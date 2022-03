Første indtryk - kameraet i OnePlus 10 Pro

Selv om telefonen endnu ikke er lanceret i Danmark, var TechRadar sammen med en række andre udvalgte tech-medier midt i marts inviteret med på en photo walk, hvor vi fik lov at lege med kameraet i den kommende topmodel OnePlus 10 Pro.

Dermed kan du her se en række test-skud, som vi har taget i botanisk have. Du kan se billederne herunder.

Da OnePlus samarbejder med kameraproducenten Hasselblad om udviklingen af både kamera og foto-app, havde vi på turen fornøjelsen af at få gode foto-tips af Hasselblad ambassadøren, naturfotograf David Peskens, der også har været med til at udvikle et foto-filter til den kommende telefon. Han har svaret på nogle spørgsmål omkring mobil-fotografering.

OnePlus har endnu ikke afsløret den præcise lanceringsdato herhjemme, men vi forventer at kameraet meget snart bliver tilgængeligt.

Botanisk have - selv uden solen ser blomsterne flotte ud. (Image credit: Peter Hoffmann)

OnePlus 10 Pro foto-eksempler

Billede 1 af 5 Kameraet fanger mange detaljer i forgrunden (Image credit: Peter Hoffmann) Billede 2 af 5 Her et foto taget med zoom - det blev godt, selv om anden bevæger hovedet (Image credit: Peter Hoffmann) Billede 3 af 5 Masser af farver og gode detaljer (Image credit: Peter Hoffmann) Billede 4 af 5 Fuglen lettede tilfældigt og blev fanget af OnePlus 10 Pro (Image credit: Peter Hoffmann) Billede 5 af 5 (Image credit: Peter Hoffmann) OnePlus 10 Pro foto-eksempler

Kameraet

OnePlus 10 Pro blev lanceret tidligere i år, men kun i Kina. Så selv om vi kender specifikationerne på kameraet, er det første gang, vi har haft telefonen i hænderne.

Kameraet er igen udviklet i samarbejde med Hasselblad, og har nogle spændende detaljer. Der er tale om et hovedkamera på 48 MP, et ultravidvinkelkamera på 50 MP (med et ekstra bredt synsfelt på 150 grader) og et telekamera på 8 MP. Selvfie-kameraet er på 32 MP.

De billeder, vi har lagt op her, er taget med hovedkameraet og uden filtre, da de endnu ikke var frigivet til test.

Foto-entusiaster vil helt sikkert blive begejstrede for, at alle tre kameraer på bagsiden kan tage billeder med en farveopløsning på 10-bit, hvilket betyder, at de fanger langt flere farvenuancer end 8-bit-varianterne, der ellers dominerer markedet. Helt konkret vil det betyde, at man kan undgå den såkaldte color-banding. Det betyder, at 8-bit fotos simpelthen ikke kan afkode de mange farver, som vores øjne opfanger i f.eks en flot solnedgang. I stedet for den glidende overgang imellem farverne, kommer der så meget tydelige "bånd" af farver, som man altså undgår med 10-bit farveopløsning.

(Image credit: OnePlus)

OnePlus 10 Pro har desuden en række nye og forbedrede fototilstande, herunder en ny fiskeøjetilstand, der kan bruges med ultravidvinkelkameraet, samt en ny såkaldt Master Style-tilstand, hvor du kan vælge mellem tre forskellige farvestile (Serenity, Radiance eller Emerald), kalibreret af professionelle fotografer.

De tre forskellige stilarter er designet til at fremhæve tre forskellige typer billeder. Serenity burde passe godt til portrætter, Radiance med såkaldt hyperreality og Emerald passer til landskaber.

OnePlus 10 Pro kommer med en forbedret Hasselblad Pro-tilstand, hvor du får understøttelse af billedlagring i 12-bit RAW i alle tre kameraer på bagsiden. Du får også adgang til en ny RAW+-tilstand, som betyder, at du kan skyde i 12-bit RAW, samtidig med at du bruger forskellige efterbehandlingseffekter – med andre ord kan du tage billeder, der både ser ud som om de er redigeret, men også beholder filer, du selv kan justere. Det lyder lidt som Apples ProRAW-formatet.

