Anmeldelse: Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12 Pro er en af ​​de mest afbalancerede telefoner, der findes, og det faktum, at den kun koster 6.849 kroner, betyder, at den underbyder det bedste fra Apple, Oppo og Samsung. Den har ikke en god kamerazoom, men det er den eneste reelle ulempe ved en ellers fantastisk pakke – en, der kombinerer et raffineret design, klasseledende hurtigopladning, en smart skærm og en masse kraft.

To minutters gennemgang

Xiaomi opnåede storhed i 2021. Til at begynde med konkurrerede de med Apple om anden og tredje pladsen i den globale smartphone forsendelsesliga, og blev senest nummer tre i Q4 2021 ifølge Counterpoint. Xiaomi træder på nyt græs med deres teknologi - de lancerede den første kommercielt tilgængelige smartphone, der oplader ved 120W, Xiaomi 11T Pro, og en telefon med en næsten 1-tommer kamerasensor, Mi 11 Ultra.

Så var der Xiaomis budgettilbud under deres Redmi og Poco mærker. Redmi Note 10 Pro var en værdimester i betragtning af dens imponerende kameraspecifikationer og skærm, og Poco F3 har klasseledende ydeevne på trods af en budgetpris.

Det lover alt sammen godt for Xiaomi 12 Pro, en flagskibstelefon til en god pris, og nogle af klassens bedste funktioner som 120W hurtigopladning, der oplader telefonen fuldt op på under 20 minutter.

Xiaomi 12 Pro har også den mest fingeraftryksbestandige, bløde finish, vi til dato har set på enhver telefon med glasbagside, og dens design er intet mindre end lækkert, selvom det er glat.

Ved at kombinere en strålende A+rated 6,73-tommer skærm med Samsungs LTPO AMOLED teknologi og skarpe WQHD+ opløsning skinner grafikken på Xiaomi 12 Pro. Matchet med quad-højttalere med Harman Kardon tuning og understøttelse af Dolby Atmos, lyder telefonen også ekspansiv, selvom den bliver slået af højttalermesteren - Apples iPhone 13 Pro Max.

De fleste spil håndteres godt - ikke overraskende givet Snapdragon 8 Gen 1-chippen inde i Xiaomi 12 Pro og matchet med op til 12 GB LPDDR5 RAM - du ville være presset, hvis du skulle forsøge at finde mere for mindre. Telefonens 128GB eller 256GB UFS 3.1-lagring imponerer også, selvom der ikke er et SD-kortslot, kun et dobbelt SIM-slot.

(Image credit: TechRadar)

På papiret er Xiaomi 12 Pro's kamera et af de svageste af ethvert flagskib. Med en svag optisk zoom og et ultrabredt kamera, der mangler autofokus - så det ikke kan låse sig fast på nærbilleder - bør fotograferingsnørder, der elsker zoom, se andre steder hen. Ikke desto mindre er hovedkameraet på 50 MP fremragende, og systemet fungerer faktisk fantastisk som helhed med smart software, der hjælper det med at få pålidelige gode resultater og ensartet farvebalance.

Så er der Xiaomi 12 Pros batterikapacitet og opladningshastigheder. Selvom kapaciteten ikke er enorm ved 4600mAh, er den optimeret til at klare sig igennem en hel dag med mellem 10-20 procent strøm tilbage.

Hvad der er mere imponerende end Xiaomi 12 Pros batterilevetid, er dens opladningshastighed. Opladningen på kun 18 minutter er den hurtigste på alle telefoner lige nu. At Xiaomi 12 Pro også har 50W trådløs opladning er blot et sødemiddel til et meget afrundet smartphone spec-mix.

Så Xiaomi har ikke skabt den bedste kameratelefon i 2022, eller den længst holdbare, med ved at sætte kryds i hver boks, som de fleste sandsynligvis bekymrer sig om og pakke fantastiske funktioner i en slank, premium krop, er Xiaomi 12 Pro endnu et fantastisk flagskib fra en Xiaomi på vej frem.

