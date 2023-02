Anmeldelse: OnePlus Buds Pro 2: Gode funktioner, men lyden rammer ikke helt plet

Hvis OnePlus Buds Pro 2 var lidt billigere, villevi være mere begejstrede. De er velkørende med diskant og bas og er fyldt med funktioner, især hvis du har en OnePlus-telefon (men ikke udelukkende, hvilket er rart). Men lyden er det vigtigste, og de her høretelefoner er svage i mellemtonerne. Du kan få meget bedre lyd til samme pris eller ved at betale en smule mere. Høretelefonerne er gode, men balance imellem pris og ydelse kunne være bedre.

OnePlus Buds Pro 2: Anneldelsen kort

OnePlus Buds Pro 2 minder lidt om AirPods Pro 2. Der er tale om støjreducerende trådløse øretelefoner, der, når de er parret med en OnePlus-telefon, giver dig en række smarte ekstra funktioner - rumlig lyd, personligt tilpasset lyd, understøttelse af Find My Headphones og meget mere. Meget lig AirPods Pro 2 - og de ligner dem meget og bruger endda samme type betjening, hvor du trykker på "pindene". Og OnePlus Buds Pro 2 overgår endda AirPods Pro 2 på visse områder ved at være billigere, tilføje næste generations Bluetooth LE Audiounderstøttelse, Hi-Res Audio via LHDC og flotte farver.

Head-tracking med 3D-lyd fungerer fantastisk her, hvilket giver ægte fordybelse til film. Den funktion findes lige nu kun på OnePlus 11 5G. OnePlus vil rulle funktionen ud til andre enheder, men har ikke afsløret mere om deres planer.

Hvis du ikke er OnePlus-bruger kan du stadig få de fleste funktioner. Det kræver blot, at du installerer Hey Melody-appen fra Google Play. Rumlig lyd får du dog ikke på andre enheder en OnePlus.

Høretelefonerne er behagelige at have på, og støjdæmpningen er udmærket (om end ikke så god som de absolut bedste). Men OnePlus har en udfordring her, for lydkvaliteten matcher ikke de bedste trådløse høretelefoner (Åbner i nyt vindue)til en lignende pris. Balancen imellem de forskellige elementer er ikke helt på plads - diskant og bas er begge imponerende, men mellemtonen lever ikke op til resten, hvilket gør, at sangene mangler energi, dybde og klarhed.

For OnePlus-fans, der vil have alle de nyeste tricks, er de stadig et godt køb - og de er bestemt ikke dårlige for alle andre. Men alle uden en OnePlus-telefon bør kraftigt overveje at investere i Sony WF-1000XM4 (Åbner i nyt vindue), eller spare en pæn sjat penge og gå efter JBL Live Pro 2.

OnePlus Buds Pro 2 (Image credit: Peter Hoffmann)

OnePlus Buds Pro 2 anmeldelse: Pris og lancering

Udkommer i februar 2023

Prisen er 1.399 kroner

OnePlus Buds Pro 2 kan bestilles fra den 7. februar 2023. De er officielt prissat til 1.399 kroner.

Den pris er simpelthen for høj, når du kan finde de bedste trådløse in-ear høretelefoner - Sony WF-1000XM4 - til en pris på 1.498 kr (Åbner i nyt vindue), ved en hurtig søgning på nettet.

Du får godt nok mange funktioner, men med en lyd, der ikke er helt i balance og bedre høretelefoner, der er faldet i pris, virker det som om OnePlus har sat prisen for højt i forhold til konkurrence på det i forvejen ret overfyldt marked for in-ear høretelefoner.

OnePlus Buds Pro 2 Anmeldelse: Specifikationer

Swipe to scroll horizontally Driver: 11mm + 6mm dynamic driver Vægt: 4.9g (buds); 47.3g (etui) Frekvens: 20Hz - 40kHz Batterilevetid 9 timer (buds); 30 timer (etui) Forbindelser: Bluetooth 5.3, LE Audio, LHDC Noise cancellation: Ja IP-certificering: IP55

OnePlus Buds Pro 2 (Image credit: Peter Hoffmann)

OnePlus Buds Pro 2 Anmeldelse: Funktioner

Understøttelse af Android Spatial Audio

Funktioner til tilpasning af lyd

Bluetooth LE Audio, plus Hi-Res-understøttelse fra OnePlus-telefoner

Der er gode tilslutningsmuligheder med Bluetooth 5.3. Du kan blandt andet forbinde høretelefonerne til to enheder på samme tid. Desuden er der understøttelse af Bluetooth LE Audio (mindre strømforbrug, bedre forbindelser osv). Der er også LHDC 4.0-understøttelse, og dette system er klar til Hi-Res Audio - tilslut til en kompatibel enhed (f.eks. OnePlus 11 5G), og du kan slå Hi-Res Audio til i indstillingerne.

