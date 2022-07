Xiaomis nye topmobil har kamerasystem fra Leica

Xiaomi og Leica har nu løftet sløret for det første håndgribelige resultatet af parternes strategiske samarbejde; Xiaomi 12S er Xiaomi og Leica’s første bud på en serie af kamera-telefoner, der skal hæve barren for teknologisk udvikling inden for brugeroplevelser og kameratelefoner.

Fire nye Xiaomi telefoner på vej... til Kina

Xiaomi 12S Ultra (Image credit: Xiaomi)

Xiaomi har præsenteret en række nye telefoner i Kina, og vi ved faktisk ikke, hvornår eller om de overhovedet kommer til Danmark. Men her kan du blive klogere på, hvad vi går glip af, og det lyder faktisk som nogle ret gode telefoner.

Xiaomi 12S-serien består af fire telefoner; Xiaomi12S Ultra, Xiaomi 12S Pro, Xiaomi 12S og Xiaomi 12 Pro.

De nye telefoner får en ny, kraftfuld chip - Snapdragon® 8+ Gen 1 Mobile Platform, som er bygget på en TSMC 4nm-processor.

Samtidig viser telefonerne de konkrete resultater af samarbejdet imellem Xiaomi og kameraproducenten Leica. Blandt andet har telefonerne alle fået nyudviklede, sofistikerede optiske linser. Telefonerne kommer også med flere billedbehandlingsmetoder. ”Leica Authentic Look” bruger et naturligt billedsprog, som er den klassiske Leica æstetik. ”Leica Vibrant Look” er en kombination af Xiaomi’s erfaring inden for smartphonefotografering, og Leica’s evne til tage levende billeder.

Xiaomi 12S Ultra er også den første model der er udstyret med to Xiaomi Surge-chips, som giver forbedret batterioplevelse- og styring.

Xiaomi 12S (Image credit: Xiaomi)

Avanceret kamerateknologi og giga-sensor i 12S Ultra

Xiaomi og Leicas samarbejde betyder, at Xiaomi S12 Ultra bliver udstyret med en stor 1-tommers IMX989-sensor fra Sony. Den leverer 50 MP-fotos og har en særlig linse over kameraer, som skal sikre, at du undgår forstyrrelser i fotos som flare, ghosting, og chromatisk aberration (hvor kanter på objekter får en uønsket farve på billeder). Sensoren har individuelle pixelstørrelser på op til 1,6 μm. Efter pixel binning når dette op på 3,2μm, hvilket skal hjælpe med at reducere støj, udvide det dynamiske område, øge lysfølsomheden og generelt lave bedre billeder dårlige lysforhold.

Kamerasystemet i Xiaomi 12S er udstyret med HyperOIS, som skal sikre ultrastabilt billede og video. Funktionen giver kontinuerlig kompensation for bevægelse under videooptagelse. HyperOIS udnytter mellemrummet mellem to billeder til at køre OIS-motoren til sin oprindelige position, hvilket giver hvert billede et fuldt effektivt stabiliseringsområde.

Ifølge Xiaomi er kameraet så godt, at deres smartphone-kamera begynder at nærme sig traditionelle kameraer med hensyn til hardwarespecifikationer.

Xiaomi 12S Ultra kan optage JPEG eller HEIF i 8-bit samt 10-bit DNG RAW-filer i 10-bit med en indlejret profil til Adobes Lightroom.

På videosiden er Xiaomi 12S Ultra den første Android-telefon, der understøtter Dolby Vision HDR-optagelse. Videoer kan optages i op til 4K-opløsning.

Xiaomi 12S Ultra er udstyret med en Super AMOLED-skærm på 6,73 tommer. Skærmen har en 2K- opløsning på 3.200 x 1.440 pixel og en automatisk opdateringshastighed på 1-120 Hz alt efter, hvilket indhold, du kigger på.

Telefonen er udstyret med et batteri på 4.860 mAh og kan hurtigt lades op kablet med 67W kablet og trådløst med 50W. Xiaomi 12S Ultra bliver lanceret med en ny Snapdragon chip: Snapdragon 8+ Gen 1. Ifølge Xiaomi er denne chip 21 % mindre (sandsynligvis mindre end Snapdragon 8 Gen1), og både CPU'en og GPU'en skal have 10 % forbedret ydeevne og en hele 30 % forbedret energieffektivitet.

Image 1 of 3 Er eksempler på fotos taget med Xiaomi og Leicas presets (Image credit: Xiaomi ) Image 1 of 3 Er eksempler på fotos taget med Xiaomi og Leicas presets (Image credit: Xiaomi ) Image 1 of 3 Er eksempler på fotos taget med Xiaomi og Leicas presets (Image credit: Xiaomi ) Image 1 of 3

Pris og tilgængelighed

Faktisk ved vi ikke, om eller hvornår vi kan forvente at se de nye telefoner i Danmark. Lanceringen fandt sted i Kina, og det er også her, telefonerne kommer på markedet. Ifølge Xiaomi vil Xiaomi S12 Ultra ikke blive lanceret i Danmark, og vi ved heller ikke, om resten dukker op herhjemme.

Xiaomi 12S Ultra kommer i to farver: Sort og grøn. Og den kommer i tre varianter: 8GB/256GB, 12GB/256GB og 12GB/512GB. Pris i Kina ca. fra. 6.500 kr. -7.500 kr.

Xiaomi 12S Pro kommer i fire farver: Sort, lilla, grøn, og hvid. Den kommer i fire variationer: 8GB/128GB, 8GB/256GB, 12GB/256GB og 12GB/512GB. Pris i Kina ca. fra 5.100 kr. - 6.400 kr.

Xiaomi 12S kommer også i fire farver: Sort, lilla, grøn og hvid. Telefonen finds i fire versioner. 8GB/128GB, 8GB/256GB, 12GB/256GB og 12GB/512GB. Pris i Kina ca. fra 4.300 kr. - 5.600 kr.

Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition kommer i to farver: Sort og blå, og bliver lanceret I to varianter: 8GB/128G og 12GB/256GB. Pris i Kina ca. 4.300 kr. og 4.900 kr.