Vi tester Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 11 er en av de beste toppmodellene, og virkelig noe du burde vurdere å skaffe deg. Den har solide spesifikasjoner på nesten alle felt, med superrask prosessor, høy skjermoppløsning med ekstra skjermmodi, og flere kameramodi og og egenskaper konkurrentene mangler. Det er synd at batterivarigheten er under pari og at fingeravtrykkleseren kan være upålitelig.

Tominuttersanmeldelse

Aldri før har Xiaomis rivalisering med Samsung vært tydeligere. Det samme året sistnevnte nedgraderte spesifikasjonene til flaggskip-modellene i forhold til tidligere generasjoner, har Xiaomi gått i motsatt retning, og kjørt opp de samme spesifikasjonene i sin Mi 11.

Ved lanseringen av Xiaomi Mi 11 kunngjorde selskapet – med dårlig skjult selvtilfredshet – at de hadde blitt den tredje største mobilprodusenten i verden. Samsung leder overlegent, med Apple på andreplass. Men Xiaomi haler kraftig innpå – til tross for at deres mobiltelefoner ikke selges i USA.

Xiaomi Mi 11 er den nyeste flaggskipmobilen fra Xiaomi. Det er deres første, og trolig også deres viktigste, mobiltelefon i 2021. Den var også en ensom stjerne ved lanseringen, ettersom den ikke fikk selskap av en Mi 11 Pro.

Denne mobilen har fått en lang rekke oppgraderinger sammenlignet med forgjengeren Mi 10 – en oppgradering som er motsatt av Samsungs nedgradering av Galaxy S21 i forhold til S20.

Oppgraderingene er tydeligst når man ser på telefonens skjerm. Mi 11 har en oppløsning på 2,5K, sammenlignet med Mi 10 og Galaxy S21, som begge har 2K. Men her finnes det også en rekke nyvinninger, som automatisk videooppløsning og oppskalering av bildefrekvens, HDR-modi og ulike modi for lysstyrke og lesing.

Den nye modellen overgår også forgjengeren, og dessuten konkurrentene, på en rekke andre områder. De forbedrede høyttalerne er tunet av Harman Kardon, prosessoren er så rask at den legger seg øverst i våre ytelsestester, nye modi for videoredigering og superhøy ladehastighet.

En egenskap som virkelig skiller seg ut hos Xiaomi Mi 11 er det nye 5 MP telemakroobjektivet, som gir deg supre nærbilder. Det er enkelt å bruke, og er bedre enn tilsvarende funksjoner på andre enheter.

(Image credit: Future)

Så langt i denne oppsummeringen har vi vært positive, og skildret Xiaomi Mi 11 i et langt mer fordelaktig lys enn Samsungs nyeste flaggskip. Men så svart-hvitt er det ikke, ettersom telefonen også har sine minussider.

Den viktigste vi opplevde under vår testing var at batteriet til Xiaomi Mi 11 har altfor dårlig utholdenhet. Vi måtte deaktivere flere av telefonens funksjoner for å få batteriet til å vare hele dagen. Hvis du ønsker å få glede av alle de unike egenskapene du punger ut for, er det fint å være klar over at denne dingsen må lades opp mer enn én gang daglig.

I vår test av Xiaomi Mi 10 Pro klaget vi over den langsomme fingeravtrykksleseren. Det samme problemet finner man her også. Dessuten hendte det at sensoren ikke klarte å lese av fingeravtrykket på første forsøk. Slikt er temmelig frustrerende.

Xiaomi Mi 11 er altså en ypperlig mobiltelefon, men den er langt fra feilfri. For mange brukere vil den kanskje være førstevalget, på grunn av kameraene, skjermen og ytelsen, men ulempene ved denne modellen er også noe du må være oppmerksom på, for de vil forfølge deg hver dag.

Pris og tilgjengelighet

Du får kjøpt Xiaomi Mi 11 i Norge med lagringsplass på enten 128 GB eller 256 GB. Førstnevnte ligger på 7990 kroner mens sistnevnte fås kjøpt for kr. 8490.

Ettersom denne mobilen er et enebarn, uten noen Xiaomi Mi 11 Pro eller Mi 11 Lite å sammenligne seg med for øyeblikket, er det vanskelig å sammenligne prisen med noe annet enn konkurrentene.