Apropos indstillingerne (hvis du har en OnePlus-telefon), så dyk ned her via Bluetooth-menuen, og du kan gennemgå nogle lydtilpasningsmuligheder, herunder en, der kører en slags høretest, hvor du bliver bedt om at reagere på spillende bip for at se, hvilke frekvenser din hørelse er indstillet på. Derefter justeres lyden i høretelefonerne for at styrke lyden, hvor din hørelse måske ikke er så god og nedjustere den på andre områder. Det er meningen, at funktionen, som OnePlus kalder "Golden Sound", skal give dig den bedste lydoplevelse. Det tager et par minutter, og det giver nogle lydforbedringer, som vi varmt kan anbefale.

Du kan også vælge at lave en "Personificeret støjbegrænsning". Her laver skal du lave endnu en høretest, som måler dine ører, og derefter forbedres støjreduceringen. Vi brugte funktionen og kunne høre en lille forbedring.

Den adaptive støjreduktion er god, men er ikke på bedste niveau i klassen. Den dæmper støj over hele området ret effektivt, men lækker betydeligt mere pludselig støj end AirPods Pro 2 eller Bose QuietComfort Earbuds II. Disse to koster naturligvis mere, og OnePlus' støjreducerende effekt er generelt behagelig, især når du hører musik med gang i den.

Transparency Mode føles ret kunstig i den støj, du hører, men gør absolut sit arbejde med at lukke støj udefra ind, så ingen større klager der.

Det er også muligt at justere EQ'en i indstillingerne og slå understøttelse af "Rumlig lyd" til - hvis du altså har en OnePlus 11 5G. Den rumlige lyd eller Spatial Audio-funktionen har en head-tracking indstilling, hvilket betyder, at hvis du ser en film med surround sound eller Dolby Atmos på din OnePlus 11 5G, vil det føles som om du er i en biograf, hvor lydene er indstillet, så skærmen på telefonen svarer til biograflærredet eller "forsiden" i et surround-setup. Dette virker kun med den ene telefonmodel ved lanceringen - der er planlagt flere, men OnePlus har ikke afsløret, hvilke de vil være, eller hvornår.

Opkaldskvaliteten fra høretelefonerne er meget god - dem, jeg ringer til siger, at lyden går klart og tydeligt igennem, så her leverer OnePlus Buds Pro 2 virkelig noget.

Google Fast Pairing understøttes, så de er hurtige at indstille, uanset om du bruger dem med en OnePlus-telefon eller en anden Android-telefon (for at parre dem med noget andet, skal du sætte dem i parringstilstand, hvilket blot kræver, at du holder knappen inde i etuiet inde, og det virker hurtigt og nemt).

De understøtter også Bluetooth-multipoint-parring, så du kan tilslutte f.eks. en computer og en tablet eller en bærbar og mobilen. Der er en "Find mine hovedtelefoner"-funktion, men denne fungerer via OnePlus' eget system og ikke Googles version, hvilket virkelig er fjollet.

Batterilevetiden på seks timer i ørepropperne og yderligere 25 timer i etuiet (med støjreduktion aktiveret) er ganske udmærket - det er med ANC tændt. Du kan få ni timer og yderligere 30 timer ved at slå ANC fra.

Der er IP55-svedebestandighed, hvilket skulle betyde, at de er gode mod lidt sved og regn, så du kan altså godt kaste dig ud i noget træning med OnePlus Buds Pro 2.

Hvis du har brug for lidt Zen, har Buds Pro indbygget hvid-støj, der ikke kræver nogen telefon. Du skal blot holde på "stammen" af høretelefonerne i tre sekunder for at få naturlyde eller hvid støj ind (solopgang med fulgekvidder, hyggebål, bølgeskvulp, sfærisk musik eller meditationsmusik). Bemærk, at der ikke er nogen volumenkontrol på øretelefonerne.

Disse funktioner er let tilgængelige via indstillingsappen på en OnePlus-telefon, men du skal bruge HeyMelody-appen på andre Android-telefoner for at få adgang til forskellige opsætningsmuligheder, batteriovervågning og personlig tilpasning.

