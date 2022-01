Anmeldelse: Samsung Galaxy S21 FE

Samsung Galaxy S21 FE en lækker telefon i øvre mellemklasse med gode funktioner og en flot skærm, kraftfuld processor og gode kameraer til dem, der leder det. Problemet er, at en lang forsinkelse betyder at lanceringsprisen er højere end prisen på S21. Samtidig tager opladning af telefonen langt tid sammenlignet med konkurrenterne.

Samsung Galaxy S21 FE en lækker telefon i øvre mellemklasse med gode funktioner og en flot skærm, kraftfuld processor og gode kameraer til dem, der leder det. Problemet er, at en lang forsinkelse betyder at lanceringsprisen er højere end prisen på S21. Samtidig tager opladning af telefonen langt tid sammenlignet med konkurrenterne.

Anmeldelsen kort

Samsung Galaxy S21 FE falder ind under ordsproget "bedre sent end aldrig": For S21 FE er landet fem måneder senere end forventet - og 11 måneder efter de andre telefoner i Galaxy S21-familien - og så er der sandsynligvis kun omkring en måned før den næste generation af Galaxy S22-serien gør sin entre.

Samsung Galaxy S21 FE 5G er tænkt som en budget-venlig version af Samsung Galaxy S21-serien, der tilbyder funktioner og specifikationer fra den primære S21-familie, men til en lavere pris på grund af et par udvalgte nedgraderinger, som gennemsnitlige telefonbrugere sandsynligvis ikke vil bemærke. Denne telefon er heller ikke den første Fan Edition-telefon fra Samsung. Galaxy S20 FE var meget populær blandt brugerne, og så er det naturligt, at fortsætte med Fan Edition-mobiler. Her var der også tale om en telefon, der var en del billigere end originalen. Og Galaxy S21 FE har potentialet til at blive lige så populær. Generelt har Samsung ramt rigtig godt her. Telefonens specs og design vil helt sikkert vække begejstring hos fans. Desværre har forsinkelsen betydet, at du kan finde den originale Galaxy S21 til en lavere pris i Danmark.

Prisen er en udfordring forS21 FE, der er skabt som den billigste S21-version. Og hvis den var udkommet lidt tættere lanceringen af den oprindelige S21, så ville den også have været billigere end originalen. Men fordi den kommer så længe efter, at prisen på de andre telefoner i S21-serien er faldet en del, så virker prisen lige pludselig alt for høj. For eksempel er den originale S21 lige nu billigere end S21 FE 5G.

Vi er ikke udelt begejstrede for den plastikbagside, som S21 FE 5G er udstyret med. Det har en lidt billig lyd, men det er især kameramodulet, som er en del af hele bagside-stykket, der får telefonen til at se ret billig ud, når den ligger med bagsiden op. Det er i hvert fald langt fra den luksus følelse vi fik, da vi stod med S21 i hånden første gang. S21 føltes umiskendeligt som en topmodel, og den følelse får vi ikke her, hvilket er en skam, når prisen ligger forholdsvis tæt på originalen.

Batterilevetiden er ok uden at være imponerende. Vi har ind mellem været nødt til at give telefonen ekstra strøm for at få den til at holde en hel dag (Asphalt 9 er en strømsluger :). Det oplever de fleste efterhånden, for selv om batterierne bliver større, så bliver telefonerne også kraftigere og bruger mere strøm. Her er telefonen hverken værre eller bedre end andre. Det irriterende her er tiden det tager at lade op. Opladningen fra 0-100% tager cirka 1,5 time. Det er meget, sammenlignet med konkurrenterne: OnePlus er klar på 30 minutter og Xiaomi Mi 11 T Pro lader fra 0-100% på kun 17 minutter - altså 6 x hurtigere end S21 FE. Så her er Samsung bagud, og når du først har prøvet at lade telefonen op på den tid det tager at drikke en kop kaffe, så er det svært at gå tilbage igen.