(Image credit: Future)

Design

Xiaomi Mi 11 er ikke selskapets største smarttelefon. Den tittelen beholder Mi 10T. Men Mi 11 er likevel ganske stor, med målene 164,3 x 74,6 x 8,1 m. Og med tanke på størrelsen veier den ganske lite, nemlig 196 gram.

Til å være en mobil er Mi 11 lang og tynn. Den er ikke så ekstrem som Sony Xperia, men den er ikke så langt unna heller. Tross størrelsen er den ganske behagelig å holde i én hånd, men har du litt korte fingre, må du nok anstrenge deg for å nå den øvre delen av skjermen.

Nederst finner man er USB-C-port, men ingen 3,5 mm lydutgang. På-knappen og volumjusteringen sitter på høyre kant og en IR-sender øverst. Sistnevnte brukes til å sende ut infrarøde signaler, og gjør mest nytte for seg sammen med Mi Remote-appen, som omgjør mobilen til en ekstra fjernkontroll til TVen (eller andre kompatible enheter).

Mi 11 har glass foran og bak, over en ramme av aluminium. Glasset kalles Gorilla Glass Victus, og skal ifølge produsenten gi ekstra beskyttelse. Ettersom de fleste glass-telefoner kan være skjøre, er denne robustheten kjærkommen. Telefonen forble fri for riper og merker gjennom hele vår testperiode. Men mister du den i bakken, kan den likevel sprekke opp.

(Image credit: Future)

Kamerablokken på baksiden byr på et design vi ikke har sett før. Den er avtrappet, og hvert objektiv stikker frem på ulike nivåer. Dette er absolutt en nyvinning, og den får Mi 11 til å skille seg ut i mengden. Det kan jo hende den får selskap hvis Xiaomi velger det samme designgrepet for sine øvrige mobiler i år. Selv objektivet som stikker lengst ut går likevel ikke veldig langt ut fra telefonen, i hvert fall ikke i forhold til på tidligere toppmodeller fra Xiaomi.

Skjerm

Med sin skjerm på 6,81 tommer, er Xiaomi Mi 11 selskapets største toppmodell målt i skjermstørrelse, og den overgår dessuten de fleste konkurrentene. Skjermen har avrundede kanter, men ikke dramatisk. Den gjennombores øverst til venstre av et lite nålehull til selfiekameraet.

Skjuermen til Mi 11 har en oppløsning på 1440 x 3200, noe som overgår de fleste toppmodellene i samme prisklasse (inkludert Mi 10 og Galaxy S21). Skjermen er et AMOLED-panel, noe som gjør fargene kraftige, og man har også HDR10+-støtte.

Skjermen har en oppdateringsfrekvens på 120 HZ, noe som er blitt utbredt blant toppmodellene. Xiaomi har dessuten en mobil med 144 Hz på markedet. På Mi 11 oppdateres altså bildet 120 ganger i sekundet, noe som er det dobbelte av en eldre standarden 60 Hz. Dette gjør at bevegelige bilder blir langt mer fløyelsmyke. Det er ikke alle som er like opptatt av dette, og du kan justere bildefrekvensen ned til 60 Hz hvis du ønsker. Det vil også forlenge batterivarigheten.

Telefonen har dessuten en berøringsfrekvens på 480 Hz, noe som betyr at skjermen leser av fingertuppens posisjon 480 ganger i sekundet. Dette er åtte ganger raskere enn gjennomsnittlige smarttelefoner. Dette egner seg særlig godt til gaming, ettersom bevegelsene dine fanges opp svært raskt, og du får langt bedre samhandling med spillet.

(Image credit: Future)

En spesielt nyttig egenskap er lysstyrken, som makser ut på 1500 nits. Det er ganske mye heftigere en mobilsnittet på rundt 500. Dermed kan Mi 11 bli virkelig lyssterk når du trenger det, noe som passer ypperlig nå du er ute i kraftig solskinn, eller har svekket syn. Dette bedrer også kontrasten til bildene på skjermen.

