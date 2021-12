Xiaomi 12 udgivelsesdato, rygter, pris, nyheder og hvorfor den ikke er Mi 12

Vi forventer, at Xiaomi 12 bliver den næste store smartphone fra den kinesiske teknologi gigant - den kan blive annonceret inden udgangen af 2021, selvom en global lancering sandsynligvis vil falde i begyndelsen af 2022.

Denne kommende Android telefon kan ende med at blive en af årets bedste smartphones, medmindre enhver Lite-, Pro- eller Ultra-version, der lanceres samtidig, er endnu bedre - det er også en af de mest ventede mobiler i 2022.

Xiaomi 12 er bekræftet til at være "snart tilgængelig", ifølge virksomhedens administrerende direktør. Vi kender endnu ikke udgivelsesdatoen, men vi forventer at lære om det snart.

Vi gav 2021's Xiaomi Mi 11 en meget god score, men der er altid noget et mærke kan gøre for at forbedre sig, især når man ser på Mi 11 Lite 5G og Mi 11 Ultra, som også havde deres problemer (selv om de generelt var gode).

Xiaomi 12 leaks var stille i et godt stykke tid, men de er begyndt at komme hurtigere og hurtigere, og vi har samlet alle dem, der er værd at kende nedenfor.

Derefter har vi listet alle de nye ting, vi ønsker at se i Xiaomi 12 nedenfor, baseret på hvad vi kunne lide (og ikke kunne lide) ved Mi 11-serien, og kigger på andre Xiaomi-telefoner samt enheder fra andre virksomheder.

Latest news Vi har set et Xiaomi 12 kamera bump leak, som viser en kæmpe linse sammen med to mindre - tilsyneladende vil det også få en speciel belægning for at få det til at ligne resten af telefonen.

Direkte til sagen

Hvad er det? Xiaomis 2022 flagskibstelefon

Xiaomis 2022 flagskibstelefon Hvornår udkommer den? Sandsynligvis tidligt i 2022, muligvis tidligere

Sandsynligvis tidligt i 2022, muligvis tidligere Hvor meget vil den koste? Forvent en premium pris

(Image credit: Future)

Xiaomi 12 udgivelsesdato og pris

Xiaomi er et mærkeligt firma når det kommer til udgivelsesdatoer, i det mindste at dømme efter Mi 11-serien, og Mi 12 vil sandsynligvis ikke være anderledes.

Mi 11 blev først afsløret i december 2020, kun i Kina. Det tog indtil februar 2021 for en global relancering og endnu en måned, før den blev sat til salg.

Det er en bizar og udstrakt tidsplan, der negerer masser af telefonens hype, når den når det globale marked, men ifølge en populær leaker vil Mi 12 debutere i Kina engang i december.

Det er en påstand, som vi siden har hørt igen, med den tilføjelse, at en anden Xiaomi 12X kunne lande på samme tid.

Med hensyn til en Xiaomi 12 pris kan vi igen kun kigge på Mi 11 som vejledning. Telefonen koster 2.999.- hvilket er nogenlunde på linje med Samsung Galaxy S21 og OnePlus 9 med hensyn til pris - forvent en lignende konkurrence igen næste år.

Nyheder og rygter

Vi har set nogle fan-lavede gengivelser af Xiaomi 12. Selvom de ikke er officielle, er de angiveligt baseret på reelle leaks, så vi kan bruge dem som et virkelig tidligt kig på enheden.

Skærmen og designet ser nogenlunde ens ud som på Mi 11, men der er et ekstra bagkamera, og intet front kamera. Dette betyder ikke, at selfies er forbudt, men at telefonen kunne have en snapper under skærmen, som ZTE Axon 20 5G.

Dette modsiges dog direkte af et leak, hvor en top leaker antyder, at Mi 12 stadig vil have en huludskæring til hovedkameraet ligesom sine forgængere.

Et andet leak har også modsagt de fan-fremstillede gengivelser, da Xiaomi 12 tilsyneladende vil have det samme bag kamera layout som Mi 10T Pro, med en stor snapper sammen med masser af mindre - så disse gengivelser virker mindre usandsynlige, som tiden går på.

Et andet leak har vist et meget lignende, men også lidt anderledes bump-layout, hvilket får dette Cyclops-stil kamerabump-design til at virke ret sandsynligt.

Når vi taler om design, lyder det som om, at Xiaomi 12 faktisk måske bliver mindre end sin forgænger. Vi siger dette, fordi nogle skærm rygter om 12 Pro ikke matcher Mi 11 og er for små, hvilket kraftigt antyder, at den nyere Pro-telefon vil have en skærm, der er mindre end 2021s enheder.

Et stort leak tyder på, at Xiaomi 12 vil have et 192MP eller 200MP hovedkamera, hvoraf begge ville være det højeste opløsningskamera, vi har set på en smartphone.

Virksomheden har også bekræftet, at dette vil være den første telefon, der har det nye Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 chipset. Det er en top-end processor, som vil give rigelig processorkraft.

Andre steder har vi hørt, at Xiaomi 12 Ultra vil have kameraer tunet af Leica, et kamerafirma, der også arbejder med Huawei og Nokia.

