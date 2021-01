Dette er vores liste over de bedste 5G-mobiler på markedet netop nu, så hvis du vil have en telefon, som er forberedt på fremtidens teknologi, kan du trygt læse videre. 5G er betydeligt hurtigere og mere pålideligt end 4G.

Her er de bedste telefoner fordelt på producenterne Samsung-telefoner Huawei-telefoner iPhones LG-telefoner Motorola-telefoner Sony-telefoner Nokia-telefoner Oppo-telefoner Xiaomi-telefoner Honor-telefoner OnePlus-telefoner

I 2020 tændte mobiludbyderne for deres 5G-netværk i Danmark. Hvis du ikke allerede har anskaffet dig en 5G-telefon, er 2021 måske året, hvor du kommer med på 5G-bølgen og køber en 5G-telefon.

5G-telefoner er ikke længere vanvittigt dyre, så hvi du vil have den bedste mobil, uden at sprænge banken, kan du lige så godt vælge en model med 5G.

5G giver dig meget højere datahastigheder på din telefon, faktisk hurtigere end wi-fi for de fleste. Det er også mere pålideligt end 4G, så din forbindelse ikke ofte falder ud uden grund.

Men med så mange forskellige 5G-smartphones på markedet kan det være virkelig svært at vide, hvad der er bedst for dig, især hvis du har en bestemt grund til at købe en telefon eller arbejder inden for et bestemt budget.

Hos TechRadar tester vi hver ny 5G-telefon, der kommer på markedet, så vi har en god idé om, hvordan de alle fungerer. Og vi sammenligner dem. Vi har brugt den viden til at sammensætte denne købsvejledning til at hjælpe dig med at finde ud af, hvilken 5G-telefon er bedst til dig.

Denne liste over de bedste 5G-telefoner er dog ikke kun en kopi af vores almindelige bedste smartphones-guide - vi har overvejet de vigtigste anvendelser af 5G og sammensat en liste, der fokuserer på en række nøglepunkter.

Hver af disse poster har en 'bedste' model og en 'andenplads'. Så kan du vælge inden for kategorierne, hvilket er især vigtigt i betragtning af at ikke alle vores bedste telefonvalg er tilgængelige i Danmark.

Den bedste 5G-telefon i alle prisklasser

1. Samsung Galaxy S20 Den bedste 5G-mobil netop nu Lanceringsdato: Marts 2020 | Vægt: 163 g | Mål: 151.7 x 69.1 x 7.9mm/161.9 x 73.7 x 7.8mm | OS: Android 10 | Skærmstørrelse: 6,2/6.7 tommer | Opløsning: 1440 x 3200 | CPU: Snapdragon 865 / Exynos 990 | RAM: 8/12 GB | Lager: 128GB (S20) eller 128GB/256GB/512GB (S20 Plus) | Batteri: 4,000mAh/4500mAh | Kamera: 12MP + 64MP + 12MP | Frontkamera: 10MP Den bedste skærm på en smartphone Fremragende kameraer Den bliver dyrere og dyrere Små forbedringer i forhold til S10

Alle telefoner i Samsung Galaxy S20-serien er alle tilgængelige med 5G-versioner, men vi vil foreslå, at basismodellen er den bedste løsning, da den kombinerer masser af top-end-funktioner med en (relativt) lav pris.

Som med de fleste Samsung-telefoner har S20-telefonerne fremragende skærme med AMOLED-paneler, og de hæver opdateringshastigheden til 120Hz. De har også top-end chipsæt og kameraer med masser af softwaretricks, der hjælper dig med at tage det bedst mulige billede.

Selvom Samsung Galaxy S20 mangler nogle tricks fra de telefoner, der ligger i en højere prisklasse, Galaxy S20 Plus og Galaxy S20 Ultra, mener vi, at den lavere pris gør Samsung Galaxy S20 mere tilgængelig og har bedre værdi for pengene.

Læs hele vores Samsung Galaxy S20 anmeldelse

2. OnePlus 8 Pro Den bedste OnePlus indtil nu Lanceringsdato: : April 2020 | Vægt: 199g | Mål: 165.3 x 74.35 x 8.5mm | OS: Android 10 | Skærmstørrelse: 6.78 tommer | Skærmopløsning: 3168 x 1440 | CPU: Snapdragon 865 | RAM: 8/12GB | Lager: 128/256GB | Batteri: 4,510mAh | Kamera: 48MP+48MP+5MP+8MP | Frontkamera: 16MP 6.044 kr. Læs mere hos Computersalg DK En af de bedste skærme på markedet 5G og masser af kræfter Opladning både frem og tilbage Den dyreste OnePlus til dato Mindre lagerplads end i grundmodellen vs 7T Pro

OnePlus 8 Pro er en af de bedste telefoner på markedet, så selvfølgelig kommer den med 5G som standard. Og så er den også en af de bedste 5G-telefoner.