Det tunge arbeidet bak den nydelige skjermen utføres av selskapets egen «AI imagine engine». Dette er en gruppe AI-funksjoner som digitalt oppskalerer innhold du ser på skjermen. Det legges inn ekstra bilder i videoer for å øke bildefrekvensen, bildene omgjøres til HDR og videooppløsningen økes.

Vi opplevde at dette ikke alltid fungerte etter planen. Vi kunne se en video fra en strømmetjeneste uten å oppleve noen forbedring. Men når det først fungerte, var det flott å se en video i høyere oppløsning enn man vanligvis opplever.

Kameraer

Kameraene utgjør en mer beskjeden oppgradering fra Mi 10, særlig sammenlignet med oppgraderingene som er gjort på andre fronter. Men det er uansett gjort noen forbedringer som bedrer fotoopplevelsen.

Hovedkameraet er på 108 MP f/1.9. Dette er den femte Xiaomi-mobilen med en så høyoppløst sensor, og alle har brukt den samme fra Samsung. Det betyr ikke nødvendigvis at bildene ser ut som før. I våre tester ble de et par hakk bedre, med tydeligere kontrast og en gjennomgående lysere tone. Dette er trolig et resultat av forbedret AI-optimalisering.

Vi fikk våre beste bilder med Mi 11 i godt belyste omgivelser, mens bilder tatt i svakt lys fikk en del støy, selv om de absolutt var brukbare. Dette skyldes trolig «pikselsamling», der fire piksler kombineres for å skape én. Dermed får man et kamera på 27 MP som «ser» mer lys. I vår engelskspråklige guide til pikselsamling kan du få litt innsikt i dette fenomenet.

(Image credit: Future)

Sekundærkameraet er en ultravidvinkel på 3 MP f/2.4, noe Xiaomi har benyttet på sine mobiler fra tidenes morgen (altså tidlig i 2020). Dette fungerer godt når man vil ha med mer i motivet, og også her er bildene blitt lysere. Bildene har imidlertid ganske lav oppløsning, og de byr ikke på samme kontrast som hovedkameraet.

Det siste kameraet er en «telemakro» på 5 MP f/2.4. Og dette er virkelig stjernen i gjengen. Makroobjektiver er skapt for nærbilder, men forstavelsene «tele-» forbindes med bilder tatt på lang avstand. Denne kombinasjonen er utviklet for å ta bilder av små objekter på (relativt) lang avstand. Denne funksjonen aktiveres ved å slå på Super Macro-modus.

Dette løser et sentralt problem med makroobjektiver på smarttelefoner – nemlig at du må så nær motivet for å ta makrobilder at du blokkerer for det naturlige lyset med selve telefonen.

Vi hadde det gøy med å ta flotte nærbilder av detaljer fra planter, mat og tekstiler. Bildene er klare og ganske detaljerte – særlig sammenlignet med bilder fra andre makroobjektiver på telefoner. Modusen er dessuten svært brukervennlig.

Xiaomi reserverer vanligvis teleobjektivet for sine Pro-modeller, og det er også tilfellet her, ettersom det ikke er en egen linse for optisk zoom. Du kan zoome digitalt opp til 30x, men kvaliteten svekkes gradvis jo mer du zoomer. Går du over 5x, blir bildet altfor kornete.

På forsiden av telefonen finner du et selfiekamera på 20 MP f/2.2, noe vi også tidligere har sett fra Xiaomi. Bildene ser bra ut, men her burde man nok bruke portrettmodus. Da styrkes kontrastene, skyggene og høylysene, slik at bildegjengivelsen blir bedre. Det går imidlertid litt ut over gjengivelsen av håret.

En selfie tatt med Xiaomi Mi 11 i portrettmodus. (Image credit: Future)

Om Xiaomi Mi 11 er slagordet «Movie Magic» benyttet. Vi skal snart ta for oss videoegenskapene, men dette påvirker også stillbildene på en spennende måte. Standardproporsjonene for bilder er 20:9, noe som er utrolig smalt, og som gir blant annet landskapsbilder en dramatisk kinopreget virkning. Dette er noe du kan endre, men det er uansett få telefoner som kan gi deg bilder med slike proporsjoner.

Standard videoinnspilling med Xiaomi Mi 11 gjøres enkelt og greit. Prosessoren gir deg enkelt videoopptak i 8K, eller 60fps opp til 4K.

