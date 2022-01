OnePlus 10 Pro – lanceringsdato, pris, specifikationer, funktioner og nyheder

Efter måneder med læk og drypvise oplysninger er OnePlus 10 Pro nu endelig blevet afsløret helt og holdent. Vi har fået udfyldt de informationshuller, der var tilbage.

Når det er sagt, skal det nævnes, at denne lancering kun gælder det kinesiske marked. Der er med andre ord meget, vi mangler, når det kommer til lanceringsdatoer og priser i andre lande, men her vil vi spekulere på baggrund af de oplysninger, vi har.

Det er også værd at bemærke, at denne lancering kun gælder for OnePlus 10 Pro. Vi har endnu ikke hørt noget fra officielt hold om grundmodellen OnePlus 10, som efter forlydende bliver lanceret senere på året.

Når det kommer til alt andet, alt fra design, skærm og kameraer til batteri og andre specifikationer, ved vi nu næsten alt. Disse oplysninger finder du nedenfor.

Til sagen

Hvad er det? Den kommende flagskibstelefon fra OnePlus

Den kommende flagskibstelefon fra OnePlus Hvornår kommer den? Den er allerede blevet lanceret i Kina og kommer til Danmark senere i år

Den er allerede blevet lanceret i Kina og kommer til Danmark senere i år Hvad koster den? Det er uklart på nuværende tidspunkt, men vi forventer ikke, at den bliver billig

Lanceringsdato og pris

OnePlus 10 Pro blev afsløret ved en Kina-specifik lanceringsbegivenhed den 11. januar 2022. OnePlus bekræftede ved samme lejlighed, at telefonen vil blive lanceret over hele verden senere i år.

Det er lidt ærgerligt, at OnePlus ikke gav os mere dybdegående information om den videre lancering, men vi går ud fra, at vi i Danmark ikke skal vente for længe. Især ikke, når man tænker på, at OnePlus 9 Pro blev lanceret i marts 2021, og læk indtil videre tyder på, at OnePlus 10 Pro vil blive lanceret globalt i enten marts eller april. Med andre ord får vi nok serveret Samsung Galaxy S22 før OnePlus 10 Pro i det meste af verden.

Vi forventer, at OnePlus 10 Pro vil blive lanceret på de gængse markeder, ligesom sine forgængere, som omfatter Danmark.

Når det kommer til prisen, er det svært at sige, hvor meget vi skal betale i kroner og øre, men den billigste OnePlus 9 Pro-model kostede 6.999 kroner ved lanceringen. Vi antager, at dette års telefoner vil være relativt tæt på denne pris.

(Image credit: OnePlus)

Design

OnePlus afslørede OnePlus 10 Pro-designet før lanceringen, så hvis du har holdt dig opdateret med de seneste nyheder, er der ikke meget nyt med hensyn til udseende.

OnePlus 10 Pro fås kun i to forskellige farver – enten såkaldt Volcanic Black eller Emerald Forest. Sidstnævnte er (hvis du ikke havde gættet det) en grøn farve. Begge har såkaldte mikrokrystaller i designet, som giver et indtryk af tekstur.

Et højdepunkt ved designet er kamerabumpen i metal, som glider ind i resten af

designet mod venstre side af telefonen (set bagfra), og som har en anden farve end resten af bagsiden. Kamerabulen er sort i begge farvevalg, men i Volcanic Black modellen er materialet mere poleret.

Resten af telefonen er lavet i aluminium, og den er enten grøn eller sort, alt efter hvilken model du ender med, bortset fra den omgivende kant, som ser mere metallisk ud end resten.

OnePlus 10 Pro måler 163 mm x 73,9 mm x 8,55 mm, men OnePlus har ikke sagt noget om, hvor meget telefonen vejer, udover at vægten fordeles på en måde, så den føles afbalanceret, når man holder den .

OnePlus fortæller også, at telefonen bruger Gorilla Glass Victus (den seneste generation af glas fra Corning), men det er uklart, om dette er på forsiden, bagsiden, eller om det gælder begge sider.

