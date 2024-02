OnePlus lancerer OnePlus Watch 2

Det er tre år siden OnePlus lancerede sin første smartwatch. OnePlus har brugt de mellemliggende år på at genopfinde og opdatere deres ur. Det hedder OnePlus Watch 2, og bliver officielt lanceret den 26. februar på Mobile World Congress 2024 i Barcelona. Den nye smartwatch kommer ifølge OnePlus med et elegant og holdbart design og er udstyret med den bedste batterilevetid, der nogensinde er set i denne produktkategori.

OnePlus Watch 2 og OnePlus 12 (Image credit: OnePlus)

OnePlus lægger hårdt ud med at kalde OnePlus Watch 2 for en revolution på markedet for smartwatches, når det kommer til brancheførende funktioner og enestående design. OnePlus Watch 2 er skabt under mottoet “Your Partner in Time”, og er designet med OnePlus´ "Never Settle"-filosofi. OnePlus lover her, at man både får stabilitet i daglig brug og høj nøjagtighed i funktionerne til sundhedsovervågning.

“Hos OnePlus ved vi, at smartwatches bliver en større og mere integreret del af danskernes hverdag, og med en reflekterende pause på tre år siden lanceringen af vores første smartwatch, er vi nu klar med det helt nye og forbedrede OnePlus Watch 2. Troen og tilliden til det nye flagskibsur bygger på et fundament af betydelige fremskridt i vores teknologiske økosystem og kapaciteter, ligesom det demonstrerer vores vilje til at gå fra "Flagship Killer” til “Ecosystem Builder”, siger Thor Gøtz, der er landechef for OnePlus i Danmark.

Vild batterilevetid

OnePlus Watch 2 kommer med branchens førende batterilevetid inden for smartwatches. Med helt op til 100 timers batterilevetid i Smart Mode, kan uret slå de fleste andre smartwatches, når det gælder udholdenhed.

Nyt design

Sådan så det originale OnePlus Watch ud. (Image credit: OnePlus)

OnePlus Watch 2 er designet med et kabinet i rustfrit stål samt en urskive i safirglas, der skal gøre uret mere modstandsdygtigt over for hverdagens prøvelser. Det nye smartwatch er inspireret af de karakteristiske K-formede kurver i OnePlus 12-serien og har en rund urskive, der afspejler kameradesignet på OnePlus´ mobiltelefoner. OnePlus Watch 2 fås i to farver: Black Steel og Radiant Steel.