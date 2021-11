Anmeldelse: Xiaomi 11T Pro

Xiaomi 11T Pro giver dig meget for pengene. Her hører kameraerne og den vanvittigt hurtige opladning til højdepunkterne. Desværre er den stærke processor hæmmet lidt af dårlig varmestyring, softwaren kan være et problem for nogle, alt efter hvad man er vant til, og batteritiden kunne have været bedre. Det er også værd at huske på, at dette er en fantastisk telefon. Placeringen af ​​fingeraftrykslæseren gør, at den fungerer bedst for højrehåndede.

Anmeldelsen kort

Xiaomi udgiver sine topmodeller i et trinvist tempo, hvor hovedmodellerne med rene tal bagpå er udstyret med den nyeste og mest imponerende teknologi, mens de efterfølgende T-modeller skærer ned på nogle funktioner, så den kan komme på markedet til en lavere pris.

11T Pro kommer seks måneder efter Xiaomi Mi 11, og det er den første model fra virksomheden, der dropper det Mi-mærke, Xiaomi har brandet sig på. Det er samtidig også den første telefon, der er en del af virksomhedens nye satsning i Norden.

Med 11T Pro er det tydeligt, at Xiaomi ønsker at positionere sig på i den øvre ende af markedet for mellemklasse-mobiler, og der rammer de rigtig med denne model.

Den har topspecifikationer, både når det gælder kamera og chipset. Batteriet er stort med 5.000 mAh og hurtigopladningen på 120 W er ekstremt hurtig.

Samtidig har skærmen ingen buede kanter, som både Mi 11 og mange andre topmodeller har, men den har en opdateringshastighed på 120 Hz og HDR10.

Desværre er det ikke alt, der imponerer lige så meget i praksis. Batteriet holder ikke helt så længe, som man skulle tro, kapacitet taget i betragtning, og processorydelsen falder en smule ved længere tids brug, sandsynligvis fordi telefonen bliver varm.

Fingeraftrykslæseren sidder lige under volumenknappen, og den låser lynhurtigt telefonen op, når man rører den. (Image credit: Peter Hoffmann)

Det skal også siges, at fingeraftrykslæseren i højre side fungerer bedst for højrehåndede. Det fungerer ganske vist også udmærket at låse telefonen op med venstre hånd, men det kræver, at man ikke har alt for små hænder.

Alt i alt er vi stadig imponerede over, hvad Xiaomi 11T Pro har at tilbyde. Samtidig er det også værd at bemærke, at den kommer i en version uden Pro i navnet, og denne har samme skærm og samme kamera, men svagere processor, langsommere opladning og mindre lagerplads, men så er prisen til gengæld også lavere. Hvis det er kompromiser, du kan leve med, så er den også bestemt et kig værd.

Pris og tilgængelighed

Fingeraftrykslæseren i højre side er lettest at bruge for højrehåndede. Det kan være svært at nå for venstrehåndede. (Image credit: Xiaomi)

Xiaomi 11T Pro er i salg i danske butikker fra 25. oktober, og den vejledende udsalgspris er 4.990 kroner.

Xiaomi 11T er også til salg i med 128 GB lagerplads, en lidt langsommere processor og lidt langsommere opladning (0-100% på 37 minutter) til en pris på 4.295 kroner.

Design

Sammenlignet med topmodellen Xiaomi Mi 11 Ultra er der én stor forskel. Xiaomi 11T Pro har et kameramodul, der er langt mindre end på forgængeren. Og sammenlignet med andre mobiler, er der ikke noget, der skiller sig særligt ud, men det kan de fleste nok godt leve med.

Bagsiden er lavet af plast, men har en overflade, der ligner børstet metal, og som ser rigtig godt ud. (Image credit: Truls Steinung)

11T Pro er en stor telefon, nok større end mange ville foretrække, men du får også en meget stor skærm at boltre dig på.

Alle knapperne er placeret i højre side, hvor du finder lydstyrkeknapperne samt en kombineret tænd/sluk knap og fingeraftrykslæser.

Dén placering af fingeraftrykslæseren fungerer nok bedst for dig, der er højrehåndet og kan bruge tommelfingeren til at låse telefonen op. Så lander tommelfingeren helt naturligt på det rigtige sted, når du holder telefonen.