Du får mest ud af OnePlus Buds Pro 2 med en OnePlus 11 5G. (Image credit: Peter Hoffmann)

OnePlus Buds Pro 2 Anmeldelse: Lydkvalitet

Afhængigt af, hvad du lytter til, kan OnePlus Buds Pro 2 lyde ganske udmærket. Diskanten er lys og skarp, og bassen er ret dyb, men ikke særlig tung, og mange vil foretrække det på denne måde. Nummeret Chain af Fleetwood Mac viser, at diskanten har masser af detaljer. Bækkener og højere vokal rammer skarpt og godt. Basguitaren underbygger det hele, men føles aldrig overdrevet. Her yder OnePlus Buds 2 Pro bedst. Vi vender dog tilbage til The Chain senere, for det vil vise sig at afsløre nogle problemer også.

Det er i mellemtone-området at Buds Pro 2 snubler. I numre, hvor mellemtone-området er vigtige, bliver det tydeligt, at dette område bare ikke bliver håndteret så godt. Numrene føles mere flade end når vi lytter med andre høretelefoner - mellemtonen har bare ikke nok åbenhed og drive. De lyder også relativt komprimeret og mister en del detaljer og klarhed.

Lytning i Hi-Res (via Apple Music, på en OnePlus 11 5G) hjælper ikke på klarheden her - flere detaljer hjælper ikke, hvis opløsningen ikke slår igennem i driveren, hvilket lader til at være tilfældet her.

Det giver lidt mere liv og balance i lydbilledet, at slå den aktive støjreduktion fra (som det ofte er tilfældet), men så risikerer du, at lyde fra omgivelserne trækker musikoplevelsen ned, så det et tveægget sværd. Indendørs i relativt rolige omgivelser, fungerer det fint, men jeg vil ikke slå støjreducering fra på f.eks. pendlerturen med det offentlige.

Den rumlige lyd fungerer ret effektivt med film. Lydene suser forbi dit hoved og du føler det som om filmen foregår rundt om dig. Som fan af rumlig lyd, er jeg ret begejstret for effekten.

Når det gælder musik er jeg til gengæld ikke vild med Rumlig lyd-funktionen. Der er ikke nogen af de forudinstallerede EQ-indstillinger, der ændrer lige så meget på lyden som Rumlig lyd-funktionen: Og det er ikke nogen forbedring. Bassen og især diskanten bliver pludselig meget mere fremtrædende, og så bliver diskanten alt for hård. Faktisk bliver det ubehageligt at lytte ved fuld volumen. Det får også mellemtoneeffekten til at stå endnu svagere, og giver et mere fladt og unuanceret lydbillede. Så Rumlig lyd er ikke musik-egnet.

Det er muligt at opnå forbedringer i det generelle lydbillede ved at lave "Golden Sound"-testen, som giver en lyd, der er mere tilpasset dine ører. Det giver nogle forbedringer, men ikke nok til at gøre lyden velafbalanceret.

Justering af EQ-indstillingerne hjælper en smule, men den største effekt her, kommer når du laver din egen brugerdefinerede EQ-indstilling. Det lykkedes at få en varmere og et mere bredt lydbillede, men selv om mellemtonerne blev tydeligere, så lykkedes det ikke at gøre lyden krystalklar. Det er på ingen måde dårlig lyd, men til prisen skal de gøre det bedre, for konkurrenterne spiller godt, og konkurrencen er benhård.

OnePlus Buds Pro 2 (Image credit: Peter Hoffmann)

OnePlus Buds Pro 2 Anmeldelse: Design

Nemme at betjene

Flot tofarvet finish

Let og generelt behagelig

OnePlus Buds Pro 2 ligner meget den originale version. De kommer i et tofarvet design, hvor en mat øreproppedel er blandet med en skinnende "pind", der peger nedad, når de sidder i øret. De er pæne og enkle at se på.

OnePlus gør det nemt at styre musikken. Du skal bare klemme på "stammen". Det fungerer så godt - tryk én gang for at afspille/pause, hold den nede for at skifte mellem gennemsigtig tilstand og støjreduktion, dobbeltklik for at springe fremad og tre gange for at springe tilbage.

Det er lækkert, fordi det også fungerer med handsker på om vinteren, og det er rarere end de høretelefoner, hvor du skal trykke udenpå, så de ind imellem bliver mast længere ind i øret. Samtidig kommer du ikke til at klemme ved et uheld, hvilket ofte sker med touch-betjente in-ear høretelefoner.

