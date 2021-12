Xiaomi 12: lanseringsdato, pris, nyheter og lekkasjer

Vi regner med at Xiaomi 12 er den neste store mobiltelefonen fra den kinesiske teknologikjempen. Den kan bli lansert før utgangen av 2021, men en global lansering vil trolig skje tidlig i 2022.

Denne kommende Android-mobilen kan nok bli en av de aller beste mobilene på markedet, med mindre Xiaomi parallelt kommer med en Lite, Pro eller Ultra som er enda bedre. Dette er uansett en av de mobiltelefonene det knytter seg størst forventninger til den nærmeste tiden.

Xiaomi 12 er bekreftet å skulle bli «tilgjengelig snart», i følge selskapets CEO. Vi kjenner ennå ikke lanseringsdatoen, men vi regner med at den blir offentliggjort ganske snart.

Vi ga 2021-modellen Xiaomi Mi 11 en svært høy poengsum, men det er alltid noe et merke kan gjøre for å bli bedre – særlig når man ser på Mi 11 Lite 5G og Mi 11 Ultra, som begge hadde klare mangler, selv om de alt i alt er gode modeller.

Det tok lang tid før det kom noen konkrete lekkasjer rundt Xiaomi 12, men de har begynt å dukke opp med stadig høyere frekvens. Nedenfor har vi samlet alle det er verdt å vite om.

Deretter har vi ført opp alt vi ønsker å se i Xiaomi 12, med utgangspunkt i hva vi likte (og ikke likte) ved Mi 11-serien, hva Xiaomis øvrige modeller har kunnet skilte med og hva vi har sett fra konkurrerende produsenter.

Latest news Vi har snappet opp en lekkasje om kamerablokken til Xiaomi 12, som viser et kjempeobjektiv flankert av to mindre. Blokken skal tydeligvis få en overflatebehandling som gjør at den ligner på resten av mobilen.

Rett på sak

Hva er dette? Xiaomis flaggskipmobil for 2022.

Xiaomis flaggskipmobil for 2022. Når kommer den? Trolig tidlig i 2022, muligens før

Trolig tidlig i 2022, muligens før Hva vil den koste? Vent deg en høy pris

(Image credit: Future)

Xiaomi 12 – lanseringsdato og pris

Xiaomi er et merkelig selskap når det gjelder lanseringsdatoer – særlig om vi skal dømme etter Mi 11-serien. Det kan skje noe lignende med Xiaomi 12.

Mi 11 fikk sin avduking i desember 2020, i en lansering som bare gjeldt Kina. Det drøyde til februar før den globale lanseringen fant sted og enda en måned før mobilen kom i butikkene.

Dette er en underlig og utstrakt tidsplan som demper mye av hypen rundt mobilen før den havner på det globale markedet. I følge en populær kilde, vil Xiaomi 12 få sin debut i Kina i løpet av desember.

Dette er en påstand vi også har støtt på senere, med en tilføyelse om at den rimeligere modellen Xiaomi 12X kan bli lansert samtidig.

Når det gjelder prisen til Xiaomi 12, er vår eneste ledetråd prisen til Xiaomi Mi 11. Sistnevnte kostet ved lansering 7990 kroner i sin rimeligste konfigurasjon. Det kan godt hende at den blir dyrere enn dette.

Nyheter og lekkasjer

Vi har fanget opp noen fan-skapte renderinger av Xiaomi 12. Selv om disse ikke er offisielle, skal de bygge på faktiske lekkasjer om telefonen. Dermed kan vi betrakte dem som en forhåndskikk på enheten.

Skjermen og designet er omtrent som på Mi 11, men her er det et ekstra kamera på baksiden og ikke noe kamera foran. Dette betyr ikke at selfier er forbudt, men det kan antyde at kameraet er integrert i skjermen, som på ZTE Axon 20 5G.

Dette bestrides imidlertid direkte av en lekkasje. En mye brukt kilde antyder at Xiaomi 12 fortsatt vil ha et nålehullkamera på forsiden, akkurat som sine forgjengere.

Enda en lekkasje bestrider de fan-skapte renderingene, og her ser det ut til at Xiaomi 12 vil få det samme kameraoppsettet som på Mi 10T Pro, der det er ett stort kamera i selskap med flere mindre. De nevnte renderingene virker altså stadig mindre sannsynlige.

En annen lekkasje har vist et lignende, men likevel noe annerledes oppsett av kamerablokken. Dermed kan dette kyklop-kameraet vise seg å bli virkelighet.

Og når vi først er inne på utformingen, kan Xiaomi 12 faktisk bli mindre enn forgjengeren. Dett kan vi si fordi noen lekkasjer rundt skjermbeskyttelsen til 12 Pro ikke stemmer med Mi 11, og er for liten. Det antyder at den neste Pro-modellen kan få en skjerm som er mindre enn på 2021-modellene.

En stor lekkasje antyder at Xiaomi 12 kan få et hovedkamera på 192 MP eller 200 MP. Uansett vil dette i så fall bli mobilkameraet med høyest oppløsning noen sinne.

Selskapet har dessuten bekreftet at dette vil bli den først mobilen med den nye Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1-brikken. Dette er en superprosessor som vil by på rikelig med kraft.

Ellers har vi hørt at Xiaomi 12 Ultra vil få kameraer finjustert av Leica, et kameraselskap som også samarbeider med Huawei og Nokia.