(Image credit: OnePlus)

Skærm

OnePlus 10 Pro har en 6,7-tommer skærm med en opløsning på QHD+ og 120 Hz opdateringshastighed. Den bruger også andengenerations LTPO-teknologi, som OnePlus hævder vil kunne skifte fra 1 Hz til 120 Hz hurtigere end på OnePlus 9 Pro, hvilket vil give et lavere strømforbrug.

Derudover skulle skærmen være den første til at bruge såkaldt Dual Color Calibration. Det betyder, at panelet er kalibreret på en måde, der giver præcise farver, uanset om telefonen bruges med høj eller lav lysstyrke.

Kamera

Der er mange spændende detaljer i kamerasystemet på OnePlus 10 Pro. Kort fortalt er det et hovedkamera på 48 MP, et ultravidvinkelkamera på 50 MP (med et ekstra bredt synsfelt på 150 grader) og et telekamera på 8 MP. Foran er deret 32 MP selfie-kamera.

Mere interessant er det, at alle tre kameraer på bagsiden kan tage billeder med en farveopløsning på 10-bit, hvilket betyder, at de fanger langt flere farvenuancer end 8-bit-varianterne på markedet.

OnePlus 10 Pro har desuden en række nye og forbedrede fototilstande, herunder en ny fiskeøjetilstand, der kan bruges med ultravidvinkelkameraet, samt en ny såkaldt Master Style-tilstand, hvor du kan vælge mellem tre forskellige farvestile (Serenity, Radiance eller Emerald), kalibreret af professionelle fotografer.

(Image credit: OnePlus)

De tre forskellige stilarter er designet til at fremhæve tre forskellige typer billeder. Serenity burde passe godt til portrætter, Radiance med såkaldt hyperreality og Emerald passer til landskaber.

OnePlus har også forbedret Hasselblad Pro-tilstanden i dette års model. Nu får du understøttelse af billedlagring i 12-bit RAW i alle tre kameraer på bagsiden. Du får også adgang til en ny RAW+-tilstand, som betyder, at du kan skyde i 12-bit RAW, samtidig med at du bruger forskellige efterbehandlingseffekter – med andre ord kan du tage billeder, der både ser ud som om de er redigeret, men også beholder filer, du selv kan justere. Det lyder lidt som Apples ProRAW-formatet.

Til sidst kan vi nævne Movie Mode, som er en tilstand, der giver brugerne mulighed for at justere hvidbalancen, ISO og lukkerhastigheden både før og under optagelser. Du kan også vælge at optage med en logprofil, uden at andre billedprofiler er aktiveret, hvis du ønsker det.

Batteri

Batteriet i OnePlus 19 Pro er en klar opgradering i forhold til forgængeren. Ikke kun er batteriet på 5000 mAh (OnePlus 9 Pro havde et batteri på 4500 mAh), men telefonen understøtter også hurtig opladning ved 80 watt (dens forgænger havde en opladningseffekt på 65 watt.)

Dette giver telefonen mulighed for at lade fra nul til hundrede procent på kun 32 minutter, og foretrækker du trådløs hurtigopladning, så kan det klares med en ladeeffekt på 50 watt (svarende til 0 % til 100 % på 47 minutter). Vi bemærker dog, at trådløs hurtigopladning ikke er blevet forbedret siden sidste år.

OnePlus 10 Pro inkluderer 80 watt-opladeren i æsken, så du ikke skal betale ekstra for den nye opladningshastighed.

Specifikationer og funktionalitet

OnePlus 10 Pro har en Snapdragon 8 Gen 1-processor (en chip, der formentlig vil ende i de fleste topmodeller i Android-segmentet i 2022) og op til 12 GB RAM.

Du får også op til 256 GB lagerplads, og telefonen kører selvfølgelig Android 12 (OnePlus' egen OxygenOS 12-variant), bortset fra hvis du er i Kina, hvor telefonen bruger ColorOS 12.1.

Telefonen understøtter selvfølgelig også 5G, og den har en dobbelt SIM-kortplads. Som med tidligere OnePlus-enheder, vil du ikke være i stand til at indsætte et microSD-kort for at få ekstra lagerplads på denne enhed.