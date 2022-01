Snapdragon 8 Gen 1 - nyheder, kompatible telefoner og nye funktioner

Hvis du er fan af Android-telefoner, er Snapdragon 8 Gen 1 en vigtig nyhed, da dette chipset vil sidde i mange af de bedste Android-telefoner i 2022.

Den er udviklet af Qualcomm, som første gang præsenterede Snapdragon 8 Gen 1 på sin årlige Tech Summit. Dette chip kommer med nye funktioner og muligheder, og vil snart være at finde i topmobiler, der kommer på markedet i 2022.

Det er efterfølgeren til Snapdragon 888 (og Snapdragon 888 Plus), der blev introduceret i 2020 og findes på smartphones som Galaxy S21 FE, OnePlus 9 Pro, Oppo Find X3 Pro og Xiaomi Mi T11 Pro.

Det betyder, at vi sandsynligvis vil se 8 Gen 1 i de næste versioner af de her telefoner, og vi regner med, at producenter som Samsung, Oppo, Xiaomi, OnePlus, Motorola, Realme og mange flere vil bruge denne chip i deres absolut bedste smartphones.

Den kommer til at være en af de stærkeste chipset på markedet, så den vil nok være forbeholdt de dyreste modeller. Hvis du er smartphone-fan, har du sikkert bemærket, at det nye chipset denne gang også har en ny navngivningsstruktur. Vi forventede, at den næste chip ville blive kaldt Snapdragon 898, men Qualcomm er altså nu skiftet til det de selv kalder en mere "forenklet" navngivningsstruktur.

De vigtigste nyheder

Hvad er det? Det næste og absolut bedste Android chipset fra Qualcomm

Det næste og absolut bedste Android chipset fra Qualcomm Hvornår kommer det? Vi forventer at se de de næste topmodeller, der bliver præsenteret i år.

Hvilke telefoner får Snapdragon 8 Gen 1?

Mange telefoner vil sandsynligvis få Snapdragon 8 Gen 1, og indtil videre er fem enheder blevet bekræftet. Det er Xiaomi 12, en ny Motorola Edge-telefon, Oppos kommende flagskib, det næste flagskib OnePlus 10 Pro og Realme GT 2 Pro.

Xiaomi 12 bliver sandsynligvis den første telefon, der får chipsættet, mens vi forventer også, at nye OnePlus- og Oppo-telefoner - OnePlus 10 Pro (som blev lanceret i Kina den 11. januar) og Find X4. Den nye Motorola Edge er en anelse mere kompliceret, og vi har grund til at tro, at det bliver en enhed, der kun udkommer i Kina.

Der var rygter om, at Samsung Galaxy S22-serien vil få Snapdragon 8 Gen 1. Det er stadig en mulighed, men da Samsung har præsenteret den nyeste version af sin egen chip - Exynos 2200 - den 11. januar 2022, så er det også muligt at Samsung deler sine Galaxy S-modeller op så nogle får den nyeste Snapdragon og andre den nyeste Exynos 2200.

Samsung Galaxy S22-serien lander ifølge de varmeste rygter i februar, men det er muligt, at Snapdragon 8 Gen 1 dukker op i en Xiaomi 12 inden da. (selvom den lancering sandsynligvis kun vil være for Kina, mens resten af verden får den senere).

Generelt vil 8 Gen 1 sandsynligvis være at finde i rigtig mange topmodeller de kommende måneder.

OnePlus 10 Pro er den første mobil, der officielt er lanceret med den nye Snapdragon 8 Gen (Image credit: OnePlus)

Vi forventer også, at andre telefoner som Sony Xperia 1 IV vil bruge dette chipset, baseret på tidligere form, ligesom sandsynligvis også Samsung Galaxy Z Fold 4, Samsung Galaxy Z Flip 4 og mange andre telefoner vil gøre det.

Du skal ikke forvente, at Pixel-telefoner i 2022 vil bruge dette, da det er sandsynligt, at Google fortsat vil bruge sit eget Tensor-chipsæt. En mærkværdighed er et rygte om, at Samsung ikke vil bruge sine Exynos-chipsæt i visse modeller af Galaxy S22.

Dybest set er der en god chance for, at Snapdragon 8 Gen 1 en vigtig komponent, hvis du køber en high-end Android-smartphone i 2022.

Hvad gør den?

Snapdragon 8 Gen 1 er designet til at give en top-end flagskibsoplevelse. Vær dog opmærksom på, at det ikke er alle producenter, der vil gøre brug af alle de nedenstående funktioner.