Til sidst kan vi nævne Movie Mode, som er en tilstand, der giver brugerne mulighed for at justere hvidbalancen, ISO og lukkerhastigheden både før og under optagelser. Det er dog ikke noget, vi har testet endnu, da de funktioner endnu ikke var frigivet på det tidspunkt.

Imponerende billedkvalitet

Billede 1 af 2 Her et foto taget med hovedkameraet (Image credit: Peter Hoffmann) Billede 2 af 2 Vi kan zoom meget i det færdige foto og stadig se imponerende mange detaljer i billedet (Image credit: Peter Hoffmann)

Mobil-fotografi

I forbindelse med den eksklusive kamera-test fik vi nogle fototips af den professionelle fotograf og Hasselblad ambassadør, David Peskens. Han har også samarbejdet med OnePlus om udviklingen af ét af deres foto-filtre.

I 2016 vandt han fotokonkurrencen Hasselblad Masters i kategorien wildlife. Som led i at vinde denne pris lavede han en serie billeder med titlen "When night is falling" til Hasselblad Masters Book med et af deres kameraer. OnePlus kunne så godt lide stilen i denne serie, at de bad ham om at skabe en Master Style til OnePlus 10 Pro 5G, der gengiver stemningen i disse billeder. Navnet på denne Master Style er "Emerald/Smaragd/.

"Sammen med OnePlus' udviklingsteam analyserede jeg stemningen i mine billeder og skabte indstillinger, der gengiver udseendet og følelsen af min stil, fortæller han.

Kort fortalt gør Master Style tre ting: Den undereksponerer billedet, tilføjer blå til højlysene og gør de grønne farver mere blå/cyanfarvede. TechRadar har taget nogle fotos med denne Master Style, og det giver billederne en helt særlig, lidt melankolsk stemning.

Som David Peskens siger, "Jeg håber virkelig, at den kan inspirere OnePlus-brugere til at sætte pris på roen i en verden, der bevæger sig hurtigere og hurtigere".

David Peskens - Hasselblad Ambassador - har samarbejdet med OnePlus om at udvikle én af tre "Master Styles" foto-filtre til OnePlus 10 Pro. (Image credit: David Peskens)

David Peskens lever af at fotografere, og som professionel arbejder han også med professionelle kameraer. Han er én af dem, der aldrig ville drømme om at skyde professionelle fotos med en mobil. Det vil han nok stadigvæk ikke, men da OnePlus fik ham til at teste OnePlus 10 Pro, var det alligevel lidt af en øjenåbner: "Efter at have brugt OnePlus 10 Pro i flere måneder må jeg sige, at jeg er overrasket over, hvor hurtigt mobilkamera-teknologien har udviklet sig. Det er overraskende, hvor mange detaljer en relativt lille sensor og linse kan fange, især når man fotograferer i RAW i Pro Modem", fortæller han.

Han har endda testet kvaliteten ved at vise den frem for en gruppe af foto-kolleger, der ikke vidste, at der var tale om mobilfotos. "Jeg lavede nogle større A3-udskrifter, og resultatet overraskede mig virkelig. Mængden af detaljer i både skygger og højlys er ret imponerende at se. Den ultimative test var at vise disse prints i en fotogruppe uden at fortælle, at de var lavet med en telefon. Efter at have set dem havde ingen i gruppen nogen mistanke om, at de ikke var lavet med et digitalt spejlreflekskamera", siger han.

Selv om han nok ikke kommer til at bruge OnePlus 10 Pro til sit arbejde, så vil han alligevel have det med sig, så han kan tage billeder hvis inspirationen rammer. "For mig er det rart at vide, at jeg endelig har et godt kamera, som jeg kan tage med mig overalt. Og det vejer næsten ingenting og passer i min lomme. Jeg kan forestille mig, at det også gælder for mange andre andre fotojournalister", siger han.

Selv om vi kun havde kort tid med telefonen, er det dog tydelig, at billedkvaliteten er virkelig god. I det ovenstående eksempel er der tale om et billede, der er taget med hovedkameraet. Efterfølgende har vi zoomet ind på det færdige billede for at se kvaliteten. Der kunne vi zoom imponerende meget og stadig se detaljer i billedet. Teksten på kranen kunne vi for eksempel slet ikke se, da vi tog billedet. Men kameraet har opfanget detaljerne og fået dem med på billedet. Det lover godt, og vi glæder os til at lave en grundigere test af både mobil og kamera, så snart det bliver muligt.