Den kunstnerisk interesserte vil ha glede av å prøve ut de ulike film-modiene telefonen kan by på. Her kan du gjøre opptak på noen nye og spennende måter, blant annet med »Magic zoom». Dette etterligner en klassisk kameravogn-zoom. «Parallel world» speiler nedre del av skjermen til toppen.

I tillegg til slike videomodi, finnes det også flere «Movie filters» du kan påføre ved opptak av video. Eller etterpå. Utvalget virker imidlertid en smule begrenset.

Selv om det er morsomt å leke med filmmodiene her, er ikke alle like enkle å betjene. «Magic zoom» krever et menneske som motiv, og massevis av plass, så dette er ikke noe du får til med en legofigur på hylla hjemme. «Time Freeze» fikk vi aldri helt til, der et objekt i bevegelse fryses slik at et menneske kan late som om det samhandler med det. Telefonen lot ikke til å få helt taket på disse objektene.

Kameraeksempler

Bilde 1 av 8 (Image credit: Future) Bilde 2 av 8 (Image credit: Future) Bilde 3 av 8 (Image credit: Future) Bilde 4 av 8 (Image credit: Future) Bilde 5 av 8 (Image credit: Future) Bilde 6 av 8 (Image credit: Future) Bilde 7 av 8 (Image credit: Future) Bilde 8 av 8 (Image credit: Future)

Ytelse og spesifikasjoner

Xiaomi Mi 11 har en motor ved navn Snapdragon 888. Dette er den raskeste brikken en Ansdroid-mobil kan få, i hvert fall da telefonen ble lansert. Den har gjort det utrolig godt i ytelsestester.

Mobilen fikk en flerkjerne-poengsum på 3569 i ytelsestesten Geekbench 5. Dette er det høyeste tallet vi har sett, uansett mobiltelefon. iPhone 11 Pro Max oppnådde 3424 og OnePlus 8 fikk 3401. Det må imidlertid påpekes at i skrivende stund hadde ennå ikke iPhone 12-serien gjennomgått denne testen.

Poengsummen understreker det vi opplever gjennom daglig bruk av telefonen. Den er rask på alle områder. Ved veksling av kameramodi hoppet telefonen dit den skulle uten å nøle, mens filtre kunne påføres video og foto på brøkdelen av et sekund.

Særlig gaming var en fryd, både takket være den raske prosessoren og den raske berøringsoppfattelsen. Det opplevdes som om hastigheten ga oss en fordel i spill. Det kan være noe vi innbilte oss, men det opplevdes uansett slik.

(Image credit: Future)

I vår test av Xiaomi Mi 10 roste vi den «utrolig gode lyden» i høyttalerne, og de er bare blitt enda bedre i Mi 11, etter å ha fått en gjennomgang av lydspesialistene i Harman Kardon. Hvis du er vant til mobilenes pappeskelyd i telefonsamtaler, film eller musikk, vil du oppleve Mi 11 som en fryd. Lyden har også tyngre bass, og forvrengningen er liten, særlig sammenlignet med andre mobiltelefoner.

Programvare

Xiaomi Mi 11 kjører Googles operativsystem Android 11, med Xiaomis MIUI 12-programvare lagt på toppen. MIUI tar seg flott ut, men pleier å ha en del problematiske sider. Disse ulempene er blitt langt færre med Mi 11.

MIUI er beryktet for gjøkevare, eller forhåndsinstallertre tredjepartsapper. Heldigvis er forekomsten langt mindre på Xiaomi Mi 11 enn på for eksempel Redmi Note 9T, som ble lansert bare én måned tidligere. Men vi ser gjerne at det tynnes ut enda mer.

Ut over dette er MIUI faktisk et flott lag over Android. Her får du mange muligheter for brukertilpasning, også noen ikke andre mobiler kan by på. Du får tilgang til noen animerte bakgrunner, widgeter, overgangseffekter i menyer, ulike oppsett ev hjemmeskjermen, flere alltid-på-varianter, forandringer i hurtigmenyen med mer.