Mange af de funktioner, som vi taler om, vil være tilgængelige for telefonproducenterne. Men det betyder selvfølgelig ikke, at alle nye mobiler vil få alle funktioner. Det er op til producenterne, så der er ingen garanti for, at funktionerne vil være en del af din smartphone, når du pakker den ud i 2022.

Hvor kraftfuld er den?

(Image credit: Qualcomm)

Ziad Asghar, Vicepræsident for Product Management hos Qualcomm, har fortalt, at det nye chipset kommer med "de største ændringer, som vi nogensinde har foretaget i et produkt."

Det er et stort brød at slå op, så her gennemgår vi de ændringer, der indtil videre er offentliggjort.

Først og fremmest er CPU'en blevet forbedret ved at være 20% hurtigere end den sidste generation; den giver også 30% strømbesparelser. Det skulle forhåbentlig resultere i en bedre samlet ydeevne på din smartphone og måske længere batterilevetid.

CPU'en (central processing unit) er hjernen i din telefon til hverdagsopgaver som f.eks. opstart og kørsel af apps eller navigation i telefonens styresystem. Forbedringer af CPU-ydelsen skulle betyde, at din telefon er kører bedre og hurtigere end tidligere generationer.

Funktioner med kunstig intelligens er også fortsat et fokusområde for Qualcomm, og virksomheden samarbejder med Google Cloud om at introducere deres Cloud Vertex AI Neural Architecture Search-funktioner i Snapdragon 8 Gen 1-platformen.

I bund og grund skal du forvente de bedst mulige funktioner til kunstig intelligens fra dette Snapdragon chipset. Det kan kun blive bedre ved at tilslutte Google Clouds-funktioner, men det er i stadig uklart, hvad det rent praktisk vil sige for brugerne.

Nye kamerafunktioner

De fleste af de spændende forbedringer med Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 sker i kameraet, hvilket åbner op for en lang række nye funktioner, som producenterne kan tilføje til kameraet på smartphones.

Billedsignalprocessoren (ISP) er blevet forbedret på denne chip, idet den kan behandle 4.096 gange flere informationer fra kameraet end tidligere chipset. Ja, du læste rigtigt 4.096 gange mere data. Det skyldes, at Snapdragon 888 har en 14-bit ISP, og Snapdragon 8 Gen 1 har en 18-bit ISP.

Disse fire ekstra bits giver mulighed for et forbedret dynamisk område, hvilket skulle betyde, at du vil kunne tage billeder med stor kontrast imellem lyse og mørke områder, uden at miste detaljer i billedet.

Du vil også kunne tage flere billeder i burst-tilstand. Ifølge Qualcomm vil du med Snapdragon 8 Gen 1 i mobilen kunne tage 240 12 MP-fotos på ét sekund ved hjælp af burst mode-funktionen

Vidvinkelfotografering kan også blive forbedret på din næste telefon. Her kommer der nye teknologier til at forhindre forvrængning i kanten af billedet, så dine vidvinkelbilleder ikke får de sære forvrængninger rundt i siderne af billedet.

Ansigtsgenkendelsesteknologien er blevet forbedret på den nyeste Snapdragon, og firmaet siger, at den er hurtigere og mere præcis end nogensinde før. Vi har dog endnu ikke fået nogen konkrete data specifikt om denne påstand.

Firmaet siger, at den bedre kan tracke placeringen af din næse, mund, øjne, øjenbryn, kæbelinje og meget mere. I dag kan ansigtsgenkendelsen holde styr på 300 forskellige fikspunkter i vores ansigter. Det bliver altså forbedre, men Snapdragon oplyser ikke, hvordan det præcist foregår.

Det bliver nu muligt at optage i 8K HDR, og det gælder både med HDR 10 og HDR 10 Plus. Ikke mange smartphones tilbyder i øjeblikket 8K-videooptagelse - og det er sjældent, at du finder en skærm, der er i stand til at gøre brug af optagelserne - men det vil være en nyttig funktion i fremtidige smartphones.

Der kommer endnu en forbedring inden for videooptagelser - en ny funktion kaldet Video Super-Resolution for Extreme Zoom skulle betyde, at telefonens telekamera kan optage bedre video. Det er sjældent, at du ønsker at optage video på lange afstande, men det kan altså blive væsentligt forbedret i fremtidige smartphones.

(Image credit: Qualcomm)

Den sidste videofunktion er en forbedret bokeh-funktion, der giver mulighed for en sløret effekt på dine portrætbilleder. Dette vil være ligesom portrætfunktionen på fotos, men her kan du altså bruge funktionen på video helt op til 4K-opløsning.

