Ninjas Double Stack Air Fryer - har dobbelt kapacitet og fylder mindre

Airfryers bliver stadig mere populære i danske husholdninger, og danskerne sætter pris på den tidseffektive måde at tilberede mad på. Samtidig kæmper mange husholdninger med pladsen i køkkenet, for især i lejligheder, kan pladsen være knap.

Det skal den nye Ninja Ninja Double Stack XL Airfryer hjælpe med at løse. Den nye airfryer har to skuffer til madlavning, så man kan tilberede to ting på samme tid. Samtidig er de stablet oven på hinanden, hvilket sparer plads.

Tilberede mere mad på mindre plads

Den nye Ninja Double Stack XL Airfryer bruger 30 procent mindre bordplads end traditionelle airfryers takket være det lodrette design med to skuffer. Det betyder, at brugerne har adgang til 9,5 liter tilberedningskapacitet i to separate kurve, der kan bruges individuelt til forskellige tilberedningsmuligheder, temperaturer og tilberedningstider. Derudover leveres Double Stack XL Airfryer med ekstra bakker og kan servere mad til op til otte personer.

Sparer energi i forhold til ovnen

Ninja Double Stack XL Airfryer har seks tilberedningsfunktioner: Air Fry, Max Crisp, Roast, Bake, Dehydrate og Reheat. Dimensionerne på fryeren er H38,5 cm x B28 cm x D47 cm, mens den bevarer fordelene ved at kunne tilberede op til 55 procent hurtigere og bruge op til 55 procent mindre energi end traditionelle ovne.

Pris og tilgængelighed

Den nye airfryer er tilgængelig på Ninjas hjemmeside. Der er endnu ingen danske priser.

Pt. koster den 229,99 dollars – cirka 1.600 kroner.