For at gøre det klart, så er Samsung Galaxy S21 FE ikke en dårlig telefon, og vi er ret sikret på, at den bliver en succes blandt brugerne. Telefonen byder på en flot 6.4" Dynamic AMOLED 2X (2340 x 1080) skærm med en opdateringshastighed på 120 Hz, et 4.500mAh batteri og en hurtig 5 nm Snapdragon 888 processor. Den kraftige processor er god til spil. Selfie-kameraet er blevet forbedret i forhold til den originale version og er nu på 32 MP (S21 var 10 MP). Det leverer flotte billeder, og som det er tilfældet med S21 og de andre Samsung topmodeller, er farvegengivelsen virkelig flot.

Hvis du kan få telefonen som en del af en pakke, hvor du enten får den til nedsat pris eller du får noget ekstra udstyr som f.eks. Galaxy Buds med i købet, så vil du få en virkelig god mobil til pengene. Men den nuværende lanceringspris er simpelthen for høj.

Pris og tilgængelighed

(Image credit: Samsung)

Samsung Galaxy S21 FE fås i to versioner. Først er der en med 6 GB RAM og 128 GB lagerplads, der koster 5.999 kr., og der er også en model med 8 GB RAM og 256 GB lagerplads til 6.499 kr.

Det er ikke en vanvittig høj pris, men der er trods alt tale om en telefon, der kommer uden den lusksus-følelse som originalen leverede. Lige nu behøver du ikke lede længe på nettet, før du finder en Galaxy S21 med 128 GB lagerplads til 4.777 kroner og en 256 GB-version til 5.333 kroner. Så du kan altså finde Galaxy S21, som helt klart føles mere som en luksus-mobil. Ja, den originale S21 har været ude i næsten et år, men nogle brugere vil nok hellere den originale version.

Design

(Image credit: Peter Hoffmann)

Man kan godt forveksle Galaxy S21 FE med sine ikke-FE-søskende, for bortset fra størrelsen og bagsiden, minder den ret meget om resten af S21-familien.

Ligesom de førnævnte mobiler har FE det samme bagkamera og kameramodul med tre linser. Forskellen er, at FE bruger plastmateriale omkring disse bagkameraer, mens S21 har metal. Og selv om det måske ikke er tydeligt på afstand, så gør det alligevel en forskel i forhold til kvalitetsfølelsen.

Det er rigtigt, dette er en plastikmobil - eller måske skulle vi kalde den Glasstic, som er Samsungs marketingbetegnelse for materialet, selv det absolut på ingen måder ligner det glas, vi normalt er på smartphones. Der er fordele og ulemper ved en plastik-telefon: Den er mere holdbar, totalt uimodtagelig for fingeraftryk og nemmere at gribe om. Til gengæld føles den lidt billigere i hånden. Rigtig mange vil være fuldstændig ligeglade, så det er et spørgsmål om temperament.

Ligesom med S21 er FE's tænd/sluk-knap og lydstyrkeknappen placeret i højre kant af telefonen og er nemme at nå, når du bruger mobilen. Der er en USB-C-port, men intet 3,5 mm hovedtelefonstik - det betyder, at du skal bruge en USB-C til 3,5 mm-adapter eller Bluetooth-hovedtelefoner for at lytte til kablet musik. Det er standard i dag, så det kommer ikke som nogen overraskelse.

Dette er en meget slank mobil, og den har samme tykkelse som S21, selv om den er større, så den er ret behagelig at holde i hånden. Samsung har tydeligvis ikke spildt noget plads her, et designelement, der også kan mærkes i rammen, der er utrolig tynd.

S21 FE er også støv- og vandtæt lige som S21. De to telefoner har samme IP68-rating, som betyder, at de kan tåle at ligge på 1,5 meters dybt vand i 30 minutter.