Bortset fra 5G er højdepunktet utvivlsomt skærmen, som er en 6,78-tommer buet, flydende AMOLED-skærm med 513 pixels per tomme. Den har også en 120Hz opdateringshastighed, som er højere end de fleste telefoner, og kan hjælpe interaktioner med at føles mere glidende.

Dette er en flagskibstelefon, og den har også flagskibsstyrke med et Snapdragon 865-chipsæt og op til 12 GB RAM. De fire kameraer på bagsiden giver fine 48MP-billeder og 3x optisk zoom samt 30x digital zoom.

Når vi taler om batteriet, er dette den første OnePlus-telefon, der understøtter trådløs opladning, samt den første, der er modstandsdygtig over for vand. Man kan faktisk sige, at den er den første, hvor der ikke er gået på kompromis med noget som helst.

Læs hele vores OnePlus Pro 8 anmeldelse

Den bedste billige 5G-telefon

1. Motorola One 5G også kendt som Moto G 5G Plus, afhængigt af land Lanceringsdato: : Juli 2020 | Vægt: 207g | Mål: 168.3 x 74 x 9.7mm | OS: Android 10 | Skærmstørrelse: 6.7 tommer | Opløsning: 1080 x 2520 | CPU: Snapdragon 765 | RAM: 4GB/6GB/8GB | Lager: 64/128GB | Batteri: 5,000mAh | Kamera: 48MP+8MP+5MP+2MP | Frontkamera: 16MP+8MP Føles smart at bruge Langvarigt batteri Lidt for følsom fingeraftrykssensor Irriterende Google Assistent-knap

Denne telefon har forskellige navne, afhængigt af hvor du bor - i nogle regioner som USA hedder den Motorola One 5G, i andre som Storbritannien er det Moto G 5G Plus. Uanset hvor du bor, er denne telefon dog den mest overkommelige 5G-telefon, du kan købe.

Motorola One 5G er en stor telefon med en 6,7-tommers skærm og en sidemonteret fingeraftrykssensor. Telefonens processor, kamerafunktion og skærm er alle bedre, end du ville forvente til den lave pris.

Nej, det er ikke en perfekt telefon, og de ting, der giver den lave pris (og nogle af Motorolas særegenheder) bringer den ned på nogle punkter. Men hvis du leder efter en 5G-telefon uden en høj pris, skal du starte her.

Læs hele vores Motorola One 5G anmeldelse

2. Oppo Find X2 Lite En ganske good all-round telefon Lanceringsdato: Maj 2020 | Vægt: 180g | Mål: 160 x 74.3 x 8mm | OS: Android 10 | Skærm: 6.4-tommer | Opløsning: 1080 x 2400 | CPU: Snapdragon 765G | RAM: 8GB | Lagerplads: 128GB | Batteri: 4,025mAh | Kamera: 48MP + 8MP + 5MP +2MP | Frontkamera: 32MP Ligger godt i hånden Nydelig skærm Til tider langsom Lidt overflødelige bagkameraer

Hvis du leder efter en 5G-telefon, der er stilfuld og overkommelig, er Oppo Find X2 Lite noget for dig. Den ser godt ud og har et matchende display. Det eneste problem? Som med de fleste Oppo-telefoner er den ikke tilgængelig i alle lande, og det omfatter desværre Danmark. Men så kan den jo bestilles på nettet. Det betyder dog, at den ikke vores topvalg som den bedste billige 5G-telefon.

Hvis du bor et sted, hvor du kan købe Oppo Find X2 Lite, finder du ud af, at den er ret god, når det nu er en 'budgettelefon'. Den har fine specs med et godt chipsæt, kraftige bagkameraer og noget af den bedste software, vi har set.

Som listen ovenfor afslører, er den ikke perfekt, men vi havde det sjovt med at bruge den, og den slår andre telefoner til samme pris og endda dyrere rivaler på nogle få men vigtige områder.

