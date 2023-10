Vi tester Apple Watch 9 - en ny æra med bevægelseskontrol

Vi har testet det nye Apple Watch 9, og efter et par ugers test står det klart, at det dybest set er mere af det samme igen - men med et twist. Ud over at smartwatchet får en S9-chip, får det også den spændende nye Double Tap-funktion, som kan blive virkelig nyttig. Vi vil også se et skift til mere miljøvenlige materialer og små forbedringer som en lysere skærm. Ellers får vi et identisk design og desværre den samme batterilevetid som den forrige generation. Læs videre for at få vores fulde test af Apple Watch 9.

Design og pris

Samme design og størrelser som før

Startpris fra 3.599 kr.

(Image credit: Future / Matt Evans)

Mål: 41 x 35 x 10,7 mm (41 mm)

Vægt: 31,1 gram (aluminium)

Urkasse: Aluminium eller rostfritt stål

Skærm: 352 x 430 px Always On, OLED Retina

GPS: Ja

Batterilevetid: 18 timer

Forbindelser: Bluetooth 5.3, Wi-Fi, LTE

Vandtæt: Ja, WR50 (svømmesikkert)

Det nye Apple Watch 9 kan købes i størrelserne 41 eller 45 mm, enten i aluminium eller rustfrit stål. På den mindste model kan du vælge mellem en GPS-forbindelse eller en GPS + Cellular-forbindelse, mens den største altid kommer med GPS + Cellular. Startprisen for den mindste aluminiumsmodel er 3.599 kr. og går op til over 9.000 kr. for modellerne i rustfrit stål.

Når det gælder smarturets design, vil du genkende det fra tidligere generationer. Apple Watch 9 kommer i de samme størrelser som før, med den samme Digital Crown, den samme sideknap og endda det samme sæt højttalere og mikrofon, som Apple har brugt på sine smartwatches i flere generationer nu. Forbedringerne findes på indersiden af smarturet og i det nye watchOS 10.

Ydeevne og funktioner

Nyt watchOS 10

Dobbelttryk og forbedret Find My

Omkring 18-20 timers batterilevetid

(Image credit: Future / Matt Evans)

Det nye watchOS 10 kører hurtigt og problemfrit og føles intuitivt at navigere rundt i. Det kommer med en række mindre justeringer, der gør det mere behageligt at bruge smartwatchet, såsom muligheden for at åbne Indstillinger med et enkelt tryk på sideknappen. Vi er også vilde med tilføjelsen af widget-stakke. Denne opgradering er dog ikke eksklusiv for Apple Watch 9, men kommer til alle Apple Watch-modeller fra Series 5 og frem.

Den største nyhed på Apple Watch 9 er den nye Double Tap-funktion. Med denne funktion, kan du simpelthen ved at når du løfter håndleddet og trykke tommel og pegefinger sammen to gange starte enhver app, funktion eller handling på smartwatchet. Denne nye funktion kan knyttes til en hvilken som helst handling, såsom at trykke snooze på en alarm, besvare et indgående opkald eller noget andet.

Find My-appen har også fået en fin opdatering, som nu kan fortælle dig, hvor langt væk den pågældende enhed er fra dit Apple Watch, sammen med en retningsindikator. Denne funktion kræver dog den nye Ultra Wideband-teknologi, som det i øjeblikket kun er iPhone 15-serien der bruger.

Præcis tidligere Apple-smartwatches kan du forvente fremragende ydeevne fra det nye Apple Watch 9. Det fungerer på samme måde som Apple Watch og viser oplysninger som kommende kalenderbegivenheder, vejret, aktivitetsringe, trendnyheder og meget mere med et enkelt swipe på urskiven. Double Tap-funktionen var desværre ikke tilgængelig lige efter lanceringen, så vi har ikke haft mulighed for at teste den selv endnu, men den ser bestemt lovende ud. Statistikkerne fra træningen er også de samme som før, hvor data som tid, distance, kalorier, puls og meget mere bliver indsamlet.

Skærmen på Apple Watch 9 er lysere end før, med en OLED-skærm på op til 2.000 nits. Heldigvis ser det ikke ud til at have påvirket batterilevetiden, som fortsat ligger på omkring 18-20 timer pr. opladning. Det er acceptabelt, men vi ville gerne have set en forbedring fra Apple på denne front.

Skal du købe det?

Hvis du har et lidt ældre smartwatch, som Series 5 eller 6, vil det nye Apple Watch 9 byde på nok forbedringer til at være en opgradering værd. Men hvis du købte sidste års Apple Watch 8, er det nok ikke værd at opgradere til den nyeste model i år, medmindre du har et stort budget og virkelig vil have den nye Double Tap-funktion.