Under oppsettet av Xiaomi Mi 11, brukte vi en del tid på å fordype oss i disse mulighetene, slik at vi kunne få en fullkomment brukertilpasset telefonopplevelse. Hvis du liker en telefon du virkelig kan gjøre til din, vil du trolig sette pris på alle mulighetene du finner her.

(Image credit: Future / Xiaomi)

Til tross for alle endringene du kan gjøre, har likevel MIUI et umiskjennelig utseende. Vi har nedenfor tatt med noen skjermbilder fra hovedmenyen, slik at du kan få et visuelt inntrykk av brukergrensesnittet.

Det later til å følge med en irriterende programvarefeil, slik at tilpasninger du har gjort plutselig kan tilbakestilles til standardformen. Flere ganger opplevde vi for eksempel at den animerte bakgrunnen vi hadde valgt ble erstattet av den statiske standardbakgrunnen.

Det er uklart hvorfor dette skjer, men det skjedde gjentatte ganger etter at vi gjentok innstillingene vi ønsket oss. En oppdatering fikset heller ikke biffen.

Batterivarighet

Xiaomi Mi 11 er fullpakket med funksjoner. Dette er noe som belaster batteriet tungt. Dermed tappes batteriet på denne mobilen temmelig fort.

Med et batteri på 4600 mAh hadde vi håp om at Xiaomi Mi 11 skulle kunne holde det gående en hel dag, men dette skjedde bare ved lett bruk. Hvis vi tok mange bilder og spilte spill, måtte vi lade opp telefonen nå og da for å holde det gående hele dagen.

(Image credit: Future)

Det er nok telefonens store skjerm, den høye oppdateringsfrekvensen, alltid-på-skjermen og andre egenskaper av denne typen som svekker batterivarigheten såpass mye. Men du kan deaktivere én eller flere av disse funksjonene hvis du ønsker. Men da får du jo ikke glede av det som bidrar til at denne telefonen er så bra.

I det minste skjer oppladingen fort. Her får du kablet kraftforsyning på 55 W og trådløs på 50 W, så uansett om du foretrekker stikk eller plate, kan du gå fra tom til full tank på en halvtime eller mindre.

Du kan også få gleden av reversert trådløs opplading, noe som omgjør telefonen til en trådløs ladeplate til å lade opp andre enheter med. Her er effekten på 10 W, så det går ikke like fort unna, og telefonen blir dessuten temmelig varm av det. Men hvis du bare skal lade opp en smartklokke eller et par ørepropper, tar det ikke så lang tid.

Burde jeg kjøpe Xiaomi Mi 11?

(Image credit: Future)

Kjøp den hvis ...

… du spiller spill på mobilen

Med den raske prosessoren, den raske berøringsfølsomheten og en skjerm i toppklasse, er Xiaomi Mi 11 en av de beste spillmobilene vi har testet – med unntak av mobiler som er spesialutviklet for dette. formålet.

… du liker makrofotografi

Vi har allerede lovpriset telemakroen til Mi 11, og hvis du liker å ta nærbilder av hverdagslige detaljer, vil du nok silke etter en slik telefon.

… du strømmer video på mobilen

Xiaomi Mi 11 har en flott skjerm til å være en smarttelefon, og hvis du ofte bruker strømmetjenester, eller bare koser deg med YouTube, er dette en av de mest velegnede mobilene.

Ikke kjøp den hvis ...

… du liker zoom-fotografering

Selv om Xiaomi Mi 11har flotte kamerafunksjoner, får du ikke en ekte zoom her. Hvis du setter pris på allsidigheten til et mobilkamera som byr på en optisk zoom, og ikke bare digital, burde du se deg om etter noe annet.

… du trenger en utholdende mobil

Hvis du slår på alle superfunksjonene til Xiaomi Mi 11, vil du slite med å holde den gående hele dagen. Det gjør ikke noe hvis du har rikelige anledninger til opplading, men vil du ha noe som holder ut hele dagen på én opplading, er ikke dette en mobil for deg.

… du trenger en hodetelefonutgang

Som veldig mange andre nyere smarttelefoner, har ikke Xiaomi Mi 11 en klassisk hodetelefonutgang. Er dette nødvendig for deg, må du benytte et adapter for å få tilkobling.

Først testet i februar 2021.