En annen lekkasje støtter ryktene om det svært høyoppløste kameraet. Ryktet forteller også at standard- og Pro-modellene kan få de samme kameraene som Mi 11 Ultra. Det betyr i så fall et hovedkamera på 50 MP, 5x-periskop og en ultravidvinkelkombinasjon.

Vi har også hørt at det kan komme en Xiaomi 12X med en Snapdragon 870-brikke. en 6,28-tommers AMOLED-skjerm på 1080 x 2400 med oppdateringsfrekvens på 120 Hz og et kamera på 50 MP. Denne modellen vil legge seg nederst, eller i det nedre sjiktet, i Xiaomi 12-serien.

En annen kilde hevder at alle Xiaomi 12-modellene vil få avrundede skjermer, og at de vil få et symmetrisk høyttaleroppsett.

Før vi hørte noe som helst konkret om Xiaomi 12, avduket Xiaomi en ny teknologi kalt Xiaomi HyperCharge. Den skal by på 200 W kablet opplading og 120 W trådløs lading. Det er trolig nok til å lade oppet batteri på 4000 mAh på bare 8 minutter via kabel, eller 15 minutter trådløst.

Selskapet har ikke sagt noe om at dette vil bli benyttet i Xiaomi 12, men vi tror den vil dukke opp i en mobiltelefon temmelig snart – dermed er Xiaomi 12 (eller en av dens søsken) en sannsynlig kandidat.

Hvilke Xiaomi 12-modeller venter vi oss?

Vi har hørt om flere ulike modeller i Xiaomi 12-familien, inkludert to Lite-modeller, standardutgaven, en Pro og en Ultra.

Nylig har vi også hørt om Xiaomi 12 Ultra Enhanced, en enda mer raffinert versjon av toppmodellen. Vi er usikre på hva som eventuelt skille denne modellen fra den andre.

Det vi ønsker å se

Denne ønskelisten over egenskaper og funksjoner til Xiaomi 12 bygger på våre erfaringer med Mi 11-serien, andre Xiaomi-modeller og det konkurrentene holder på med.

(Image credit: Future)

1. Lavere priser

Da Xiaomi fikk sitt gjennombrudd i de vestlige markedene, markerte de seg med sine «flaggskipdödare» av noen telefoner. De hadde spesifikasjoner på linje med topmodeller fra Samsung og OnePlus (den opprinnelige flaggskipdödaren), men med langt lavere priser.

Med Mi 11 var ikke dette lenger tilfellet. Standardmodellen og Ultra-modellen ligger nesten på linje med konkurrentene rent prismessig. MI 11 var i seg selv ikke for dyr, men konkurransefortrinnet Xiaomi en gang hadde, er borte.

Vi ser gjerne at Xiaomi 12 legger seg lavere enn konkurrentene, slik at den kan bli et fristende alternativ. Hvis det også kommer en ny Ultra-modell, ser vi gjerne at den ikke koster så mye, ettersom Mi 11 Pro absolutt ikke var verdt prisen.

2. Et renere brukergrensesnitt

MIUI – den versjonen av Android benytter i sine mobiltelefoner – har noen flotte egenskaper og noen helt forferdelige.

MIUI kan skilte med en mengde muligheter for brukertilpasning – i større grad enn med mange andre Android-varianter – og grensesnittet kan skilte med solid sikkerhet.

Men MIUI leveres også med en mengde svellevare, gir deg et irriterende sprettoppvindu med sikkerhetsrutiner hver gang du installerer en app – og den er skikkelig buggy. Disse problemene må løses før vi virkelig kan verdsette Xiaomis mobiltelefoner.

3. Nye fotomodi

(Image credit: Future)

Dette er noe vi temmelig sikkert vil få se. Xiaomi har det med å by på fotomodi det er en fryd å leke seg med.

Xiaomi kommer ofte med nye modi i kameraappen for video og foto som konkurrentene ikke har. Du får massevis av effektintensive videomodi kalt Movie Effects, automatisk fargeredigering til fotografi (mer dyptgående enn bare filtre) samt en himmelredigering der du fullstendig kan endre horisonten og væreffektene i et bilde.

Vi er utrolig spent på hva Xiaomi 12 vil ha å by på, og vi er sikre på at det blir gøy å leke seg med kameraene.

4. Lengre batteritid

Xiaomi Mi 11-serien hjemsøkes av et vedvarende problem, nemlig at disse mobiltelefonene ikke har lang batteritid.

Selv om alle modellene har store batterier, later det ikke til at programvaren og funksjonene er særskilt godt optimalisert. Dermed tappes batteriet fort. Særlig Mi 11 Ultra har problemer med overoppheting, noe som fikk tanken til å tømmes utrolig fort.

Større er altså ikke bedre i dette tilfellet. Vi ser gjerne at Xiaomi byr på flere optimaliseringer på batterifronten, slik at telefonene ikke dør så fort.

5. Forbedret fingeravtrykksleser

Ikke alle Xiaomi-telefoner har skjermintegrerte fingeravtrykkslesere, men de som har det, har en tendens til å kløne til denne egenskapen.

Noen skjermintegrerte fingeravtrykkslesere kan være temmelig temperamentsfulle, slik at fingeren din tidvis kan bli avvist selv om den er riktig registrert. Dette kan av og til skyldes et programvareproblem, mens det andre ganger kan komme av at sensoren er for liten.

Xiaomi må løse problemet med disse fingeravtrykkslesere, fordi de ellers er ganske plagsomme å bruke.