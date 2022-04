Samsung åben for selvreparation

I løbet af den kommende sommer skal det være muligt for amerikanske Samsung-kunder at reparere deres egne Galaxy S20- og S21-mobiler samt Galaxy Tab S7+. Det skriver Samsung i en pressemeddelelse. Den helt nye S22-serie er endnu ikke på listen.

For nuværende må kunderne stole på virksomhedens interne reparationsservice, der som de eneste kan reparere enhederne.

Både Samsung og Apple er tidligere gået langt for at forhindre andre i at reparere deres produkter. Blandt andet ved at benytte sig af ikke-aftagelige batterier eller hukommelse samt en helt speciel lim.

Selv har de argumenteret for, at dette skal sikre, at produkterne repareres korrekt via autoriserede reparationstjenester, men begrænsningerne har ifølge rettighedsforkæmpere været med til at holde priserne for reparationer kunstigt høje.

"I mange tilfælde er prisen for at reparere en smartphone tæt på - hvis ikke højere - end hvis man erstatter det hele. Det er en strategi, som tilskynder, at folk køber nye enheder i stedet for at reparere dem", har direktør Pedro Pacheco for researchfirmaet Gardner tidligere udtalt til CNN.