Vi har set dette introduceret på iPhone 13-serien, selvom det her hedder Cinematic Mode. Det bliver interessant at se, hvilken Android-producent der inkluderer denne funktion først.

En anden stor kameraopdatering er, at du nu får mulighed for at optage videoog tage billeder på samme tid. Det gør det muligt at optage 8K HDR-video, mens kameraet også tager 64MP-fotos. Det er ikke helt klart, hvordan dette vil blive implementeret endnu, men det er en funktion, som du måske vil finde nyttig, når du optager de store øjeblikke i livet, hvor du bare må fange det hele både på video og på billeder i høj opløsning.

Du vil også for første gang kunne optage i 18-bit RAW. Dette er sandsynligvis en funktion, der vil appellere til ægte kameraentusiaster, som ønsker at eksportere billeder i RAW-format til redigering.

Betyder det noget for gaming?

Jaaaaa. Heldigvis betyder Snapdragon 8 Gen 1 også forbedringer for dit mobilspil. Her kommer der en AI-motor, som giver 4 gange højere/hurtigere ydeevne inden for kunstig intelligens end Snapdragon 888. Det bliver interessant at se, hvordan dette fungerer i virkeligheden.

Adreno GPU'en er 30 % hurtigere end sidste generations chipset, mens Vulkan er 60 % hurtigere. Det betyder i bund og grund, at du kommer hurtigere ind i dine spil, og de skulle køre bedre end på din nuværende eller tidligere smartphones.

En ny funktion kaldet Adreno Frame Motion Engine vil give dig mulighed for at fordoble billedfrekvensen i de spil, du spiller, samtidig med at du beholder de samme effektniveauer. Det betyder altså, at du kan få samme framerate og billedkvalitet - men med lavere strømforbrug. Faktisk har Qualcomm bekræftet, at funktionen vil gøre det muligt for dig at fortsætte med at spille med samme billedhastighed, men du vil bruge halvt så meget strøm.

Der er yderligere spilfunktioner, der skal introduceres på Snapdragon 8 Gen 1, men det er ikke alt, der afsløret endnu.

Alle andre funktioner, vi har hørt om indtil videre

Dér kommer muligvis en ny always-on-kamera-funktion med Snapdragon 8 Gen 1. Ideen er, at telefonens kamera konstant kan være tændt, og så kan softwareudviklerne finde på nye funktioner, der udnytter dette. Det rummer også nogle potentielle udfordringer for privatlivspolitikken, men vi har tidligere set lignende funktioner i kameraer, hvor kameraet hele tiden gemte de seneste 30 sekunders optagelse. Så selv om du glip af et fantastisk øjeblik, kunne du stadig fange det ved at trykke på optageknappen.

Én mulig brug af teknologien er ifølge Qualcomm selv, at du kan låse telefonen op uden at skulle trykke på en knap for at starte en ansigtsgenkendelsesproces.

Et andet eksempel, og måske en mere interessant implementering, ville være til sikkerhedsformål. Kameraet ville kunne overvåge, om nogen kigger dig over skulderen, mens du bruger visse apps. Hvis du kigger på fortrolige filer, vil kameraet kunne låse din telefon for at sikre, at ingen andre kan kigge dig over skulderen.

Det ville kun være muligt ved visse anvendelser (f.eks. ville en person, der kigger på fra side, sandsynligvis ikke blive opfanget af kameraet - medmindre vidvinkel-kameraet også kører), men det er en interessant funktion, som kunne være nyttig.

Der er også forbedringer for lyd. For eksempel bliver det muligt at lytte til CD lossless audio og Bluetooth LE-lyd for første gang.

Desuden er der en ny funktion kaldet Android Ready SE, der skal gøre det muligt at opbevare identifikationsdokumenter som pas, kørekort osv. på din smartphone. I Danmark har vi allerede sundhedskort og kørekort, men ikke passet. Så her vil vi måske kunne klare paskontrollen på mobilen i fremtiden. Qualcomm har dog ikke afsløret noget om, hvordan det eventuelt kan foregå.

Snapdragon 8 Gen 1 indeholder også den mest avancerede Wi-Fi 6-forbindelse, så du kan måske opleve en lidt hurtigere Wi-Fi-forbindelse på din næste smartphone.

Endelig forbedres 5G teknologien på Gen 1, men heller ikke her er der dukket nogen detaljer op ud over at Qualcomm har sagt, at Snapdragon 8 Gen 1 understøtter op til 10 Gbps.