Xiaomi 12 Pro udgivelsesdato og pris

Xiaomi 12 Pro starter ved en pris på $999 (omregnet cirka 6.830 kroner) for versionen med 128 GB lagerplads og 8 GB RAM. Den underbyder dermed andre telefoner som iPhone 13 Pro Max.

For basismodellen med 128 GB lagerplads/8 GB RAM er den lige så dyr som Samsung Galaxy S22 Ultra og iPhone 13 Pro. Telefonen er også tilgængelig med 256 GB lagerplads og 12 GB Ram. Men de officielle priser er endnu ikke bekræftet.

Telefonen er kun tilgængelig i Kina lige nu, men den globale version med fuld adgang til Google Play Services er forventet i 2. kvartal af 2022 – specifikke datoer er ikke blevet bekræftet.

(Image credit: TechRadar)

Design

Vi nød Xiaomi Mi 11s design, da vi anmeldte denne. Den var sjov, og har selvsikre, men raffinerede farvemuligheder; vigtigst af alt så telefonen godt ud. Men Xiaomi har taget 12-serien i en helt anden mere premium retning.

Kameraet er nu et mere modent afrundet rektangel; ryggen af telefonen har nu en rig, silkefinish, der er skinnende, stadig fløjlsagtig at røre ved og yderst modstandsdygtig over for fingeraftryk; og farvemulighederne nedprioriteres.

Den fås i blå, grå og lilla, ingen af dem er iøjnefaldende eller lyse, og hver farve er en smule dæmpet. Det lyder måske intetsigende, men det ser faktisk raffineret ud og i sidste ende voksent - selv i den mest vovede farve lilla.

Uanset hvilken farve du går efter, er Xiaomi 12 Pro en buet glas og metal telefon. Skærmen er Gorilla Glass Victus, mens rammen er et mat, sprængt metal, der er løst farvematchet med telefonens bagpanel.

Xiaomi 12 Pro, der vejer 205 g, har samme vægt som en iPhone 13 Pro og er væsentligt lettere end Pro Max, der vejer 250 g. Den er relativt slank med sine 8,2 mm, selvom dens tilspidsede sider får den til at føles meget elegant.

(Image credit: TechRadar)

Det faktum, at Xiaomi 12 Pro ikke har en IP-klassificering, er mærkværdigt. Det var sandsynligt en omkostningsbesparende beslutning; alligevel har dens SIM tray en gummiforsegling, der findes på IP68-klassificerede telefoner. Vores telefon blev meget våd takket være en forårsbyge uden der skete problemer; ikke desto mindre må du ikke gøre din telefon våd med vilje baseret på vores erfaring.

Det er også værd at bemærke, at skærmens berøringsfølsomhed fungerer fantastisk, selv når den har vanddråber på sig eller bliver håndteret med våde fingre.

Porte og knapper er sat på forudsigelige placeringer, og højttalergitter er i toppen og bunden af skærmen: strøm og lydstyrke knapper er til højre, og et dual-SIM-slot er i bunden. På fronten er det kun buet glas og skærm, og på bagsiden kameraet.

Skærm

Xiaomi er gået tilbage i skærmstørrelserne for hele 12-serien. Sidste års Mi 11 har en skærm på 6,81 tommer, mens Xiaomi 12 Pro er 6,73 tommer. Og Xiaomi 12 skærmen er kun 6,28 tommer. En mindre størrelse betyder dog ikke lavere kvalitet.

12 Pro bruger en Samsung LTPO AMOLED-skærm med 120Hz opdateringshastighed. Xiaomi hævder, at den variable opdateringshastighed varierer fra 1-120Hz, hvilket burde resultere i strømbesparende fordele i forhold til telefoner som Galaxy S22 Plus, hvis skærm falder ned til 48Hz i den nederste ende. At stryge gennem brugergrænsefladen og rulle gennem Twitter er faktisk glatte bestræbelser, der matcher de bedste sammenligninger.

