Samsung går imod strømmen

Samsung planlægger at øge kapaciteten af sin chipproduktion yderligere i 2023.

Det sker trods økonomisk usikkerhed, det beretter nyhedsbureauet Reuters ifølge Computerworld.

Den sydkoreanske tech-gigant vil øge sin produktion på virksomhedens P3-fabrik i Pyeongtaek.

Fabrikken vil blive udvide kapaciteten for 12-tommer wafere til DRAM-hukommelseschips.

Samtidig øger virksomheden kapaciteten for 4-nanometer chips, som også vil blive tilføjet til produktionen.

Der vil også blive tilføjet mindst 10 ekstra EUV-chipproduktionsmaskiner til produktionsflåden i de kommende år, skriver Computerworld.

Det nye tiltag er bemærkelsesværdigt. Mange chipproducenter lider i øjeblikket under et ugunstigt økonomiske klima og har derfor valgt at nedskalere produktionskapaciteten.

For manges vedkommende skyldes det også den reducerede efterspørgsel på chips.

Den sydkoreanske tech-gigant meddelte i en tidligere udtalelse, at de ikke har planer om at nedskalere chipproduktionen og ønsker at holde fast i sine investeringsplaner.

Et argument for at gøre, som Samsung gør, er, at når den økonomiske udvikling vender, så kan virksomheden står parat til at drage fordel af den stigende efterspørgsel på disse chips. Det rapporterer Computerworld.