Der findes fire Samsung Galaxy S21 FE-farver: Graphite (grå), Olive (grøn), Lavender (lilla) og Hvid. Vi har anmeldt den olivengrønne model, og den er faktisk super flot. Ligesom med Z-Flip og Z-Fold er det dejligt at se, at Samsung smider nogle nye og friske farver på mobilerne.

Skærm

Skærmen er flot og både menuer, fotos og video ser godt ud. (Image credit: Peter Hoffmann)

Med en skærm på 6,4 tommer ligger Galaxy S21 FE mellem S21 på 6,1 tommer og S21 Plus på 6,7 tommer. Skærmen på Galaxy S21 FE har en opløsning på 2340 x 1080 og en opdateringshastighed på 120 Hz.

Et andet lighedspunkt er Dynamic AMOLED 2X-skærmteknologien - det er dybest set en Samsung-markedsføringsbetegnelse for en type AMOLED-panel, der først dukkede op i Galaxy S20-mobilerne. For at opsummere masser af teknisk fyld betyder det, at skærmen er levende og lysstærk, og efter at have brugt telefonen er det noget, vi kan bekræfte.

Skærmen er Galaxy S21 FEs stærke side. Farver, kontrast og lysstyrke ser alle godt ud, og det er til en fornøjelse at streame tv-serier eller spille spil på telefonen.

Skærmen er afbrudt af kameraobjektivet fra selfie-kameraet i midten lige ved den øverste kant. Men det er så lille, at det ikke går ud over ret meget skærmplads.

Kamera

(Image credit: Peter Hoffmann)

Selv om nogle af specifikationerne er anderledes, er Samsung Galaxy S21 FEs kameraydelse stort set sammenlignelig med S21 og S21 Plus's. Der er i hvert fald langt flere ligheder, end der er forskelle.

Det vigtigste kamera her er et 12MP hovedkamera, som er ført videre fra S21 sammen med et 12MP ultrawide kamera. Men mens S21 er udstyret med et 64MP-telekamera, har S21 FE kun et 8MP-telekamera.

Dette telekamera har måske nok lavere opløsning end S21's, men det er faktisk parret med samme objektiv, som giver mulighed for 1,1 x optisk eller 3 x hybridzoom; denne tilsyneladende nedgradering vil derfor ikke gøre den helt store stor forskel for de fleste mennesker.

På forsiden af telefonen sidder en 32 MP frontkamera - det er et spring opad fra de 10 MP på de andre S21-modeller - men opløsning er ikke nødvendigvis alfa og omega for kamerakvalitet.

De billeder, vi har taget med hovedkameraet har sprøde og friske farver, hvilket er ret standard for billeder taget med en Samsung-telefon - det er tydeligt, at fotooptimerings-softwaren er glad for at fremhæve farverne, for ind imellem bliver de ret så kraftige. Det fungerer rigtig godt til sociale medier, men der findes telefoner, der rammer farverne mere præcist. I sidste ende er det nok en smagssag.

(Image credit: Peter Hoffmann)

Det er godt, at billeder taget med de tre forskellige kameraer har samme farveprofil - mange mobilkameraer har ikke disse profiler synkroniseret, så hvis man skifter mellem et zoom- og et standardbillede, kan det påvirke farver og lysstyrke. For S21 FE var farverne ens, uanset hvilket zoomniveau vi valgte.

Mange foto- og videofilmindstillinger fra tidligere Samsung-telefoner er til stede her, herunder muligheder som Single Take (som på dansk hedder "Tag Ét"), der optager en flere billeder på flere linser på én gang, så du kan vælge det bedste foto ud, eller Dobbelt Optagelse, der giver dig mulighed for at optage video på et bag- og frontkamera samtidig.

Apropos frontkameraet, så er billederne lysstærke og detaljerede, selv i dårlige lysforhold, hvilket er imponerende. Men vi var knap så begejstrede for Portrættilstand. Den fungerer egentlig godt, men Samsung giver os her mulighed for efterfølgende at tilføje en masse effekter: Sløring, sort/hvid, og så videre. Udfordringen er, at sløringsniveauet ikke altid sad lige i skabet, så vi selv var nødt til at justere billedet, og så bliver det pludselig tidskrævende at tage selfies.

