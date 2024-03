Samsung Galaxy Watch 7 går måske tilbage til et firkantet design

Når Samsung Galaxy Watch 7 endelig dukker op senere på året, kan det have et mere rektangulært udseende, end vi er vant til - ikke ulig de bedste Apple Watches. Der er dukket et nyt rygte op, som hævder, at Samsung planlægger at gå tilbage til sin ældre, firkantede formfaktor for sine smartwatches.

Denne information kommer fra SamMobile, hvis insiderkilder rapporterer, at ideen bliver "entusiastisk overvejet internt", og at skiftet meget sandsynligt vil ske - så drag dine egne konklusioner.

Da vi nu er i februar, er det måske mere sandsynligt, at det først sker med Galaxy Watch 8 i 2025, hvis det overhovedet sker. Ifølge SamMobile er det stadig ikke sikkert, at ændringen bliver introduceret i tide til dette års modeller.

Samsung har lavet mere kantede smartwatches før, blandt andet Samsung Gear Live, men det er mange år siden. Alle Samsung Galaxy Watch-modeller, der er blevet udgivet, har haft runde urskiver helt tilbage til 2018.

Tid til et nyt design

Apple Watch Ultra 2 med sin kantede form. (Image credit: Future)

Når vi ser på smartwatch-markedet i 2024, har vi helt klart Apple Watch 9 og Apple Watch Ultra 2 (og alle deres forgængere) som de bedste eksempler på, hvordan den rektangulære formfaktor kan fungere, hvis den gøres rigtigt.

Og så er der Google Pixel Watch 2 og Google Pixel Watch, som er så runde, som de kan blive - måske for at adskille dem fra Apples wearables. Vi forventer heller ikke at se noget anderledes med Pixel Watch 3, og det nyligt lancerede OnePlus Watch 2 kører også på et rundt design.

En af fordelene ved en cirkulær urskive er, at man kan tilføje en roterende ramme til den - læs vores anmeldelse af Samsung Galaxy Watch 6 Classic for mere om den funktion. Det ser ud til at være populært blandt brugerne, men måske ikke hos Samsung, hvis man skal tro det seneste rygte.

Hvis Samsung beslutter sig for at følge den samme udgivelsesplan som sidste år, kan vi se nye Galaxy Watch 7-modeller engang i juli. Det er der, lækagerne peger hen, og det er sandsynligt, at vi også vil se Samsung Galaxy Z Fold 6, Samsung Galaxy Z Flip 6 og en fuld præsentation af Samsung Galaxy Ring ved samme event.