Det er også praktisk, at du kan indstille opdateringshastigheden til 90Hz og opløsningen til 1080p (på softwareniveau), så du kan spare på batteriet, hvis det er nødvendigt.

(Image credit: TechRadar)

Xiaomi 12 Pros skærm er også skarp med sin WQHD+ opløsning, hvilket giver den en pixeltæthed på 521PPI – højere end en iPhone 13 Pro og Samsung Galaxy S22 Plus; og med en overlegen maksimal lysstyrke på 1500 nits, ser HDR10+ video fantastisk ud, og udendørs synlighed er ikke noget problem.

Side om side med nogle af de bedste telefoner, der findes, kommer Xiaomi 12 Pros lysstyrke til sin ret under videoafspilning, med lyse elementer, der skinner strålende. Farverne vises præcist, og telefonen har en række visningstilstande med mere granulær kontrol over farve og hvidbalance end de fleste konkurrenter.

Kameraer

På papiret er Xiaomi 12 Pros kamera et af de svageste af enhver flagskibs telefon. Den har mindre rækkevidde med sin optiske zoom end den billigere Pixel 6 Pro, og telefonens ultra-brede kamera mangler autofokus, som Oppo Find X3 Pro og Find X5 Pro har. Det betyder, at Xiaomi 12 Pro ikke kan låse sig ind på nærbilleder.

I virkeligheden fungerer telefonens tredobbelte 50 MP kameramix stadig godt, med smart software, der hjælper med at fange pålidelige gode resultater, selvom den ikke er overlegen.

Startende med specifikationer er Xiaomi 12 Pros primære 50MP-kamera drevet af en IMX707 Sony sensor. Den måler 1/1,28 tommer, og mens den ikke er så stor som 1/1,12 sensoren i Mi 11 Ultra, er den stadig en af de største kamerasensorer på markedet, og den er større end Galaxy S22 Ultra og Sony Xperia Pro.

(Image credit: TechRadar)

Dette forklarer, hvorfor billeder taget på Xiaomi 12 Pro har tiltalende dybde, som sammen med fremragende autofokus hjælper motiver med at se godt ud. Denne lave dybdeskarphed er hjulpet af det primære kameras f/1.9 aperture og objektiv.

Med hensyn til klarhed producerer hovedkameraet lidt skarpere billeder end en top-tier iPhone, mens det stadig fanger præcise farver, der har tendens til at strække sig til det brede og ultra-brede kamera godt.

Mens alle kameraer er 50 MP i opløsning, er det kun hovedkameraet, der nyder godt af så stor en sensor, så telefoto og ultra-brede tilføjelser, som har Samsung Isocell JN1-sensorer, kommer bagud med hensyn til kvalitet. Det ultrabrede kamera har stor farvenøjagtighed og et synsfelt på 115º, men går glip af autofokus ligesom Galaxy S22-serien.

I mellemtiden er kameraet med to gange zoom svagt i detaljer på grund af en begrænset optisk rækkevidde. iPhone 13 Pro og OnePlus 9 Pro er bedre, og det er to kameraer, der ikke er kendt for deres store zoomområde. Ikke desto mindre mangler telefoner som Realme GT 2 Pro og Pixel 6 enhver optisk zoom, så Xiaomis kamera er langt fra en afskrivning.

Billede 1 af 2 (Image credit: TechRadar) Billede 2 af 2 (Image credit: TechRadar)

Videooptagelse på Xiaomi 12 Pro er fremragende i lyse omgivelser, med billedstabilisering, der fungerer godt selv i 8K-opløsning, eller 4K med 60 billeder i sekundet. Skift mellem det ultra-brede kamera og hovedkameraet er jævnt midt på optagelsen, selvom videooptagelse ser ud til at omgå telekameraet, medmindre du starter optagelsen zoomet ind.

