får: en 6,2-tommer skærm med 120Hz opdateringshastighed, 5G download-hastigheder (hvor det er muligt), kraftige kameraer på front og bagside og et stort batteri.

Dette er telefonen, som du skal vælge, hvis du vil prøve det nyeste Samsung har at byde på, men ikke samtidig vil have en større telefon eller en tom sparegris. Du kan naturligbis vælge Ultra, hvis du vil have mere plads eller et 108MP-kamera, og har råd til den højere pris, men i daglig brug, vil S20 være det bedste valg for de fleste.

Under motorhjelmen gemmer sig et kraftigt nyt chipsæt, enten Qualcomm Snapdragon 865 eller Exynos 990 (afhængig af hvilken verdensdel du bor i) såvel som 8GB eller 12GB RAM, afhængig af om du vælger 4G eller 5G-modellen. I nogle lande vil du kun kunne købe 5G-udgaven – læs med for at finde ud af hvilken der gælder i din region.

Kameraet er et andet højdepunkt i denne telefon, som Samsung har opgraderet i stor grad, primært på bagsiden. Alle tre hovedkameraer er blevet forbedret (herunder øget pixel-størrelse for at forbedre nattebilleder ved at lukke mere lys ind), og software er generelt forbedret for at give en bedre oplevelse.

Telefoto-linsen er endnu bedre end i Galaxy S10 og lader dig skyde billeder af høj kvalitet med 3x optisk zoom eller gå hele vejen med 30x digital zoom.

Galaxy S20 Ultra har overordnet set et bedre kamera, men de fleste vil have nok i denne model. Et andet lyspunkt i Galaxy S20 er batteriet på 4,000mAh. Det er større end det, der sidder i S10, og vi oplevede, at det meget lettere holdt til en dags normalt brug, men heller ikke meget mere end det. Men hvilken smartphone gør også det?

Den ekstra kapacitet har dog én negativ effekt: det er gået ud over hovedtelefonudgangen. Det samme gør sig gældende i S20 Plus og S20 Ultra, og det er første gang, at Samsung har droppet denne funktion i sin S-serie.

Galaxy S20 mangler nogle af funktionerne fra den dyreste Galaxy S20 Ultra, men den er billigere, lettere at holde om og have i lommen, og selvom det ikke er den mest imponerende enhed fra Samsung i 2020, så er det en kraftig telefon, som vil tilfredsstille de fleste, som køber den.

Vil du læse mere om hvad vi synes om Galaxy S20? så læs med herunder:

(Image credit: Future)

Samsung Galaxy S20 lanceringsdato og pris

Galaxy S20-serien kommer med Samsungs nye brugerflade One UI og har Samsungs hurtigste og mest kraftfulde processor nogensinde. Galaxy S20 har 128 GB hukommelse og 120 Hz opdateringsfrekvens, hvilket giver en hurtigere skærm, som gør det muligt for brugeren at skifte mellem sider og apps på en lettere måde. Galaxy S20 er den første telefon i Danmark, som er helt klar til at blive koblet op til 5G, når det lanceres i Danmark. For mere information om lancering, tilgængelighed og support for din model, kan du kontakte din mobiloperatør.

Prisen på de to tilgængelige modeller og farver ser således ud:

Galaxy S20 (4G): 6.999 DKK i farverne Cosmic Grey, Cloud Blue, Cloud Pink

Galaxy S20 (5G Ready): 7.799 DKK i farverne Cosmic Grey, Cloud Blue, Cloud Pink

Design og skærm

(Image credit: Future)

Samsung Galaxy S20 har en skærm på 6,2 tommer. Det er præcis 0,1 tomme mere end på S10 fra 2019. Det ændrer ikke voldsomt på størrelsen af telefonen og den maksimale opløsning er den samme som i tidligere Samsung Galaxy S-modeller, WQHD+ (3040 x 1440).