Er du venstrehåndet fungerer det fint at låse telefonen op med pegefingeren, men det kræver nok, at du ikke har helt små hænder for at kunne nu, uden at føle, at du skal strække dig ekstra langt hver gang.

Fingeraftrykslæseren reagerer meget hurtig og præcis, og vi har ikke haft problemer med at låse telefonen op. Faktisk er den næsten for følsom, for ind imellem skal der kun en tilfældig berøring med tommelfingeren til at låse den op, når vi bare går med den i hånden. Det er ikke et stort problem, og det er noget, man hurtigt vænner sig til.

Desværre har 11T Pro ikke en hovedtelefonudgang, men det er også meget, meget få telefoner, der stadig har det i 2021.

En forbedring fra sidste års model er derimod, at kameramodulet på bagsiden fylder langt mindre end tidligere.

Vi kan også godt lide bagsiden af telefonen. Det er godt nok af plastik, men designet minder om børstet metal, og det ser meget godt ud. Desværre er det også en fingeraftryksmagnet, så medmindre du bruger et cover på den, bliver du nødt til at tørre den af i ny og næ, for at den ser nogenlunde anstændig ud.

Skærm

Skærmen på Xiaomi 11T Pro er fantastisk, men den virker mindre imponerende, når den direkte sammenlignes med Mi 11. Det virker som om Xiaomi har valgt at fokusere på kameraet frem for skærmen i denne model.

Den er 6,67 tommer i forhold til forgængerens 6,81 tommer, og den har ingen buede kanterne. Xiaomi har også valgt at flytte kamerahullet i skærmen fra venstre hjørne til midten, hvilket gør det lettere at tage selvfies, fordi du altid bare skal kigge samme sted i stedet for at lede efter det rigtige hjørne at smile til.

Opløsningen er på 2400 x 1800 pixels, hvilket er på niveau med andre modeller i denne prisklasse, men den bliver slået af Mi 11, der har en skærm på 3200 x 1400 pixels. Det ser vi dog ikke som en stor svaghed.

Det hjælper, at opdateringshastigheden er 120 Hz, hvilket sikrer en jævn navigation i menuer og på websider. Dette er på niveau med Mi 11, men faktisk mindre end Mi 10T-serien, der havde en skærm på 144 Hz.

Så der er ingen tvivl om, at Xiaomi har skåret lidt ned på specifikationerne, men alt i alt er der tale om fornuftige prioriteter, som du næppe vil lægge ret meget mærke til.

Kamera

Kameraerne er et af højdepunkterne ved 11T Pro. (Image credit: Peter Hoffmann)

Kameraerne i 11T Pro er en fortsættelse af kameraerne i Mi 11, og hovedkameraet og telekameraet er det samme på henholdsvis 108 MP og 8 MP. Vidvinkel- og frontkameraerne har til gengæld en lavere opløsning på henholdsvis 8 MP og 16 MP.

Hovedkameraet, som har en blænde på f/1,75, tager flotte billeder i normalt lys. Du får god kontrast, friske farver og masser af detaljer. Med standardindstillinger kombineres pixels på sensoren i sæt af fire (såkaldt "pixel binning"), hvilket betyder, at de kan fange mere lys, og de billeder, du får, har derfor en opløsning på 27 MP. (Altså en langt fra de 108 MP'er kameraet faktisk leverer).

Du kan vælge at tage billeder i høj opløsning og få færdige billeder på 108 MP, hvilket sikrer dig mere materiale at arbejde med, hvis du vil redigere efterfølgende, men du får ikke så meget farve- og lysinformation per pixel.

Under dårligere lysforhold kæmper 11T Pro lidt mere, og du risikerer at få meget støj, men "pixel binning"-teknikken bidrager også her til, at resultaterne er bedre, end de ellers kunne have været.

Vidvinkelkameraet, som har en blænde på f/2,2 og 8 MP, leverer også gode billeder, men den lavere opløsning er mærkbar i forhold til forgængeren. Farverne er gode, men nogle billeder kan have tendens til at være overeksponerede. Udover at hjørnerne bliver forvrængede, som de tit gør ved vidvinkel, så bliver de ind imellem også ret slørede.

Selvom de andre kameraerne for det meste er imponerende, så der er det det såkaldte telemakrokamera på f/2.4, der virkelig imponerer her. Dette kamera tager bedre nærbilleder end de fleste andre makrokameraer på markedet. Det fokuserer hurtigt, og det giver dig mulighed for at fange små detaljer, som du ellers ikke ville se særlig tydeligt.