I svage miljøer taber Xiaomi 12 Pros videokvalitet til OPPO Find X5 Pro med dens dedikerede nattevideo-ISP og Galaxy S22 Ultra, der matcher S22 og S22 Plus tættere.

32MP selfie-kameraet bruger en OmniVision sensor, og selvom vi ikke har haft gode resultater fra mærket tidligere, får Xiaomi imponerende billeder ud af det, især i godt oplyste scener.

Kamera test

Billede 1 af 11 (Image credit: TechRadar) Billede 2 af 11 (Image credit: TechRadar) Billede 3 af 11 (Image credit: TechRadar) Billede 4 af 11 (Image credit: TechRadar) Billede 5 af 11 (Image credit: TechRadar) Billede 6 af 11 (Image credit: TechRadar) Billede 7 af 11 (Image credit: TechRadar) Billede 8 af 11 (Image credit: TechRadar) Billede 9 af 11 (Image credit: TechRadar) Billede 10 af 11 (Image credit: TechRadar) Billede 11 af 11 (Image credit: TechRadar)

Ydeevne og specifikationer

Med top-tier power er Xiaomi 12 Pro en dygtig gaming-telefon, og den klarer sig også igennem daglige opgaver uden at blive for varm.

Drevet af et Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 chipset er det ikke overraskende, at ydeevnen på tværs af næsten alle apps, vi brugte, var så imponerende. Den version, vi testede, har også en rigelig 12 GB LPDDR5 RAM, så vi forventede ikke at blive forsinket, når vi skiftede mellem en masse apps.

Benchmarks matcher med andre Snapdragon 8 Gen 1-telefoner, med 12 Pro-score omkring 3600 i GeekBench 5.1 (multi-core) og mellem 8.000 og 9.899 i 3DMark Wild Life. Selvom dette falder bagud for gaming telefoner som ZTE Nubia Red Magic 7, er det omtrent lige så godt, som det bliver for en Android, der ikke er en gaming telefon.

Xiaomi 12 Pro's 128GB eller 256GB UFS 3.1-lagerplads giver dig også masser af valgfri plads til filer og apps, selvom der ikke er noget SD-kortslot, kun et dobbelt SIM-slot. Så hvis du samler på filer, vil du måske overveje at vælge modellen med højere kapacitet.

(Image credit: TechRadar)

Matchet med quad-højttalere, der har Harman Kardon tuning og understøttelse af Dolby Atmos, lyder telefonen også ekspansiv og høj, selvom den falder bagud sammenlignet med iPhone 13 Pro og 13 Pro Max, når det kommer til afrundet lyd og dybde i bastonerne.

Tidligere har vi haft problemer med in-display fingeraftryksscannere på Xiaomi telefoner, men vi fandt ud af, at 12 Pros fungerer. De er lydhøre og lod os hurtigt åbne vores telefon - især når det matches med face ID.

Hvis du kører Android 12 med Xiaomis MIU interface, er der ingen tvivl om, at dette er den bedste version af MIUI, vi har set til dato. Problemer vi har oplevet før – blandt andet dark mode, der forhindrede interaktive notifikationer i at blive vist tydeligt, kontrolcentret, der udløste fejl, og dårlig lokalisering, blev alt sammen fikset i den seneste opdatering.

MIUI føles stadig en smule oppustet, med AliExpress og et væld af Xiaomi apps forudinstalleret, men det faktum, at det i det mindste ser konsistent ud og kører fejlfrit, er et stort skridt i den rigtige retning.

(Image credit: TechRadar)

Batterilevetid

Xiaomi 12 Pros batterikapacitet er ikke enormt på 4600mAh, med de fleste flagskibe, der er på omkring 5000mAh i disse dage. Ikke desto mindre er Xiaomi 12 Pros batteri stadig større end S22 Plus og iPhone 13 Pro Max, to telefoner, der klarer sig ret komfortabelt igennem en hel dag.