Som standard benytter Samsung stadig Fuld HD+-opløsningen (2220 x 1080), som er skarp nok til de fleste opgaver og sparer på batteriet. Vil du ændre det til den fulde opløsning, skal du selv manuelt gå ind i indstillingerne. En stor opgradering i Galaxy S20 er 120Hz opdateringshastigheden på skærmen. Dette er en fordobling i forhold til tidligere telefoner, herunder tidligere Samsung-enheder, og betyder i praksis mere glidende animationer og panoreringer. Dette er særligt godt til gaming, hvor du får en bedre indlevelse og potentielt en fordel i forhold til dine modstandere. Hverdagsting som sociale medier afvikles dog også langt mere flydende. Vi har set lignende tech i en telefon før - the Asus ROG Phone 2 og Razer Phone 2 har også opdateringshastigheden på 120Hz, men det er stadig første gang vi ser det i en telefon til massemarkedet.

Den nye opdateringshastighed er desværre ikke kompatibel med WQHD+-opløsningen, så du må vælge om du vil have den høje opdatering eller den høje hastighed.

(Image credit: Future)

Berøringsfølsomheden er også opgraderet til 240Hz fra 120Hz, hvilket gør spil mere responsive, da din finger nu registreres langt hurtigere på skærmen end tidligere. Dette var dog ikke noget vi mærkede den store forskel ved, da vi brugte telefonen, men de mere dedikerede mobilgamere vil måske mærke forskel.

Vi anerkender, at en større skærm ikke nødvendigvis er en god ting for alle (der er en stigende efterspørgsel efter mindre telefoner), og vi har både gode og dårlige nyheder. For det første er S20 længere end S10m og en anelse smallere, med et skærmforhold på 20:9, og en skærm der kun er marginalt større. Her kommer så den dårlige nyhed. Der er ikke kommet nogen arvtager til Galaxy S10e (som var den mindste og billigste model i S20-serien), til de med mindre hænder, som hellere ville have en 5,8-tommer skærm.

Galaxy S20 er hermed den mindste af Samsungs S-modeller i 2020 og selvom vi sætter pris på det mindre kamerahul på fronten samt gensynet med HDR10+ på skærmen, som giver bedre detaljer under gaming og film, havde det været rart med lidt større udvalg af skærmstørrelser.

(Image credit: Future)

Galaxy S20 har en af de pt. bedste skærme på markedet i en smartphone og søger du en topmodel, som ikke fylder for meget i lommen, bør du se nærmere på hvad de 563 ekstra pixels giver dig. Resten af Samsung Galaxy S20 er ret så velkendt, med to stykker glas imellem en ramme af aluminium. Der er stadig buede sider på skærmen, men det er ikke så udtalt som på S10, som forhåbentlig betyder færre fejltryk på kanterne. S20 er de første telefoner i S-serien, som ikke har nogen udgang til hovedtelefoner. Det betyder, at du vil skulle bruge en adapter (som ikke er at finde i kassen), hvis du stadig benytter kablede hovedtelefoner, eller skifte til et sæt med USB-C-forbindelse – hvis du da ikke bare skal vælge et trådløst par.

Billede 1 af 4 (Image credit: Future) Billede 2 af 4 (Image credit: Future) Billede 3 af 4 (Image credit: Future) Billede 4 af 4 (Image credit: Future)

Dette er tilfældet med mange flagskibstelefoner i øjeblikket, og selvom det vil skuffe nogle, betyder det knap så meget, for de af os, som allerede er gået over til trådløse eller sågar true wireless-hovedtelefoner og propper – naturligvis har Samsung sine egne bud på sådanne med Galaxy Buds og Galaxy Buds Plus.

Bagsiden af telefonen er lavet af glas men føles bedre end nogensinde. Kamerabulen er vores primære anke, men den har været nødvendig for at Samsung har kunnet pakke så meget kamera-tech ind i mobilen. Den betyder, at telefonen vil ville, hvis du lægger den på en flad overflade. Samsung Galaxy S20 findes i flere farver, men ikke alle fås på alle markeder.

Det er værd at notere sig, at her ikke er nogen pangfarver og at de alle er relativt afdæmpede sammenlignet med farveudvalget i Galaxy S10-serien. Ligesom i S10-serien er fingeraftrykslæseren indbygget i skærmen. Vi oplevede, at den var hurtigere end samme på S10, men at den ikke er perfekt og flere gange resulterede i pinkoder, for at få adgang til telefonen. Det er ikke et kæmpe problem, men hvis du hurtigt vil have adgang til din telefon, er det noget du bør være opmærksom på, og vores erfaring var derfor, at en hurtig pinkode ofte er hurtigere end scanneren.