Læs hele vores Oppo Find X2 Lite anmeldelse

Den bedste 5G-telefon til gaming

1. Nubia Red Magic 5G Ren magi til gaming Lanceringsdato: Marts 2020 | Vægt: 218g | Mål: 168.6 x 78 x 9.8mm | OS: Android 10 | Skærm: 6.65-tommer | Opløsning: 1080 x 2340 | CPU: Snapdragon 855 | RAM: 8GB/12GB/16GB | Storage: 128GB / 256GB | Batteri: 4,500mAh | Kamera: 64MP + 8MP + 2MP | Frontkamera: 8MP Fremragende 144 MHz skærm Funktionelle og smarte "skulderknapper" Softwarefejl Manglende muligheder for at brugertilpasse OS

Nubia Red Magic 5G har alt, hvad du vil have i en gamingtelefon - en FHD + AMOLED-skærm med en 144Hz opdateringshastighed, en topprocessor samt masser af RAM og et langtidsholdbart batteri med mulighed for hurtig opladning.

Du vil ikke umiddelbart kunne købe Red Magic 5G i alle regioner - heller ikke Danmark, men den kan bestilles på nettet, og hvis du leder efter en 5G-gamingtelefon, bør den helt sikkert være dit førstevalg.

Vi fandt nogle softwareproblemer med telefonen, men hvis du er en mobilgamer, kan den let håndtere alt, du bruger den til, især hvis du vil spille spil online, når du er ude (takket være 5G-tilslutning).

Læs hele vores Nubia Red Magic 5G anmeldelse

2. Asus ROG Phone 3 En relativt overkommelig 5G-mobil Lanceringsdato: Juli 2020 | Vægt: 240g | Mål: 171 x 78 x 9.9mm | OS: Android 10 | Skærm: 6.59-tommer | Resolution: 1080 x 2340 | CPU: Snapdragon 865 Plus | RAM: 8GB/12GB/16GB | Lagerplads: 128GB/256GB/512GB | Batteri: 6.000mAh | Kamera: 64MP + 13MP + 5MP | Frontkamera: 24MP 11.419 kr. Læs mere hos My-phoneshop.dk Topspecifikationer Smarte fysiske knapper Middemådige kameraer Ikke alle spil fungerer med knapperne

Asus ROG Phone 3 er efter vores vurdering den næstbedste 5G-telefon til gaming, og det er bestemt en svær beslutning i betragtning af, attelefonen har masser af fantastiske spilfunktioner samt to separate USB-C-porte til tilslutning af tilbehør.

Hovedårsagen til, at denne telefon ikke når op foran sin Nubia-rival, er prisen, da det er en ret dyr premium gamingtelefon. Prisen er dog berettiget, de telefonen har topfunktioner og specifikationer, selvom Red Magic også har mange af dem.

Men vær forvisset om, at denne telefon er fantastisk til at spille spil, især hvis du spiller online takket være 5G-forbindelsen.

Læs hele vores Asus ROG Phone 3 anmeldelse

Den bedste 5G-telefon til at se og streame indhold

1. iPhone 12 Pro Max Den største iPhone med en fantastisk skærm Lanceringsdato: November 2020 | Vægt: 228g | Mål: 160.8 x 78.1 x 7.4mm | OS: iOS 14 | Skærm: 6.7-tommer | Opløsning: 1284 x 2778 | CPU: A14 Bionic | RAM: 6GB | Lagerplads: 128GB/256GB/512GB | Batteri: 3.687mAh | Kamera: 12MP + 12MP + 12MP + TOF | Frontkamera: 12MP 7.995 kr. Læs mere hos Phonetrade.dk Fantastisk skærm Kraftfuldt kamera Næsten for stor Den dyreste iPhone

IPhone 12 Pro Max har vundet priser for sin skærm, så det er ikke underligt, at den kommer ind på vores 5G-telefonliste i 'skærm'-kategorien.

Med sin store 6,7-tommer OLED-skærm, stor kontrast og skarpe billeder er iPhone 12 Pro Max fantastisk, uanset om du bruger Apples egne tjenester som Apple TV Plus eller andre som fx Netflix.

Telefonen har også en bedre batterilevetid end sine forgængere, så det at kunne streame, når du pendler til og fra arbejde, er absolut en mulighed. Netop muligheden for 5G-tilslutning gør det også nemt at downloade film på farten.