Til gengæld var vi ikke chokeret over, at Xiaomi 12 Pro nemt fik os fra morgen til aften i vores måned med den, selvom den bestemt ikke er en to-dages smartphone.

Der er et væld af strømindstillinger, der hjælper med at få lidt længere levetid ud af en enkelt opladning. Performance mode forbedrer gaming oomph, mens du bruger mere strøm, mens Battery Saver slukker for baggrundsprocesser, og Ultra Battery Saver deaktiverer alle undtagen de mest basale funktioner på telefonen.

(Image credit: TechRadar)

Hvad der er mere imponerende end batterilevetiden på Xiaomi 12 Pro, er dens opladningshastighed, som klatrer op til 120W for en fuld opladning på under 20 minutter. Dette er den hurtigste opladning af enhver almindeligt tilgængelig smartphone i Vesten sammen med Xiaomi 11T Pro.

Mens telefoner historisk set har fejlet med trådløs opladning, hvis de har haft klasseledende kablede hastigheder, så pakker Xiaomi også hurtig 50W trådløs opladning og 10W omvendt trådløs opladning. Det betyder, at den trådløst kan oplade til omkring det dobbelte af den hastighed, en iPhone 13 Pro oplader med en ledning – meget imponerende.

Når du ikke har travlt, bremser Xiaomis AdaptiveCharge tingene helt ned, så du kan skalere din opladningshastighed, så den matcher dine behov enten manuelt eller automatisk.

Skal du købe Xiaomi 12 Pro?

(Image credit: TechRadar)

Køb den hvis...

Du vil have den hurtigst opladede flagskibstelefon

Xiaomi 12 Pros smarte 120W opladning kan lade den helt op på 20 minutter, hvilket er utroligt praktisk. Perfekt til alle så glemsomme som os, når det kommer til en natlig opladning, selv telefonens trådløse opladningshastigheder er hurtige ved 50W (når du bruger en trådløs Xiaomi turbooplader).

Du hader fingeraftryk, men ikke vil bruge et cover

Xiaomi 12 Pro er en af de mest fingeraftryks-afvisende mobiler med glasbagside, vi nogensinde har brugt. Den ser frisk ud, selv efter en dag med spil, fototagning og beskeder, så selvom du ikke vil bruge et mobilcover, har du stadig en snavsfri smartphone.

Du vil have en all-around fantastisk flagskibstelefon

Xiaomi 12 Pro er en rigtig god telefon. Dens svageste egenskaber – de ultra-brede kameraer og telekameraerne er stadig gode nok, selvom de ikke er fantastiske, og alt fra design til skærm, ydeevne og batteriteknologi imponerer.

Køb den ikke hvis...

Du har brug for fremragende kamerazoom

Mens Xiaomi 12 Pros hovedkamera er fantastisk, er dens telefotokamera det ikke. Med en tilsvarende to gange zoom blegner den i forhold til 10 gange zoom på Samsung Galaxy S22 Ultra og endda fire gange zoom på Google Pixel 6 Pro eller tre gange zoom på iPhone 13 Pro.

Du vil have et standard Android interface

Der er ingen tvivl om, at Xiaomi 12 Pro og dens MIUI 13-grænseflade er meget bedre end nogen version af MIUI, vi har brugt før. Når det er sagt, er MIUI langt fra stock Android, med Xiaomis iOS-stil kontrolpanel, smart home integration og tredjeparts og Xiaomi apps. Du kan overveje en Pixel i stedet.

Du foretrækker flade skærme

Xiaomi 12 Pros buede AMOLED-skærm ser strålende ud, men vi ved, at nogle mennesker foretrækker fladskærme, og vi forstår det. Heldigvis har Realme lige lanceret et glimrende alternativ, Realme GT 2 Pro, med sammenlignelig kraft, specifikationer og en smart LTPO 2 AMOLED-skærm.

Anmeldt for første gang i marts 2022