Kamera

(Image credit: Future)

Samsung har taget nogle vigtige skridt i forhold til kameraet i Galaxy S20, når du sammenligner den med Galaxy S10, men ikke alle forbedringer ses umiddelbart på spec-listen.

Vi mener, at det er bedst, hvis du tager de taltunge kamera-specs med et gran salt og i stedet overvejer hvad de betyder, for de billeder du kan tage. Hvis ikke ligner kameraerne i S20 umiddelbart en nedgradering i forhold til tidligere Samsung-modeller, hvilket slet ikke er tilfældet.

Hovedkameraet, som stadig er på 12MP, har en blænde f/1.8. Teoretisk set er det dårligere end S10s dobbeltblænde f/1.5 + f/2.4, som ændrer sig alt efter lysforholdene, hvor den ”bredere” f/1.5-indstilling hiver mere lys ind i mørke omgivelser. Samsung har dog øget størrelsen på de enkelte pixels fra 1,4 mikron til 1,8 mikron. Dette kombineret med en større sensor betyder, at du vil kunne indfange flere detaljer og mere lys med Galaxy S20s hovedkamera og vi oplevede at dette holdt stik i mørke omgivelser.

Du får også en ny 64MP telefotolinse, som måske lyder som en kæmpe opgradering i forhold til sidste års 12MP telefotolinse. Her er de individuelle pixels mindre end sidste års kamera, antallet af megapixels er meget højere og blænden bredere (f/2.0 i stedet for f/2.4 – lavere tal er bedre).

Det er overordnet set et positivt resultat, som giver 3x tabsfri zoom, som er den bedste vi endnu har set i en smartphone. Du får også 30x zoom, hvis du har behov for den slags, som dog ikke er tabsfri, men stadig har sin berettigelse i nogle situationer.

Nedenfor kan du se eksempler på zoom-effekten.

Billede 1 af 5 Billede taget i automatisk modus med Samsung Galaxy S20 (Image credit: Future) Billede 2 af 5 3x zoom (Image credit: Future) Billede 3 af 5 10x zoom (Image credit: Future) Billede 4 af 5 20x zoom (Image credit: Future) Billede 5 af 5 30x zoom (Image credit: Future)

Vil du have de ultimative zoom-evner, slår Galaxy S20 Ultra konkurrenterne af banen med 100x zoom, men det er næppe særligt anvendeligt i dagligdagen, og vores erfaring sagde os, at 30x var alt rigeligt.

Galaxy S20s 12MP-ultravidvinkelkamera er ændret mindst i forhold til S10 – vi får samme blænde f/2.2, men en mindre sensor med større pixels (1,4 mikron imod sidste års 1 mikron). Det gør dine ultravidvinkelfotos en anelse bedre, selvom S10 var udstyret med et 16MP-ultravidvinkelkamera.

Vi oplevede at alle kameraer fungerede perfekt, og benytter du den automatiske indstilling, vil du med garanti blive imponeret. Du kan se nogle af vores testbilleder herunder:

Galaxy S20 Plus og Ultra har begge en ToF-sensor (Time of Flight), men den mangler i denne model. Selv uden er S20 dog i stand til at tage nogle fantastiske billeder. S20-serien introducerer også noget helt nyt med 8K-videooptagelse samt ”anti-rul”-korigering (op til 60 grader) som en del af Samsung Super Steady-stabiliseringsfunktion.

Du kan dog ikke bruge både denne funktion og de højere opløsninger på samme tid Super Steady fungerer kun i 1080p.

Selvom 8K-optagelser er begrænset til 24fps, er der en stor fordel ved det. Du vil kunne beskære og redigere i dine videoer uden at ofre for meget kvalitet, hvis du eksporterer til 4K eller 1080p.

8K er stadig en helt ny ting på smartphones og vi regner med at de fleste vil være fint tilfredse med 4K eller mindre, hvor du stadig har mere kontrol over de enkelte billeder, 20x video zoom (8k er begrænset til 6x zoom), og mindre filer (8K optagelser æder godt 600MP pr. sekund i HEVC-format).

(Image credit: Future)

Hvis du beslutter dig for at optage i 8K, kan du trykke på kamera-knappen, når du optager, for at tage et billede i 33MP. Det er smart, hvis du vil have et foto i høj kvalitet imens du allerede filmer.

