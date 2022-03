OnePlus 10 Pro forsalg: Fans kan købe telefonen og vinde et Hornsleth-maleri

OnePlus 10 Pro blev lanceret tidligere på året, men kun i Kina. Nu kommer telefonen til Danmark, og 2. april fra klokken 10 kan OnePlus-fans som de første få fingre i telefonen. Det sker, når OnePlus holder et eksklusivt forsalg af den nye flagskibsmodel OnePlus 10 Pro hos Elgiganten i Fields på Amager, hvor fans kan få fingrene i den nye telefon, inden den officielt rammer hylderne. Samtidigt er der mulighed for at vinde et særligt maleri af den kendte kunstner Kristian von Hornsleth.

Pop-up forsalg

Det nye flagskib lander først hos Elgiganten i Fields, hvor fans kan få fingrene i den nye smartphone som nogle af de første i Danmark. Som ekstra bonus sætter OnePlus et ægte Never Settle-maleri på spil, malet af den kendte provokunster Kristian von Hornsleth.



”Vi er meget glade for, at det igen er blevet muligt at invitere vores community, fans og helt almindelige kunder til et brag af en Pop-up og glæder os til at se, hvordan de vil tage imod vores nye flagskib, OnePlus 10 Pro. Dem, der kender os, ved, at vores forsalg er noget helt særligt, og den kommende pop-up byder naturligvis også på masser af underholdning og overraskelser. Så jeg vil klart anbefale, at man lige kigger forbi Fields på lørdag,” siger Marie Dam Feldborg, der er marketingdirektør for OnePlus i Danmark.

Provo-kunstneren Hornsleth i gang med at forvandle OnePlus´ logoet til dyr kunst. (Image credit: OnePlus)

Først til mølle og Hornsleth-hovedpræmie

Der kommer til at være et begrænset antal eksemplarer af den nye OnePlus 10 Pro, og forsalget fungerer efter ”først-til-mølle” princippet. Så det er nok en god ide at komme i god tid.

OnePlus har en trofast fanskare der møder op til events, og Hornsleth er ikke hr-hvem-som-helst i dansk kunst, og hans malerier er mange penge værd. Så der bliver sikkert mange deltagere i lodtrækningen om Hornsleth-maleriet, som vil blive udloddet blandt de håbefulde deltagere på dagen.

Lanceringsdato

OnePlus 10 Pro blev afsløret ved en Kina-specifik lanceringsbegivenhed den 11. januar 2022. I Danmark bliver den officielt lanceret den 31. marts kl. 16.

Prisen afslører OnePlus først ved selve lanceringen, og det gælder også den officielle salgsstart. OnePlus har dog afsløret, at pop-up eventen den 2. april finder inden den officielle salgsstart.