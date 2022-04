Xiaomi 12 Pro lander i Danmark om lidt

Xiaomis nyest flagskibsmobiler: Xiaomi 12 og Xiaomi 12 Pro kommer nu til Danmark. De er udstyret med Qualcomms nyeste Snapdragon 8 Gen 1 processor, og begge telefoner kan optage 8K video og får Ultra Night Video, der lukker op til 51% mere lys ind.

Xiaomi 12 Pro i blå (Image credit: Xiaomi )

I 2021 var Xiaomi det næststørste mærke for mobiltelefoner i Europa, med ni procent af salget, hvilket også kunne mærkes i Norden. En stor del af salgssuccesen skyldtes den populære Xiaomi 11-serie, som nu får en efterfølger, nemlig Xiaomi 12-serien. To modeller, Xiaomi 12 Pro og Xiaomi 12, lanceres nu på det nordiske marked.

Pris og tilgængelighed

Xiaomi 12 kommer 8GB RAM og 256GB lagerplads og får en pris på 5.999 kroner

Xiaomi 12 Pro kommer med 12GB RAM og 256GB lagerplads til 7.990 kroner.

Forudbestillingen begynder den 6. april og varer i to uger. Telefonerne forventes at være til salg i butikkerne fra den 21. april i tre forskellige farver; sort, lilla og blå.

Ved køb af telefonerne fra Xiaomi 12-serien, medfølger der tre måneders gratis YouTube Premium og YouTube Music Premium.

Xiaomi 12 ligner Pro versionen, men har en lidt mindre skærm (Image credit: Xiaomi)

Topmodellen hedder Xiaomi 12 Pro, og den deler nogle af de gode specifikationer med den lidt billigere Xiaomi 12.

Begge telefoner kommer med Qualcomms nyeste Snapdragon 8 Gen 1 chip med 4nm teknologi. Sammenlignet med den forrige generation, øges den grafiske ydeevne med 30 procent og energieffektiviteten med 25 procent.

Hovedkameraet i Xiaomi 12 Pro og Xiaomi 12 består af et kamerahus med tre objektiver, hvor begge modeller har et kraftigt vidvinkelkamera på 50 megapixel, med understøttelse af 8K video.

I Xiaomi 12 Pro er alle tre objektiver på 50 megapixel, med den ekstra store sensor Sony IMX707, med større evne til at fange lys og farver, samt hurtig fokuseringshastighed.

Udover hovedkameraet har Xiaomi 12 Pro et ultravidvinkelkamera og et teleobjektiv. Xiaomi 12's hovedkamera suppleres af et 13 megapixel ultravidvinkelkamera samt et 5 megapixel telemakroobjektiv. Begge telefoner har et 32 MP selfiekamera.

Skærme og lyd

Skærmen på Xiaomi 12 Pro og Xiaomi 12 er af typen AMOLED Dot Display, som understøtter TrueColor, Dolby Vision og HDR+ og er forstærket med Gorilla Glass Victus.

Xiaomi 12 Pro har en 6,73-tommer skærm i WQHD + opløsning. Den har AdaptiveSync Pro til dynamisk justering af opdateringshastigheden fra 1-120 Hz.

Xiaomi 12 har en skærm på 6,28 tommer. Den har også AdaptiveSync, men her oplyser Xiaomi kun, at den har en opdateringshastighed op til 120 Hz, så vi forventer ikke, at den kan komme helt ned på 1 Hz.

Begge modeller er udstyret med SOUND BY Harman Kardon-højttalere med understøttelse af Dolby Atmos. Xiaomi 12 har to højttalere og Xiaomi 12 Pro har fire – to til diskant og to til bas.

Lynhurtig opladning

Hurtig opladning er et af Xiaomis kendetegn. Xiaomi 12 Pro har 120W HyperCharge, som ifølge Xiaomi kan lade et batteri på 4.600 mAh op til 100 procent på 18 minutter.

Xiaomi 12 har 67W opladningskapacitet til sit 4.500 mAh batteri. Begge telefoner understøtter 50W trådløs opladning.