Samsung gode kamera-app er stadig let at bruge og fortsat blandt de bedste på markedet, takket være nye og tilbagevendende funktioner. Vi sætter eksempelvis stadig pris på, at man kan swipe op hvor som helst på skærmen, for at skifte imellem front og bagsidekameraer, aktivere selfie-kameraets timer med et håndtegn og dobbelttrykke på den fysiske låseknap for at åbne kamera-appen i blinde.

En ny tilføjelse er Single Take-modus, som i løbet af 10 sekunder tager en række forskellige billeder med alle tre linser på bagsiden. Det besvarer spørgsmålet ”skal jeg tage billeder eller optage video?”-dilemmaet med ”Hvorfor ikke begge dele?”.

Du ender med billeder, ultrabrede, portrætter, hyperlapse-video, almindelig video og så videre og vi er kæmpe fans af funktionen – ikke alle billede eller klip er perfekt, men det holder os ude af indstillingsmenuen og mere fokuseret på bare at skyde og ændre måden vi gør det på.

Fotoeksempler

Billede 1 af 7 (Image credit: Future) Billede 2 af 7 (Image credit: Future) Billede 3 af 7 Et eksempel på ultravidvinkel-kameraer i Galaxy S20 (Image credit: Future) Billede 4 af 7 A similar shot with the standard camera (Image credit: Future) Billede 5 af 7 A 3x optical zoom image (Image credit: Future) Billede 6 af 7 (Image credit: Future) Billede 7 af 7 (Image credit: Future)

5G

Galaxy S20 er den første mainstream-telefon med 5G. Kun 1% af smartphones fra 2019 var 5G-telefoner og de fleste var blot dyrere udgaver af 4G-flagskibe.

S20 er i sin grundessens en 5G-telefon – men du kan også stadig få den i en lidt billigere 4G-variant her i Danmark. 5G er dog denne gang normen og downloadhastighederne kan potentielt nå op på 200Mbps, 6x hurtigere end 4G-hastiigheder i nogle dele af verden.

Dette afhænger da i høj grad af netværk og teleudbyder, men selv om vi ikke rigtig kan udnytte det herhjemme endnu, gør det Samsungs telefon fremtidssikret, at det er indbygget allerede. Vi er dog nødt til at adskille 5G-evenerne i Galaxy S20 med det du finder i S20 Plus og Ultra. Selvom alle tre understøtter sub-6-teknologien, er det kun Plus og Ultra, som har mmWave antenner, som kan opnå endnu højere hastigheder.

(Image credit: Future)

Rækkevidden på mmWave er begrænset, så du skal være relativt tæt på en mast for at få et signal – vi har dog testet det, og fik 1,4Gbps i maj 2019, da vi testede MmWave 5G i Chicaco på Verizons nye 5G-netværk (dog med en anden enhed).

Så selvom S20 er hurtig (har vi endnu ikke haft mulighed for at teste den af i praksis). De større søskende vil være endnu hurtigere, hvis din udbyder kommer til at understøtte mmWave. Sub-6 skulle dog være nok til de fleste.

Ydelse og software

(Image credit: Future)

Galaxy S20 er udstyret med to forskellige chipsæts. Her i Danmark får vi Samsungs eget Exynos 990-chipsæt imens de i USA får Qualcomms Snapdragon 865-chipsæt. Vores testmodel var udstyret med Exynos 990 og vi oplevede en fremragende ydelse i alle tests. Den er kraftig nok til alt hvad man har brug for, uanset om der er tale om spil eller hurtig start af apps. I Geekbench 5 fik Exynos 990-udgaven af telefonen en multi-core-karakter på 2699. Det er et stykke under Exynos 990 Galaxy S20 Plus, som fik 3034 og Snapdragon Snapdragon 865-udgaven af S20 Ultra, som fik en karakter på 3286.

S20 klarer sig meget bedre end S10 5G fra 2019, som fik en gennemsnitskarakter på 2197 og OnePlus 7T Pro, som fik 2584. Disse karakterer betyder ikke meget for den almindelige bruger, men det er positivt at se Galaxy S20s karakter reflekteret i dagligt brug.