Læs hele vores iPhone 12 Pro Max anmeldelse

2. Sony Xperia 1 II En god telefon til nichebrugere Lanceringsdato: Maj 2020 | Vægt: 181,4g | Mål: 165.1 x 71.1 x 7.6 mm | OS: Android 10 | Skærm: 6.5-tommer | Opløsning: 1644 x 3840 | CPU: Snapdragon 865 | RAM: 8GB | Lagerplads: 256GB | Batteri: 4,000mAh | Kamera: 12MP + 12MP + 12MP | Frontkamera: 8MP 2.816 kr. Læs mere hos Dustinhome.dk Helt fantastisk display 3,5 mm jackstik vender tilbage Svær at holde Meget høj pris

Sony Xperia 1 II er den eneste telefon på denne liste med en 4K-skærm, så hvis du har brug for den højest mulige opløsning for at se indhold, er dette enheden til dig. Derudover har det et format på 21: 9, hvilket betyder, at der ikke er sorte bjælker over og under de film, du ser.

Telefonen er også fremragende på andre områder, med en hurtig processor, der gør den til en god gamingtelefon, og et 3,5 mm hovedtelefonstik er godt for tilhængere af kablet lyd.

At den ikke er den bedste telefon til medieforbrug, skyldes hovedsageligt, at iPhone 12 Pro Max slår den på nogle få områder, men det skyldes også, at den har en ret høj pris.

Læs hele vores Sony Xperia 1 II anmeldelse

Den bedste lille 5G-telefon

1. iPhone 12 mini Den 5G-telefon del ligger bedst i lommen Lanceringsdato: November 2020 | Vægt: 135g | Mål: 131.5 x 64.2 x 7.4 mm | OS: IOs 14 | Skærm: 5.4-tommer | Opløsning: 1080 x 2340 | CPU: a14 Bionic | RAM: 4GB | Lagerplads: 64GB/128GB/256GB | Batteri: 2,227mAh | Kamera: 12MP + 12MP | Frontkamera: 12MP 5.295 kr. Læs mere hos Phonetrade.dk Det mindre design ser godt ud Fantastisk skærm Middelmådig batterilevetid Trådløs opladning er langsom

Som den mindste i serien, har iPhone 12 mini en relativt lille 5,4-tommer skærm. Den er lille og praktisk og passer let i lommen eller hånden.

Telefonen har dog de fleste specifikationer som de større iPhone 12-søskende, herunder den samme processor, kameraer, 5G og MagSafe-teknologi. Dn er virkelig et sandt kraftværk, så du bør ikke bedømme den ud fra dens størrelse.

Det fine design rejser dog et eller to spørgsmål, især i batteriafdelingen - batteriets levetid er ikke god, og den trådløse opladning er noget langsom. Samlet set er det dog den telefon, du leder efter, hvis du leder efter en lille 5G-telefon.

Læs hele vores iPhone 12 mini anmeldelse

2. Google Pixel 5 Lille efter moderne telefonstandarder Lanceringsdato: Oktober 2020 | Vægt: 151g | Mål: 144.7 x 70.4 x 8 mm | OS: Android 11 | Skærm: 6-tommer | Opløsning: 1080 x 2340 | CPU: Snapdragon 765G | RAM: 8GB | Lagerplads: 128GB | Batteri: 4,080mAh | Kamera: 12.2MP + 16MP | Frontkamera: 8MP 6.437 kr. Læs mere hos Computersalg DK Fantastisk kamerasoftware Ren Android-grænseflade Intet tele-kamera Middelmådig natfotografering

Google Pixel-telefoner har det med at være mindre end de gennemsnitlige flagskibstelefoner, og , og det er bestemt tilfældet med Pixel 5, da dens 6-tommer skærm er meget mindre end de fleste 5G-telefoner.

Det gør, at den er nem at have med sig og bruge, og det er bare enaf grundene til at vælge den - den har også en dejlig ren Android-grænseflade, et metaldesign, der er forfriskende i forhold til masser af plast- eller glas, og så er der den fantastiske kamerasoftware, som Google er kendt for.

Som alle telefoner er den ikke perfekt med kun nogenlunde kamerahardware, og det er faktisk heller ikke den mindste 5G-telefon, da iPhone 12 mini er mindre. Men hvis du er en Android-fan og vil have en minitelefon, er dette din bedste mulighed.

Læs hele vores Google Pixel 5 anmeldelse