Frontkameraet leverer også gode billeder, og det gør ikke noget, at sensoren har en lavere opløsning end mange af sine konkurrenter, for 16 MP er mere end nok til sådanne billeder.

Portrætter får en flot kontrast, og det kan se ud til, at telefonen justerer skygger og lyse områder, så motivet træder mere frem. Bokeh-effekten der er giver den slørede baggrund er også helt OK, selvom den indimellem også slører lidt af motivet.

Der er også en mærkbar forskel på portrætterne taget med hovedkameraet, og dem der er taget med frontkameraet, så hvis du vil have det bedst mulige billede af dig selv, skal du helst få en anden til at tage det for dig.

Selvom billeder bliver gode med 11T Pro, er det video, Xiaomi fremhæver som den største styrke ved denne model. Den understøtter optagelse op til 8K ved 30 fps og 4K ved 60 fps, og du får forskellige ekstra funktioner såsom makrovideo, objektsporing og audiozoom.

Især de to sidste imponerer. Objektsporing bruger AI til at sikre, at fokus følger objekter i bevægelse, mens lydzoom blot tillader telefonen automatisk at forstærke lyden på de objekter, du zoomer ind på. Denne kan fx bruges til at zoome ind på en fugl i et træ, hvor lyden af fuglekvidder ellers ville være svær at fange på film. Det fungerer faktisk og selv om det ikke er en uundværlig funktion, er funktionen alligevel meget sjov at lege med.

Generelt er videokvaliteten rigtig god, og det gælder især 4K med 60 fps, hvor du får ekstremt stabile optagelser med gode detaljer og glidende kamerabevægelser.

Fotos

Billede 1 af 8 (Image credit: Peter Hoffmann) Billede 2 af 8 Kameraet fanger virkelig mange detaljer i modlys. Her direkte mod solen og alligevel er detaljer både tæt på og længere væk kommet med. Jeg kunne intet se pga. solen her. (Image credit: Peter Hoffmann) Billede 3 af 8 Telemakrokameraet kan fange ekstreme detaljer, men i og med at fokusområdet er så lite så kan det være vanskelig å fange detaljer på objekter i bevægelse. (Image credit: Peter Hoffmann) Billede 4 af 8 Her er samme foto taget med det normale kamera (Image credit: Peter Hoffmann) Billede 5 af 8 Forgrunden er tydelig og baggrunden sløret i portræt-tilstand (Image credit: Peter Hoffmann) Billede 6 af 8 Der er meget støj og uskarphed i billeder taget med 10 x zoom (Image credit: Peter Hoffmann) Billede 7 af 8 Ultra wide kameraet leverer flotte farver og gode detaljer, selv om objekter i siden af billedet bliver forvrængede. (Image credit: Peter Hoffmann) Billede 8 af 8 Fotos i lavt lys er flotte ud på telefonen, men mangler detaljer, når man zoomer ind (Image credit: Peter Hoffmann)

Specifikationer og ydelse

Xiaomi 11T Pro er er udstyret med en Snapdragon 888-chip. Dette er ikke længere den stærkeste chip på markedet, efter en nylig lancering af Snapdragon 888+, men det er stadig ekstremt hurtigt - i hvert fald i første omgang.

Da vi testede det med Geekbench 5, opdagede vi, at ydeevnen falder, når processoren skulle arbejde hårdt i en længere periode. Resultatet fra den første test var omkring 3500 point, hvilket er som forventet med denne processor, men hver efterfølgende testkørsel resulterede i en lidt lavere score, indtil den landede på omkring 3000 point. Årsagen er formentlig, at køleløsningen i telefonen ikke er i stand til at holde temperaturen nede ved længere tids hårdt brug, og processoren er dermed klokket ned for at sænke temperaturen.

Det skal siges, at vores resultat er væsentligt bedre end det resultat, vores britiske kolleger fik med samme test, hvor rækkevidden var mellem 2787 og 3058, og det indikerer, at Xiaomi har optimeret ydeevnen gennem en softwareopdatering i mellemtiden.

Tabet af ydeevne er ikke nødvendigvis så stort, at det betyder så meget i praksis, og det er vores oplevelse, at telefonen klarer tunge spil fint. Så du kan køre de fleste moderne spil med maksimale indstillinger uden problemer.