5G-varianten af telefonen er udstyret med 12GB RAM. Det kan tænkes, at nogle opgaver afvikles lidt langsommere på 4G-versionen, da denne kun er udstyret med 8GB RAM, men masser af flagskibe har kun 8GB, og vi forventer stadig god ydelse også fra dén telefon. VI oplevede ingen problemer med ydelsen i Galaxy S20, men vil teste Snapdragon 865-modellen af, når vi får mulighed for det og opdatere.

Galaxy S20 kører med Android 10 – nyeste og bedste version af Googles styresystem. Samsung egen One UI er lagt oven på, så den ligner ikke andre Android-telefoner, som ikke kommer fra Samsung. Designet er pænt og let at bruge. Samsung har inkludere flere af sine egne apps, men du er ikke tvunget til at bruge dem og kan let slette dem og holde dig til Googles. Du er begrænset til 128GB lagerplads i Galaxy S20 – den findes ikke større. Det skulle dog være nok til de fleste, men planlægger du at optage en masse 4K-video, bør du investere i et microSD-kort. Telefonen understøtter kort på op til 1TB – har du brug for mere end det, skal du i stedet kigge på Galaxy S20 Ultra eller Galaxy S20 Plus, som har 256GB og 512GB lagerplads.

Batterilevetid

Er der én ting vi kan konkludere omkring 5G, er det at den hurtige internetteknologi sluger meget strøm. Med det in mente er Galaxy S20 udstyret med et 4,000mAh-batteri, som er en opgradering af de 3,400mAh i S10. Det er en god opgradering, da vi oplevede, at S20 klarer sig igennem en dag med et gennemsnitligt brug – ofte havde vi stadig omkring 20% tilbage ved dagens afslutning.

(Image credit: Future)

Vi oplevede dog i sjældne tilfælde, at batteriet blev hurtigt drænet, men dette skete kun ved tungere brug – eksempelvis når vi skruede helt op for lysstyrken og benyttede opdateringshastigheden på 120Hz. Så vil du drage fuldt nytte af den nye skærm, må du være forberedt på et større strømforbrug. Samsung hurtigopladning fungerer godt – har du den rigtige oplader kan du gå fra nul til 100% på under en time. Der er også trådløs opladning med 15W og selvom det ikke er ligeså hurtigt som den kablede version, er det en rar funktion at have med. Som sidste års S10-modeller er der mulighed for omvendt opladning, som gør S20 i stand til at oplade eksempelvis dine Galaxy Buds fra bagsiden af din telefon. Du kan dog også oplade alt andet som understøtter Qi-opladning. Vær dog opmærksom på, at du vil dræne dit eget batteri ganske hurtigt.

Køb den hvis...

Du er ude efter din første 5G-telefon 5G-versionen af Samsung Galaxy S20 er perfekt til dig, som vil være fremtidssikret i forhold til forbindelsesteknologi. Det er ikke så vigtigt her og nu, men noget du vil sætte pris på, når 5G-netværk bliver mere udbredte.

Du vil have et flagskib, der ligger godt i hånden Du vil ofte se, at en kraftig telefon almindeligvis betyder en større enhed, men det er ikke tilfældet med Galaxy S20, som stadig ligger godt i hånden. Ikke alle vil kunne bruge den med én hånd, men det er det tætteste du kommer i en flagskibstelefon fra Samsung.

Du vil have det bedste kamera, men har ikke brug for 100x zoom Samsung Galaxy S20 Ultra har et par banebrydende funktioner i kraft af sit 108MP-kamera og 100x zoom, men også kameraerne i Galaxy S20 er virkelig gode. Især auto-modus fungerer fantastisk godt og vi har fået taget nogle meget imponerende billeder med telefonen.

Køb den ikke hvis...

Du har et stramt budget Ser vi bort fra 4G-versionen, kommer du til at betale mere for Samsung Galaxy S20 end sidste års Galaxy S10. Vil du være fremtidssikret med en 5G-version, bliver det derfor en dyr fornøjelse.

Du forventer en stor opgradering i forhold til S10 Selvom Samsung byder på nogle imponerende opgraderinger, er det måske ikke nok, til at udskifte din Galaxy S10. Ejer du allerede sidste års model, bliver du næppe blæst væk af nyskabelserne. Dette er en telefon til de, som opgraderer fra en ældre Samsung-telefon, eksempelvis Galaxy S8 eller S9.