Hvis vi har et kritikpunkt, er det, at autofokus på det hovedkameraet var lidt usikker ved nærbilleder, både dem, der var meget tæt på, som f.eks. blomster, og dem, der blev taget på en mellemlang afstand, som f.eks. kæledyr. Det er noget, du kan skifte til, mens du tager et billede, men når det gælder firbenede venner, bevæger de sig tit så meget, at der ikke er tid til at ændre fokus manuelt.

Med hensyn til videooptagelse kan både front- og bagkameraet ramme 4K-opløsning og 60fps, og mens det er forventeligt for bagkameraet, er det en overraskelse for det forreste, da meget få telefoner rammer 4K-selfieoptagelse. Galaxy S21 kan faktisk optage 8K-video, så FE skuffer måske nogle af de få, der har behov for at se sig selv i 8K. Men for de allerfleste vil 4K være mere end rigeligt på mobilen.

Fotoeksempler

Billede 1 af 6 En tur i parken (Image credit: Future) Billede 2 af 6 Samme sted taget med vidvinkel på (Image credit: Future) Billede 3 af 6 Kameraet fanger virkelig mange detaljer i modlys - her i vidvinkel (Image credit: Peter Hoffmann) Billede 4 af 6 Samme foto på normal foto-setting (Image credit: Peter Hoffmann) Billede 5 af 6 Telefonen skruer ind imellem godt op for farverne (Image credit: Peter Hoffmann) Billede 6 af 6 Samme mursten fotograferet indenfor - her er farverne tættere på virkeligheden (Image credit: Peter Hoffmann)

Ydelse og specifikationer

Det er meget sandsynligt, at Samsung Galaxy S21 FE bliver en af de sidste telefoner, der bruger Snapdragon 888-chipsættet. 888 var en af de bedste Android-processorer i 2021, men det varer ikke længe, inden de første topmobiler med det længe ventede Snapdragon 8 Gen 1 chipset dukker op.

Selv om den dermed hverken er den nyeste eller mest kraftfulde chip på markedet, er den stadig en yderst kraftfuld processor, der kører krævende apps uden at få sved på panden.

Det oplever vi også, når vi bruger mobilen til spil: De bliver afviklet flydende og flot (også takket være 120Hz opdateringshastighed på skærmen). Generelt er den glimrende til spil med hurtig indlæsning, grafik på højt niveau, og vi oplevede ingen problemer med lag eller andre udfordringer.

Telefonen er altså god til mobilspil, og den er også fin til streaming. Det er faktisk en fornøjelse at se film og serier på skærmen (igen til dels takket være de 120Hz). Det er dog let at komme til at dække for højttalerne med hænderne, når du holder telefonen vandret, så vi anbefaler hovedtelefoner, uanset om du gamer eller ser video.

Software

Du får telefon og ledning med, men selve opladeren har Samsung af miljøhensyn valgt ikke at give dig med. (Image credit: Peter Hoffmann)

Galaxy S21 FE kører Android 12 med Samsungs One UI 4 lagt på brugerfladen. De vigtigste ændringer i Android 12 i forhold til tidligere versioner er flere tilpasningsmuligheder. Du får f.eks. mulighed for at vælge et farveskema til menuerne og ikonerne, og det virker også med One UI 4.

RAM, processor og skærmens opdateringshastighed burde gøre det til en leg at navigere i FE's menuer, men i oplevede ind imellem, at den ikke var så hurtig som forventet, når vi navigerede i telefonen. De flest vil nok ikke bemærke det, da telefonen på ingen måde er langsom, men det er værd at bemærke, at telefonen ikke er så hurtig, som man kunne forvente i forhold til dens specifikationer. Men det var altså kun noget, vi ind imellem oplevende, når vi navigerede i telefonens menuer. Når du brugte apps, føltes telefonen ret hurtig.

