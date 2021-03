Kommende Qualcomm-topchef advarer: Manglen på computerchips vil ikke lette før udgangen af 2021

Den kommende administrerende direktør for Qualcomm, Cristiano Amon har advarer om, at den globale mangel på computerchips forårsaget af virkningerne af corona-pandemien muligvis ikke vil se en bedring før slutningen af 2021.

Da Covid-19 spredte sig over hele kloden, vedtog regeringer lockdown-begrænsninger og sociale distanceforanstaltninger, der havde en uundgåelig indvirkning på efterspørgslen efter forbrugerelektronik, herunder smartphones.

Mange mennesker udskød eller opgav køb på grund af økonomiske bekymringer, eller fordi de fysisk ikke kunne gå i en butik. Som et resultat heraf reducerede leverandører deres ordrer, og produktionen blev nedskaleret.

Qualcomms mangel på computerchips

Imidlertid er efterspørgslen steget hurtigere, end branchen forventede, og det påvirker ikke kun fremstillingen af smartphones, men også biler, spilkonsoller og mange andre produkter.

Nyere forskning fra Gartner viser, at pandemien har styrket salget af mange produkter, mens den udbredte anvendelse af cloud computing-tjenester til arbejde og uddannelse betød, at der var et større behov for datacenterteknologi.

Samlet set øgede de ti største mellemleds-forbrugere deres forbrug med ti procent i løbet af året, og øgede deres andel fra 40,9% af markedet til 42%.

I et interview med CNET udtalte Amon, at manglen betød, at Qualcomm kæmpede for at sikre sig nok chips til at imødekomme kravene fra smartphone-kunder, der ønsker at integrere virksomhedens teknologi i deres håndsæt.

Dette, sagde han, er den største udfordring, han stod overfor, alt imens han forbereder sig på at overtage kontrollen over branchens mest indflydelsesrige chipdesigns på et tidspunkt, hvor det håber, at 5G vil stimulere smartphone-markedet.

"Hvis du spurgte mig, 'hvad holder dig vågen om natten?' ville jeg svare, at lige nu er det denne forsyningskædekrise, vi har i mellemleds-industrien", blev han citeret for at sige.

Mens Amon forventer, at situationen forbedres inden årets udgang, har han foreslået, at industrien tager ved lære af det skete, og investerer i produktionskapaciteter, der kan afhjælpe fremtidige kriser.

Amon, der kom til virksomheden som ingeniør tilbage i 1995, erstatter Steve Mollenkopf i juni, da denne går på pension.

Som præsident er den 50-årige Amon ansvarlig for Qualcomms mellemleds-forretning, og har været med til at udvikle sin 5G tekniske køreplan og strategi.

5G-netværk får strøm til en lang række enheder ud over smartphones og understøtter nye forretnings-, industri- og IoT-applikationer (Internet of Things). Dette øgede omfang ses som en enorm mulighed for Qualcomm.

Via CNET