Spiller du ofte tunge spil over længere tid, er der dog noget, du skal være opmærksom på.

Software

Ligesom andre Xiaomi-telefoner kører 11T Pro også Android med virksomhedens eget MIUI-interface. Den er udstyret med Android 11 fra fabrikken, og vi forventer, at den vil blive ved med at modtage opdateringer i hvert fald de næste par år.

Meningerne er delte om MIUI, og det er ikke så mærkeligt. Interfacet løser tingene lidt anderledes, end du måske er vant til, og det hjælper ikke, at det kommer med nogle forudinstallerede apps. Det er også lidt frustrerende, at den indbyggede sikkerhedsfunktion overtager hele skærmen med scanningsoplysninger, hver gang du installerer en app.

Heldigvis får du nogle tilpasningsmuligheder i indstillingerne, og det er for det meste muligt at ændre på ting, du ikke kan lide, så de fungerer mere, som du vil.

En ting, vi rigtig godt kan lide, som er anderledes end standard Android, er kontrolcentret. Her kan du trække ned i venstre side af skærmen for at finde notifikationer, men trækker du ned i højre får du alle genvejsknapperne til Bluetooth, WiFi osv. Når du først har vænnet dig til det, virker den gamle løsning lidt meget besværlig.

MIUI har også et godt udvalg af medfølgende wallpapers til startskærmen, og vi kan især godt lide de animerede varianter. Du får også gode muligheder for at tilpasse always-on-skærmen efter din smag.

Batterilevetid

Batterilevetiden er god, uden at være fantstisk, hvilket er lidt overraskende i betragtning af det store batteri på 5000 mAh.

Det er formentlig kombinationen af den store skærm, høje opdateringshastighed, en strømkrævende processor og 5G-modem, der får batteriet til at tømmes ret hurtigt. Heldigvis kan du slå noget af dette fra, hvis du vil spare på batteriet.

I vores test holdt telefonen nemt en hel dag ved normal brug. Den er brugt til noget spil, tjek af sociale medier og lytte til musik. Hvis du er typen, der hele tiden har din skærm tændt og bruger mobilen, så kan det godt være, du skal have noget strøm i løbet af dagen.

Det er heldigvis heller ikke et stort problem, da Xiaomi 11T Pro understøtter hele 120 W hurtigopladning, når du bruger medfølgende oplader.

Xiaomi har givet telefonen ultrahurtig opladning, og den lader op fra 0 til 100 procent på 17 minutter! Det er fuldstændig fantastisk at kunne oplade telefonen på samme tid, som det tager at snuppe et bad eller en kop kaffe og en småkage! Og som om det ikke var lækkert nok i sig selv, så lader den op fra 0-70 % på bare 10 minutter. Så du kan lade den op til at køre i mange timer, hvis du lige smider den medfølgende 120W hurtiglader, imens du børster tænder eller smører madpakke.

Hvad du dog ikke får, er trådløs opladning, men det er heller ikke noget, du uden videre kan forvente i denne prisklasse, og vi vil ærligt talt hellere have den lynhurtige opladning.

Skal du købe Xiaomi 11T Pro?

Køb den hvis ...

... du hader at vente, imens mobilen lader op

Hvis du sætter pris på at kunne lade telefonen op i en fart, så er Xiaomi 11T Pro et vældig godt valg for dig.

... du kan lide at lave makro-fotos

En af de bedste funktioner ved 11T Pro er makro-kameraet, som giver dig detaljerede billeder eller video af små objekter.

... du vil have en kvalitetstelefon til en overkommelig pris

Xiaomi 11T Pro er ikke perfekt, men du får virkelig meget mobil for pengene.

Køb den ikke hvis ...

... du vil have en ren Android-oplevelse

MIUI adskiller sig en del fra ren Android, og det falder måske ikke i alles smag. Vil du helst have en telefon som alle andre Android-mobiler, skal du måske finde noget andet.

... du vil have en vandtæt mobil

Selv om telefonen kan tåle en smule vand, så er den ikke vandtæt. Så hvis du er udemenneske og ikke vil gemme have mobilen ødelagt, når det regner, så skal du kigge på nogle andre modeller.

... du vil være sikker på topydelse over længere tid

Udfordringerne med varmehåndtering gør at Xiaomi 11T Pro ikke er helt ideel for dig som spiller eller redigerer video i længer perioder ad gangen.