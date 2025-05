Samsung Galaxy S25 Edge får Corning Gorilla Glass Ceramic 2

Samsung og Corning annoncerede i dag, at Galaxy S25 Edge vil være udstyret med Corning Gorilla Glass Ceramic 2, et nyt keramisk glas, der giver avanceret beskyttelse med en ny, tynd formfaktor. Samsung og Corning er gået sammen om at sikre, at S-seriens førsteklasses oplevelse kombinerer elegance med modstandsdygtighed.

Gorilla Glass Ceramic 2 giver endnu mere styrke, en funktion, som Corning Gorilla Glass er kendt for. Ved at kombinere Cornings avancerede glasteknologi med Samsungs egenudviklede forarbejdnings- og forstærkningsteknologier vil Gorilla Glass Ceramic 2 give Galaxy S25 Edge et slankt, men stærkt design.

Gorilla Glass Ceramic 2 indeholder krystaller, der er indlejret i dets glasmatrix, hvilket forbedrer holdbarheden og evnen til at aflede dannelse af revner i skærmdækslet. Synergien mellem glas- og krystalkomponenterne er udviklet til at give øget styrke samt bibeholdelse af den høje optiske gennemsigtighed. Cornings proces for ionbytning fungerer som en yderligere beskyttelse af det glas-keramiske materiale og forbedrer den bevarede styrke i displaydækslet som en central del af den øgede modstandsdygtighed.

Ud over det, ved vi faktisk ikke mere om specifikationerne eller hvornår Galaxy S25 Edge bliver tilgængelig. Lige nu ligger der en lidt fesen teaser om Galaxy S25 Edge på YouTube, men de opfordrer til at følge med i lanceringen af Galaxy S25 Edge på Samsungs YouTube-kanal kl. 02.00 den 14. maj (natten imellem tirsdag og onsdag), for at få information og detaljer om lancering og tilgængelighed af den kommende mobil.