Ørepropperne er ret lette 4,9 g. Det betyder, at de er nemme at have i øret i længere tid, mens de stadig sidder sikkert. OnePlus Buds Pro 2 er meget behagelige, og med den lave vægt, glemmer man hurtigt, at de sidder der.

Etuiet ligner også forgængeren fra OnePlus Buds Pro (Åbner i nyt vindue) (som lød fantastiske), men har en mere ru overflade. Det tager cirka to timer at lade høretelefonerne op med USB-C. De er også kompatible med trådløs opladning, selv om det tager længere tid.

Etuiet er af mat plastik, og ser ret enkelt og pænt ud. (Image credit: Peter Hoffmann)

OnePlus Buds Pro 2 Anmeldelse: Værdi for pengene

Fyldt med funktioner (men nogle er kun tilgængelige for OnePlus)

Lyden er det vigtigste, og den rammer ikke plet

Prisen ligger for tæt på bedre konkurrenter

Jeg kan godt lide OnePlus Buds Pro 2 - jeg synes, at designet er fantastisk, og listen over funktioner er også god (bortset fra nogle få irritationsmomenter, som f.eks. at Google Find My Phone ikke er inkluderet). Rumlig lyd er også et plus, når man ikke bruger det til musikken (og kun hvis du har en OnePlus 11 5G).

Men det vigtigste er lydkvaliteten, og mens Buds Pro 2 imponerer med deres diskantdetaljer og baskontrol, mangler mellemtonen dynamisk gennemslagskraft og klarhed, og det gør musikoplevelsen mindre fantastisk, og sådan burde det ikke være til prisen. Hvis du har en OnePlus-telefon og er vild med tanken om alle de funktioner, der tilbydes her, vil du sikkert blive glad for OnePlus Buds Pro 2. Men har du en anden mobil, vil det måske være en ide at købe nogle andre høretelefoner, som leverer en fyldigere lyd.

OnePlus Buds Pro 2 (Image credit: Peter Hoffmann)

Skal du købe OnePlus Buds Pro 2?

Swipe to scroll horizontally Features Smartly futureproofed, with LE Audio and Android Spatial Audio, plus tons more. 4.5/5 Sound quality Detailed treble and well-honed bass are let down by languid mids. 3.5/5 Design Great-looking, comfortable, with smart control system. 4/5 Value Too close in price to things that sound much better, despite the great feature set. 3.5

Køb OnePlus Buds Pro 2, hvis…

Du har en OnePlus-telefon og vil have alle funktioner

De er skab til en OnePlus-telefon. Det gør det så nemt at få adgang til alle de personlige funktioner, Hi-Res-lyd og Find mine hovedtelefoner-funktionen - plus Rumlig lyd med OnePlus 11 5G.

Du vil have fremtidssikrede tilslutningsmuligheder

Med LE Audio om bord er det nogle af de første høretelefoner, der understøtter den næste generations standard, med lavere energiforbrug og højere kvalitet.

Køb ikke OnePlus Buds Pro 2, hvis…

Du vil have audiofil lyd

På trods af Hi-Res-understøttelse og fremtrædende diskant og bas er balancen generelt bare ikke perfekt.

Du vil have masser af funktioner uden en OnePlus-telefon

Rumlig lyd er låst til OnePlus 11 5G (men kommer på flere enheder senere), og muligheden for at personliggøre lyden er bedst med en OnePlus-telefon. Nogle producenter, som f.eks. Sony, giver dig lignende funktioner på alle enheder.

OnePlus Buds Pro 2 Anmeldelse: Mulige alternativer

(Åbner i nyt vindue) Sony WF-1000XM4 (Åbner i nyt vindue)

De gode støjreducerende øretelefoner med god lyd fås nu for ikke meget mere end OnePlus, især hvis du finder dem på et tilbud. De er tykkere og lidt tungere, men de tilbyder fremragende tilpasning på alle platforme via deres app, og lyden sidder lige i skabet.

(Åbner i nyt vindue) OnePlus Buds Pro (Åbner i nyt vindue)

OnePlus Buds Pro leverer en fremragende lydoplevelse, kommer med effektiv aktiv støjreduktion, god batterilevetid og har en virkelig behagelig pasform.

(Åbner i nyt vindue) JBL Live Pro 2

Leder du efter god støjreduktion og god lydkvalitet til en lavere pris? Disse er fremragende, og de er komfortable - og appen har også nogle effektive funktioner. Hvis du ikke har en OnePlus-telefon, er får du generelt mere for pengene her.