Et separat leak understøtter dette rygte om kamera med høj opløsning. Rygtet siger også, at vanilla og Pro modeller kunne have lignende kameraer som Mi 11 Ultra - så et 50MP main, 5x periskop og ultra-wide combo.

Vi har også hørt, at der kunne være en Xiaomi 12X med et Snapdragon 870 chipset, en 6,28-tommer 1080 x 2400 AMOLED-skærm med en 120Hz opdateringshastighed og et 50MP hovedkamera.

Og en leaker hævder, at alle Xiaomi 12-modeller vil have en buet skærm, og at de også vil have et symmetrisk højttalerlayout.

Før vi hørte noget specifikt om Xiaomi 12, afslørede Xiaomi en ny teknologi kaldet Xiaomi HyperCharge, som tilbyder 200W kablet opladning og 120W trådløs opladning. Det er angiveligt nok til at oplade et 4.000 mAh batteri fuldt ud på kun 8 minutter med kablet opladning eller på 15 minutter trådløst.

Virksomheden har ikke sagt, at dette vil blive brugt i Xiaomi 12, men vi ville tro, at det sandsynligvis ankommer i en telefon inden alt for længe, så Xiaomi 12 (eller en af dens søskende) er en sandsynlig kandidat.

Hvilke Xiaomi 12 telefoner kan vi forvente?

Vi har hørt om en del forskellige Xiaomi 12 telefoner i familien, inklusiv to Lite-modeller, standardudgaven, en Pro og en Ultra model.

Senest har vi hørt om Xiaomi 12 Ultra Enhanced, en endnu mere premium version af top-end telefonen, selvom vi ikke ved, hvad der adskiller denne fra den anden model.

Hvad vi gerne vil se

Denne ønskeliste med funktioner til Xiaomi 12 er baseret på Mi 11-serien (inklusiv Ultra) samt andre Xiaomi telefoner, og det virksomhedens konkurrenter laver.

(Image credit: Future)

1. Lavere priser

Da den bragede ind på de vestlige telefonmarkeder, skabte Xiaomi sig et navn med sine 'flagship killer' telefoner, der havde lignende specifikationer som populære telefoner fra Samsung og OnePlus, men med meget lavere priser.

Med Mi 11 er det ikke længere tilfældet - vanilla telefonen og Ultra modellen matcher begge konkurrenter når det kommer til priser. Mi 11 var ikke som sådan for dyr, men den konkurrence fordel, der bragte Xiaomi foran, er væk.

Hvis der er en Ultra model, vil vi gerne se den blive meget mere overkommelig, da Mi 11 Ultra uden tvivl ikke var prisen værd.

2. En renere brugergrænseflade

MIUI, som Xiaomi bruger på sine telefoner, har nogle virkelig gode funktioner og nogle helt forfærdelige. Virksomheden skal ordne dette.

Det er rigtigt, at MIUI præsenterer masser af tilpasningsmuligheder, mere end nogle andre Android enheder, og grænsefladen har solid sikkerhed.

Men på den anden side kommer MIUI med masser af bloatware, har en irriterende sikkerhedsscanning pop-up hver gang du installerer en app, og er virkelig, virkelig buggy. Disse problemer skal løses, før vi helhjertet kan elske Xiaomi telefoner.

3. Nye fotograferingstilstande

(Image credit: Future)

Vi lister noget her, som vi næsten helt sikkert kommer til at se - men dette er en liste over, hvad vi gerne vil se, og Xiaomis nye kameratilstande er ofte en fornøjelse at lege med.

Til fotografering og video i kamera appen bringer Xiaomi ofte nye tilstande, som sine konkurrenter ikke har. Der er masser af effekttunge videotilstande kaldet filmeffekter, automatisk farveredigering til fotografering (mere dybdegående end blot filtre) og sky editing mode, der lader dig fuldstændig ændre skyline og vejreffekter på fotos.

Vi er allerede spændte på at se, hvad Mi 12 bringer, da de sjove tilstande sandsynligvis vil gøre brugen af kameraet til en fornøjelse.

4. Bedre batterilevetid

Xiaomi Mi 11-serien var plaget af et konsekvent problem, idet telefonerne bare ikke havde særlig god batterilevetid.

Selvom hver telefon havde et enormt batteri, ser det ikke ud til, at softwaren eller funktionerne var optimeret særlig godt, hvilket fik strømmen til at dræne hurtigt. Især Mi 11 Ultra havde et overophedningsproblem, som fik ladningen til at styrtdykke.

Større er klart ikke bedre i dette tilfælde - vi vil gerne se, at Xiaomi udruller flere batterioptimeringer, der redder telefonerne fra at dø så hurtigt.

5. Forbedret fingeraftryksscanner

Ikke alle Xiaomi telefoner har fingeraftryksscannere på skærmen, men dem der har ødelægger ofte denne funktion en lille smule.

Nogle in-screen scanners kan være temperamentsfulde, hvilket betyder, at din finger nogle gange bliver afvist, selvom den skulle virke. Dette kan nogle gange være et softwareproblem, andre gange bare et problem med at sensoren er for lille.

Xiaomi skal finde ud af en løsning til disse fingeraftrykssensorer, fordi de ellers er ret irriterende at bruge.