Google Pixel Watch 3 kan blive større

Google Pixel Watch 2 er et af de flotteste smartwatches, der findes, men efterfølgeren kan endelig løse et af vores største problemer med serien - manglen på større størrelser.

Pixel Watch 2 fortsatte Googles one-size-fits-all-tilgang til smartwatches og tilbød kun en enkelt 41 mm-version. Men ifølge en kilde fra 9to5Google har Google planer om at lancere Pixel Watch 3 i to forskellige størrelser.

Lige nu ved vi ikke, hvad de to størrelser bliver. De større varianter af Pixel Watch-konkurrenterne har alle lidt forskellige størrelser; for eksempel er det største Galaxy Watch 6-ur 44 mm, mens Apple Watch 9 kommer i en 45 mm-version og en 41 mm-model.

Men uanset de endelige mål på den større variant af Pixel Watch 3, ser det ud til, at det ikke vil være funktionelt anderledes end standardmodellen. 9to5Google siger, at de "endnu ikke kender til nogen planer" fra Google om at tilbyde ekstra funktioner på den større version, bortset fra en skærm eller et potentielt større batteri.

Vi har heller ikke hørt andre rygter om Pixel Watch 3, hvilket ikke er så overraskende, da Pixel Watch 2 blev udgivet i oktober 2023. Men en stærk mulighed, baseret på patenter, er, at den næste version vil være meget afhængig af bevægelseskontrol. Selvom det ville være praktisk, har vi også et par mere presserende ting på vores ønskeliste.

Vores ønskeliste til Google Watch 3

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Pixel Watch 2 er et af de bedste smartwatches, hvad angår design, takket være det charmerende, afrundede design. Men der er stadig et par tweaks, vi gerne vil se på efterfølgeren.

For det første ville mindre rammer og forbedret batterilevetid være øverst på vores liste, selvom sidstnævnte måske er begrænset til den rygtede større model. Vi vil også gerne se en forbedret skærm, så den kan matche 60Hz AMOLED-skærmen på Galaxy Watch 6.

Vi synes også, at lukning af remmen på begge Pixel-ure er lidt besværlig, så det vil vi gerne se forbedret næste gang. En anden forbedring ville være at gøre Pixel Watch lidt mere robust og holdbart, uden at gå på kompromis med det smukke design.

Disse rygter om nye måder at betjene uret på, som kan hjælpe med det sidste, da de endda kan resultere i et knapfrit design. Googles patent beskriver nye sensorer på siden af uret, som kan registrere tryk, tryk og klem.

Idéer fra patenter når dog ikke altid frem til den faktiske hardware, så vi må vente til lanceringen af Pixel Watch 3 (potentielt senere i år) for at få klarere detaljer om, hvad vi kan forvente af Googles næste smartwatch.