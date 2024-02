Vi forventer mere AI på mobilen

Forventningerne til kunstig intelligens er høje, hvis man spørger danskerne. Knap tre ud af fire (72 %) svarer ja til, at de forventer, at deres næste smartphone kommer til at indeholde flere AI-funktioner. Det viser en landsdækkende rundspørge lavet af Norstat på vegne af Samsung fra januar 2024.

De største forventninger ligger hos danskere i alderen 18-34 år, hvor hele 84 procent svarer ja. Ifølge Claus Holm, Landechef for Samsung i Danmark, stemmer det godt overens med Samsungs seneste satsning:

”Det er helt naturligt, at danskerne kommer til at stille højere krav til intelligente løsninger i deres smartphones, fordi vi i forvejen bruger kunstig intelligens i alle mulige sammenhænge. At have AI-løsninger lige ved hånden på telefonen, er for mig at se en naturlig udvikling. Det skal være nemt og sjovt at prøve ny teknologi af, og det er blandt andet derfor, at Samsung har lanceret Galaxy S24-serien med masser af interessante AI-funktioner, som inviterer brugerne til at udforske ny teknologi.”

Undersøgelsen kommer efter Samsung i januar lancerede deres nye Galaxy AI telefoner. Med hjælp fra kunstig intelligens kan de nyeste smartphones f.eks. oversætte telefonsamtaler i realtid (dog ikke til dansk endnu), lave søgninger med ”Circle to Search with Google” ud fra noget, man ser på et billede, på sociale medier eller i virkeligheden. Du kan læse mere om alle Galaxy AI-funktionerne her: Galaxy AI

Delte meninger om brugbarheden

Om danskerne kommer til at benytte AI-funktionerne eller ej, er der delte overvejelser om. I samme rundspørge svarer under halvdelen (44 %), at de vil bruge de AI-løsninger, som kommer til at være til rådighed på fremtidens telefoner, mens 21 % svarer nej og altså ikke vil bruge AI. Resten er i tvivl.

”Ligesom med alle andre nye ting vil der være en tilvænningsproces, inden man har ændret sine vaner helt. Derfor kan jeg godt forstå, at nogle er i tvivl om, om de kommer til at bruge alle AI-funktioner på deres fremtidige telefoner, simpelthen fordi mange skal vænne sig til at bruge den på en anden måde, end de måske er vant til,” fortæller Claus Holm.

Når det rent faktisk er under halvdelen, der har planer om at bruge AI-løsninger, kan der være flere grunde til det: Det kan skyldes, at vi, på trods den store AI-hype for tiden, stadig ikke helt ved, hvad AI kan, så vi derfor heller ikke helt kan forestille os, hvad vi skal bruge det til. Men det er selvfølgelig også muligt, at vi bare ikke har lyst til AI.

Der er nok ikke nogen tvivl om, at producenterne er gået all in på AI, så vi vil i de kommende år opleve, at teknologien bliver mere udbredt. Det kommer ikke kun til at gælde vores mobiltelefoner – alt fra computere til køleskabe og kaffemaskiner vil sandsynligvis enten have indbygget AI eller i hvert fald blive forbundet til AI-tjenester.

Koster det penge?!

Én faktor, som nok kan få betydning, er om AI er gratis eller ej? I vores anmeldelse af Samsungs flagskib Galaxy S24 Ultra nævner vi muligheden for, at Samsung på et tidspunkt måske skal have penge for AI-funktioner på mobilen.

Dén bekymring bliver forstærket af en note, som knytter sig til den danske landechef Claus Holms kommentar in at ”Ai-funktioner, som inviterer brugerne til at udforske ny teknologi”. Den tilhørende note lyder sådan her: ”Galaxy AI-funktioner vil som minimum være gratis at anvende til udgangen af 2025 på understøttede Samsung Galaxy-enheder”.

Og netop dét peger i retning af, at Samsung har givet sig selv muligheden for at indføre brugerbetaling på AI-funktioner. Det vil være interessant at se, om fast betaling vil påvirke brugernes lyst til at få AI på mobilen? Vi forestiller os, at Samsung følger trop og gør som ChatGPT og Google Gemini (tidl. Bard). De to virksomheder har både en gratis og en betalt versioner af deres kunstige intelligens. Det vil give mening, hvis Samsung gør det samme. Så i stedet for at tage penge for eksisterende AI-funktioner, vil Samsung nok nærmere tilbyde nogle AI-pro-funktioner på abonnement.

Om rundspørgen

Rundspørgen er udført af Norstat på vegne af Samsung for at undersøge danskernes holdning til kunstig intelligens. Dataindsamlingen har fundet sted mellem 17.-28. januar 2024. Rundspørgen dækker følgende lande: Danmark 1005