Batterilevetid

(Image credit: Peter Hoffmann)

Samsung Galaxy S21 FE har en strømforsyning på 4.500 mAh - det er efterhånden standard størrelse for en mobil - men én opladning var ikke altid nok til at klare en hel dags brug - det gælder dog dage, hvor vi har brugt telefonen intensivt og testet spil.

Ved gennemsnitlig brug - det vil sige lidt browsing på sociale medier, musikstreaming og måske et enkelt spil og nogle fotos i løbet af dagen, kunne vi godt klare en dags tid på en opladning. Men ved mere intensiv brug, var vi nødt til at lade telefonen op igen om aftenen, for at være sikre på, at der var strøm næste morgen. Det er måske forventeligt, men det bliver lidt udfordrende, når vi samtidig oplever, at opladningen er langsom. Samsung har lavet en 25 W oplader til S21 FE. Den skal du købe ved siden af (189kr.), da den af miljøhensyn ikke længere er en del af pakken, når du køber telefonen. Du får et USB-C kabel med, så du kan også bruge en strømforsyning, som du allerede har liggende.

En 25 W oplader er ikke ligefrem imponerende, for opladningen her går overraskende langsomt sammenlignet med det voksende antal hurtigopladende telefoner på markedet, hvoraf nogle af dem går op til 65 W eller endda 120 W.

Ved 25 W er telefonen omkring halvanden time om at lade fra tom til fuld opladning, og det gør det til en langsom affære lige at klatlade telefonen, inden du skal ud ad døren om aftenen. De fleste brugere vil lade den op om natten med den hastighed. Lige på dette punkt er Samsung S21 FE ikke særligt konkurrencedygtig.

Til gengæld kan du lade op trådløst op med 15 W og med 4,5 W omvendt trådløs opladning, hvor sidstnævnte giver dig mulighed for at oplade andre mobiler med strøm. Det er en egenskab, du kun finder i topmodeller, så her får brugerne noget ekstra for pengene.

Skal du købe Galaxy S21 FE?

(Image credit: Peter Hoffmann)

Køb den hvis...

Du vil have en pæn mobil med en virkelig flot skærm og masser af power

Skærmen på Samsung Galaxy S21 FE er af samme kvalitet som de andre S21-mobiler. Men her får du en størrelse, der ligger imellem S21 og S21+ - ikke for stor, ikke for lille, men lige tilpas.

Du vil have Galaxy S21 fotokvalitet

Der er nogle enkelte ændringer, men mange af kameraerne, så du får de gode kvaliteter fra Samsungs mobilkameraer med her.

Du vil have en vandtæt mobil

En mobil, der både kan modstå støv og vand er ingen dum ide. Især en mobil, der kan tåle at blive nedsænket i det kolde vand uden problemer. Det fjerner en masse stres og bekymringer, selv om du så bliver nødt til at fiske mobilen op, næste gang du taber den i kummen.

Køb den ikke hvis...

Du kan finde Galaxy S21 til en billigere pris

Samsung Galaxy S21 har lidt bedre specifikationer end Fan Edition-udgaven. Så hvis du kan finde den til en billigere pris, er originalen et bedre køb.

Du vil have hurtig opladning - nu!

Opladeren på 25W er bestemt ikke hurtig. Det tager over en time at få den juicet op fra nul, så hvis du har brug for at kunne lade i en fart, er der telefoner, som passer bedre til dit behov.

Du vil have følelsen af luksus

Den er pæn og ligner S21 på designet. Alligevel giver plastisk-bagsiden en følelse af at stå med en lidt billig mobil. Selv om telefonen intet fejler, så står den ikke lige så godt til dit dyre jakkesæt eller designerhåndtasken som andre topmodeller.

Anmeldt Januar 2022.