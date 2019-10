De 6 bedste telefoner til seniorer i 2019: 6 smartphones der egner sig til ældre mennesker.

Den bedste telefon til seniorer i 2019 afhænger i høj grad af den enkeltest kendskab til og tryghed i forhold til teknologi. Der er her mere end ét korrekt svar sammenlignet med vores sædvanlige anbefalinger af de bedste telefoner . Heldigvis er der også et bredt udvalg af telefoner, der henvender sig specifikt til seniorers unikke behov og dermed et perfekt match til de tech-smarte bedsteforældre eller senioren som blot vil kunne komme i kontakt med sin familie.

Store eller enkle skærme er et godt bud til enhver senior, da de er det færreste, der får bedre syn med alderen. Behovet kan dog variere. Hvor helbredet er den afgørende faktor, har nogle telefoner en indbygget alarmknap. Hvor nogle kan have problemer med at tabe telefonen, kan enhedens holdbarhed eller mulighed for beskyttende covers være vigtig. Der findes ikke en telefon, der kan det hele – i hvert fald ikke endnu.

Uanset situationen har vi vores topanbefalinger til seniorer klar, og vi forklarer fordelene ved hver enkelt model.

Telefoner til tech-smarte seniorer:

iPhone 8 Plus

Meget hurtig

Stor og skarp skærm

Dyr

Bør have et cover

Til den tech-smarte senior findes der ikke noget enklere bud end iPhone 8 Plus . Den har de bedste features og ydelse samt et 5.5 tommer stor og skarp skærm. Iphone 8 Plus er ikke billig, men den har til gengæld den fordel, at problemer hurtigt kan løses via en søgnin på internettet.

At holde kontakten til familien er let med en iPhone og den kraftfulde iPhone 8 Plus har en god og hurtig forbindelse. Seniorer med en iPhone kan også drage nytte af den næsten gnidningsfri overgang imellem iPhone og iPad, når de får brug for en større skærm. Til seniorer der investerer i denne telefon, anbefaler vi desuden et iPhone 8 Plus cover , da for- og bag-side i glas ikke tåler at blive tabt på jorden.

Læs mere om iPhone 8 Plus her

iPhone 7 Plus

Billigere end den nyeste model

Stor og skarp skærm

Stadig dyr

Bør have et cover

Vil man spare lidt penge og gå lidt ned i ydelse, er iPhone 7 Plus også et glimrende bud. iPhone 8 Plus er i store træk blot en opgraderet iPhone 7 Plus. Med den ældre model får du derfor stadig en skarp skærm på 5.5 tommer, hurtig indmad, og et styresystem der er let at finde rundt i ( Apples iOS 12 ).

Ligesom med den nyere model, findes der et stort udvalg af etuier til iPhone 7 Plus. Men selvom et etui er et fornuftigt køb til iPhone 8 Plus, er det ikke lige så nødvendigt med den ældre iPhone 7 Plus. Dette skyldes, at den gamle model har en skal af aluminium, og der er derfor mindre glas, der kan gå i stykker, hvis den ryger på gulvet.

Læs mere om iPhone 7 Plus her

Samsung Galaxy S9 Plus

Stor 6.2 tommer skærm

Mange funktioner

Hurtig

Ikke den letteste telefon at bruge

Høj pris

Samsung byder også ind med en smart telefon til seniorer, ikke mindst takket være den kæmpe 6.2 tommer skærm på Galaxy S9 Plus . Med en skærm på den størrelse, kan brugerne ændre størrelsen på tekst og alligevel have masser af plads tilbage. En fingeraftrykslæser, iris-scanner og låsen op med ansigtet gør det desuden let at låse telefonen op.

Med den nyeste og hurtige Snapdragon 845 eller Exynos 9810-chipset, er Galaxy S9 vanvittig hurtig. Det imponerende kamera vil gøre det let at holde kontakten med familien. Den er måske dyr, men den kan det hele. En IP68-certificering betyder, at du ikke skal købe en ny, hvis der kommer lidt vand på den, men vi anbefaler stadig et cover, hvis du er bange for at tabe den. Med stemmeassistenten Bixby, kan du, hvis du kan tale engelsk, få hjælp til at navigere i menuerne og ændre telefonens indstilinger. Det er en vidunderlig telefon til tech-smarte seniorer.

Læs mere om Galaxy S9 Plus her

OnePlus 6

Hurtig at bruge

Ren Android installation

Stor skærm

Bør have et cover

Ikke billig

OnePlus 6 giver en meget ren og enkel Android-oplevelse til seniorer, så brugergrænsefladen er ikke overdrevent kompliceret. Dertil har den kraftig indmad og en imponerende skærm på 6.28 tommer, hvilket gør den til en passende rival til Galaxy S9 Plus men til en langt lavere pris.

Det er måske ikke den billigste OnePlus, men det er en af deres mest overkommelige flagskibstelefoner netop nu. Den er let vandafvisende, så et stænk i ny og næ eller et par dråber regn bør ikke være et problem. Vi anbefaler dog stadig et OnePlus 6 cover .

Læs mere om OnePlus 6 her

Moto G6

Rimelig pris

Stor, skarp og lys skærm

Let vandafvisende

Bør have et cover

Et overkommeligt men stadig godt bud er Moto G6 . Den koster cirka en tredjedel af de bedste flagskibsmodeller, men har stadig mange af de samme funktioner. Den har en elegant metalramme med glas på front og bag. Vi anbefaler et cover. Og til seniorer der har brug for at øge skriftstørrelsen, er den 5.7 tommer store Full HD+ skærm rigeligt stor.

Kompetent indmad, en fingeraftrykslæser og speciel styring via håndtegn afrunder oplevelsen på Moto G6. Den har alle kvalifikationerne til at holde forbindelsen til familien og et vandafvisende ydre, der hjælper med at beskytte den, såfremt det skulle blive nødvendigt.

Læs mere om Moto G6 her

Enkle telefoner til seniorer:

Nokia 3310 3G

Enkelt og holdbart design

Lang batterilevetid

Kan ikke købes overalt

Dyr i forhold til hvad den kan

Nogle seniorer vil måske ikke have en ny og smart smartphone, og rene senior-telefoner som eksempelvis Doro-telefonerne kan også være for ekstreme, om end til den anden side. Her kan man i stedet overveje den nye Nokia 3310. Den er en simpel telefon, der er let at bruge og har de basale funktioner der skal til, for at holde kontakten med venner og familie. Det indbyggede batteri holder længe, så du skal ikke være bekymret for at miste forbindelsen.

Nokia 3310 understøtter opkald, tekstbeskeder og sågar lidt sociale medier. Et simpelt kamera kan desuden hjælpe med at dele ting med venner og familie. Dertil er det en særdeles holdbar lille telefon, så du behøver ikke at bekymre dig om, at den går i stykker, hvis du taber den. Fik vi sagt, at den også er billig?